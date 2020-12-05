Итоги успешной Всемирной конференции по промышленному дизайну 2020 года

Яньтай, Китай, 5 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 30 ноября Информационное бюро Яньтайского муниципального народного правительства созвало пресс-конференцию, чтобы объявить об итогах Всемирной конференции по промышленному дизайну 2020 года.

29 ноября успешно завершилась Всемирная конференция по промышленному дизайну 2020 года. Инновационная и нацеленная на будущее развитие конференция в области промышленного дизайна принесла ряд успешных результатов.

С темой "Интеллектуальный дизайн и дорога в будущее", конференция инновационным образом запустила 100 онлайн-площадок по всему миру с целью изучения новейших концепций в интеллектуальном производстве. Выставка 2020 China Excellent Industrial Design (CEID) Award, проходившая во время конференции, привлекла 7,5 миллионов онлайн-зрителей и 100 000 офлайн-посетителей. В выставке приняли участие почти тысяча местных предприятий, индустриальных парков, общественных организаций, колледжей и вузов города Яньтай. Кроме того, в ряде городов и регионов были организованы специальные выставки. 158 сотрудников по продвижению инвестиций провели бизнес-сессии с 803 компаниями, в том числе BYD, MESDA, Shandong Groot промышленное оборудование, Shandong Zhonghang электромеханическое оборудование и Yijiahe Technology. В результате было реализовано 174 проекта с 2,995 млрд. юаней в области инвестиций, технического сотрудничества, торговли и других видов предпринимательской деятельности.

Конференция привлекла внимание многих отечественных и зарубежных средств массовой информации, таких как информационное агентство Xinhua News Agency и CCTV. На сегодняшний день по ключевым словам конференции собирают более 300 миллионов интернет кликов, просмотров страниц и экспозиций.

Ссылки на вложенные файлы и изображения:

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Подпись: Призёр золотой премии CEID 2020: Вакуумная машина TX-100 для отвода сточных вод от железнодорожных путей

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Подпись: Призёр золотой премии CEID 2020: Серия альпинистских коллекций Bosideng

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Подпись: Призёр золотой премии CEID 2020: Силовая установка Weichai Power WP13G

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=379081

Подпись: Посетители по достоинству оценили лауреата золотой премии CEID 2020:

концепт-кар легкового электромобиля со сверхнизким аэродинамическим сопротивлением.

SOURCE The Information Office of Yantai Municipal People's Government