Южнокорейская кабельная телекомпания K-Baduk использует хранилище Infortrend для архива медиафайлов

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 11 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня сообщила, что южнокорейская кабельная телекомпания K-Baduk приняла решение использовать EonStor GS 1024Sдля архивации своих медиаматериалов.

K-Baduk транслирует турниры по шашкам го и сопутствующий контент. Го - старинная азиатская настольная игра, известная своей сложностью, в которой два игрока сражаются друг с другом за пространство на игровой доске. Эта игра пользуется широкой популярностью в Корее.

Ранее персонал K-Baduk управлял электронным архивом вручную. Процессы ежемесячного архивирования медиафайлов на 20 жестких дисках емкостью 2 ТБ с последующим обеспечением защиты и размещением дисков в корпусах и стендах значительно осложняли их повседневную рабочую деятельность. А ручное копирование и сохранение файлов приводило к дублированию и потере данных. Извлечение информации из таких архивов - тоже крайне затруднительная задача, требующая времени и ресурсов.

Установив унифицированное хранилище GS 1024S, компания K-Baduk получила возможность значительно упростить и ускорить свой рабочий процесс, экономя время на сохранении и извлечении необходимых данных. Технология RAID 6 и встроенная функция однократной записи и многократного чтения WORM (Write Once Read Many) в системе GS1024S позволили K-Baduk заметно снизить риск потери информации.

EonStor GS 1024S - унифицированное хранилище, обеспечивающее отличную пропускную способность и защиту данных для приложений резервного копирования. Благодаря компактной конструкции с 24-отсеками 4U, система занимает гораздо меньше пространства и характеризуется повышенной энергоэффективностью. Примечательно, что хранилище GS 1024S совместимо с широким спектром расширительных корпусов и может содержать более 448 дисков или свыше 5 ПБ памяти - и все это по весьма приятной для предприятий СМБ цене.

«Унифицированное хранилище Infortrend GS 1024 экономит нам массу времени и пространства, предоставляя дополнительную свободу действий», - отметил Ли Йохан (YoHan Lee), руководитель секции группы эфирной трансляции K-Baduk TV.

«Устройства линейки GS 1000 - отличный и надежный вариант для медийных архивов. Они обеспечивают колоссальную экономию средств и высокую окупаемость инвестиций», - в свою очередь, прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Infortrend Томас Као (Thomas Kao).

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о линейке хранилищ данных EonStor GS.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.





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SOURCE Infortrend Technology, Inc.