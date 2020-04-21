Juniper Networks предоставляет компании Deutsche Telekom управляемую платформу SD-WAN для оказания комплексных оверлейных услуг ее корпоративным клиентам

Аппаратно-программный комплекс служит основой для внедрения программно-определяемых услуг сетевого управления

САННИВЕЙЛ (шт. Калифорния), 21 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Juniper Networks (NYSE: JNPR), являющаяся одним из лидеров в сфере разработки защищенных сетей с искусственным интеллектом, заключила партнерское соглашение с компанией T-Systems — одним из ведущих поставщиков цифровых услуг с использованием оборудования различных производителей, в целях создания и реализации управляемой инфраструктуры SD-WAN в качестве элемента комплексного решения по предоставлению оверлейных сервисов для компаний со сложными требованиями к сетям и средствам подключения.

Этот комплекс услуг позволяет компании T-Systems сосредоточиться на внедрении современных корпоративных сетей с использованием защищенной платформы сетевого управления для реализации прикладных систем с многооблачным размещением, а также обеспечивать стандартизированное обслуживание в форме оверлейных услуг на базе инфраструктуры SD-WAN под названием Smart SD-WAN. Система обслуживания Smart SD-WAN, разработанная компанией Juniper, является краеугольным камнем безопасной сетевой инфраструктуры с расширенным функционалом, составляющей основу стратегии цифровой трансформации T-Systems.

Уже завоевав крупный европейский транспортный бренд в качестве флагманского пользователя этих услуг, компания T-Systems ожидает, что ее предложение будет востребовано широким кругом предприятий и обеспечит значительный доход для ее бизнеса. В конечном итоге компания T-Systems стремится помочь своим корпоративным клиентам в осуществлении цифровой трансформации за счет снижения сложности, эффективного управления затратами и расширения возможностей по защите данных. Кроме того, повышение доступности сети как одного из ключевых активов клиента в целях контроля за ее работой упрощает достижение им своих целей в плане развития цифровых технологий.

Основные новости:

Для создания этого нового предложения компанией T-Systems были интегрированы следующие продукты Juniper:

Contrail Service Orchestration — масштабируемая и многопользовательская программная платформа для автоматизированного управления взаимодействием с филиалами, позволяющая компании T-Systems повышать качество предоставляемых сетевых услуг, обеспечивая надежность и гибкость при одновременном расширении доступности в рамках своей многооблачной сети.

Шлюзы безопасности серии SRX — разнообразное клиентское оборудование на базе инфраструктуры SD-WAN, которое формирует всеобъемлющий комплекс многоуровневых служб безопасности, обеспечивающих расширенную защиту от известных и неизвестных угроз.

Платформа сетевых сервисов серии NFX — защищенные клиентские устройства, соответствующие принятым стандартам и позволяющие компании T-Systems без труда создавать и предоставлять своим клиентам сетевые услуги.

Виртуальные межсетевые экраны vSRX, обеспечивающие тот же функционал, что и предлагаемые компанией Juniper физические межсетевые экраны серии SRX, но в виртуализированной форме, для предоставления услуг безопасности, масштабируемых с целью обеспечения компании T-Systems возможности включения облачных объектов в многооблачную систему сквозного обслуживания на базе инфраструктуры SD-WAN.

Все инфраструктурные изделия компании Juniper функционируют на базе операционной системы Junos® с применением интерфейса Junos, оптимизированного для обеспечения модульности, открытости и программируемости, требуемых в условиях новой облачной эры при организации сетей. Система Junos, созданная для обеспечения надежности, безопасности и гибкости, автоматизирует сетевые операции, одновременно повышая эффективность работы.

Комплексный пакет безопасности Connected Security, включающий в себя системы аутентификации пользователей межсетевого экрана (Firewall User Authentication), обеспечения безопасности приложений (Application Security), унифицированного управления угрозами (Unfied Threat Management), а также обнаружения и предотвращения вторжений (Intrusion Detection and Prevention), усиливает имеющиеся средства сетевой защиты. Пакет Juniper Connected Security обеспечивает доступность этих и других возможностей по всей сети в целях автоматизированной защиты пользователей и данных.

Сопутствующие цитаты:

«По нашему мнению, возможности подключения с учетом индивидуальных требований являются одним из основополагающих факторов успеха для наших клиентов в плане обеспечения цифровизации и благоприятного развития бизнеса. Работая с компанией Juniper, мы можем предоставить нашим корпоративным клиентам сквозную, ориентированную на спрос инфраструктуру, которая позволит им решать задачи цифровой обработки данных и понизить уровень сложности в работе сети. Инновационные технологии Juniper позволяют нам предложить комплексное решение, являющееся конкурентоспособным как с технической, так и с финансовой точки зрения, а также систему обслуживания с высокой степенью универсальности и динамичности». — Адель аль-Салех (Adel Al-Saleh), член правления концерна Telekom AG и глава компании T-Systems

«Решение компании T-Systems, являющейся давним партнером Juniper, предложить свою новую систему SD-WAN на основе разработанной нами технологии способствует углублению наших взаимоотношений, а также дает ей возможность предоставлять предприятиям широкий спектр надежных услуг и возможностей с упрощением процессов развертывания, эксплуатации и технического обслуживания базовой сети. Сочетание облачных сервисов и программно-конфигурируемых сетей обеспечивает для таких поставщиков, как T-Systems, стратегическую возможность выделиться на фоне рынка за счет решения инфраструктурных проблем, с которыми сталкиваются их клиенты, и компания Juniper готова помочь им в достижении этой цели». — Рами Рахим (Rami Rahim), глава компании Juniper Networks

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О компании Juniper Networks

Компания Juniper Networks занимается решением сложных задач, связанных с организацией сетей в эпоху многооблачности. Мы добиваемся этого с помощью продуктов, технических решений и услуг, которые трансформируют способы взаимодействия, работы и жизни людей. Мы упрощаем процесс перехода к защищенной и автоматизированной многооблачной среде, обеспечивающей возможность создания безопасных сетей с элементами искусственного интеллекта, объединяющих мир. Более подробную информацию можно найти на сайте компании Juniper Networks (www.juniper.net) или на ее страницах в социальных сетях Twitter, LinkedIn и Facebook.

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