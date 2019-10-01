Juniper Networks и Telefónica UK создают защищенную автоматизированную сетевую облачную инфраструктуру

В Великобритании проект Telefónica Fusión выполняет задачу цифровой трансформации к новому виду мобильных услуг с расширенным спектром функций

САННИВЕЙЛ, Калифорния, 1 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Лидер в сфере создания защищенных сетей с элементами искусственного интеллекта компания Juniper Networks объявила сегодня об успешном завершении первого этапа проекта Telefónica по переводу услуг на новую инфраструктуру Telefónica UK Fusión Network, стратегическим провайдером IP-сетей которой является компания Juniper Networks.

Juniper Networks и Telefónica разработали сеть Fusión Network для предоставления качественно новых мобильных услуг физическим и юридическим лицам в международном масштабе. Этот проект был начат компанией Telefónica Group в других странах мира и достиг масштабных результатов, включая недавнее обновление сетей в Испании для перехода к 5G. Кроме того, проект Telefónica UK объединяет стандартные сети в одну новую, более эффективную и гибкую IP-сеть, подготавливая переход Telefónica UK к 5G.

Главное:

Для развития своей сети Fusión Network TelefónicaUK инвестирует средства в ряд решений Juniper, среди которых:

Пакетные транспортные маршрутизаторы Juniper Networks® серии PTX (PTX10008), универсальные 5G платформы маршрутизации серии MX (MX2008, MX2010 и MX2020)

Платформы виртуализации Junos Fusion Edge, Junos Node Slicing и платформы автоматизации Juniper'

Профессиональные сервисы Juniper Networks для технической поддержки перевода существующих сетей на новую платформу, а также их установка и обслуживание

Планируется, что проект обеспечит множество преимуществ для компании Telefónica UK, в частности:

Снижение многокомпонентности сети, которое обеспечит повышенную гибкость и эффективность управления инфраструктурой и создания новых сервисов

Упрощенная эксплуатация и сокращение времени оказания услуг: компания сможет сократить срок выхода на рынок таких продуктов, как интернет вещей

Повышенная безопасность и долговечность сетей, в соответствии с ожиданиями пользователей и предотвращение более широкого спектра угроз, включая повышенную прозрачность для обеспечения соответствия законодательным требованиям защиту данных пользователей

Цитаты:

"Так как мы готовимся перейти на 5G в октябре 2019 года с конечной целью создания 5G экономики при содействии промышленного сектора Великобритании, нам необходима сетевая инфраструктура, благодаря которой пользователи получат повышенную скорость, интеллектуальную безопасность и улучшенное качество. Для этого требуется более сложная сеть, которая будет проста в установке, эксплуатации и обслуживании. Именно поэтому в качества стратегического IP-провайдера мы выбрали Juniper. Модернизация нашей сети обеспечит ее гибкость, универсальность и эффективность, чтобы удовлетворить требования пользователей",

— говорит главный технолог Telefónica UK Брендан О'Рейли (Brendan O'Reilly),

"В качестве одного из главных провайдеров Великобритании Telefónica UK является настоящим первопроходцем в сфере современных сетевых технологий. Juniper — компания с долгой и достойной историей сотрудничества с компанией Telefónica в международном масштабе — была выбрана стратегическим провайдером IP-сетей Telefónica в Великобритании для подготовки сетей к переходу на 5G, что подтверждает масштаб сотрудничества этих двух компаний. Этот проект призван помочь Telefónica UK преобразовать свои сети в автоматизированную и масштабируемую сеть, соответствующую текущим и будущим требованиям как частных пользователей, так и организаций. Проект поможет компании Telefónica UK обеспечить высокое качество услуг, соответствующее ожиданиям пользователей, и сохранить достаточную гибкость для поддержки новых сервисов",

— сообщил начальник производства Juniper Networks Маной Лиланивас (Manoj Leelanivas)

Дополнительные источники:

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О компании Juniper Networks

Компания Juniper Networks занимается решением сложных задач, связанных с организацией сетей в эпоху многооблачности. Для этого мы используем продукты, комплексные системы и сервисы, которые преображают работу и жизнь людей, а также их взаимодействие между собой. Мы упрощаем процесс перехода к защищенной и автоматизированной многооблачной среде, обеспечивающей возможность создания защищенных сетей с элементами искусственного интеллекта, которые соединяют мир воедино. Дополнительную информацию можно найти на сайте компании Juniper Networks (www.juniper.net) или на страницах компании Juniper в социальных сетях Twitter, LinkedIn и Facebook.

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SOURCE Juniper Networks