Juniper Networks выводит на рынок четвертое поколение AI-Driven Enterprise с новым сервисом WAN Assurance и диалоговым интерфейсом Marvis VNA

ИИ Mist обеспечивает анализ и автоматизацию самоуправляемых сетей (Self-Driving Network™) с целью оптимизации взаимодействия между конечными пользователями и минимизации ИТ-затрат в сетях LAN, WLAN и WAN

САННИВЕЙЛ, шт. Калифорния, 30 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Juniper Networks, являющаяся одним из лидеров в сфере разработки защищенных сетей с ИИ-элементами, сегодня объявила о четвертом расширении своей концепции предприятия, управляемого ИИ (AI-Driven Enterprise), с целью внедрения искусственного интеллекта в сети LAN, WLAN и теперь WAN для комплексной оптимизации пользовательского опыта, а также предупреждения и устранения неисправностей с использованием возможностей ИИ Mist. Благодаря новому сервису Juniper Mist WAN Assurance клиенты получат еще более высокую степень автоматизации и мониторинга своих филиальных сетей благодаря поддержке искусственного интеллекта для обеспечения ожидаемых уровней сервиса, корреляции событий между клиентами и облачными службами для оперативного устранения неисправностей, выявления аномалий и организации упреждающей поддержки. Кроме того, виртуальный сетевой помощник Marvis от Juniper под управлением ИИ Mist будет расширен новым диалоговым интерфейсом AIOps, который позволяет перейти от привычного для ИТ метода работы с информационными панелями и отчетами к взаимодействиям в режиме реального времени с прогрессивной детализацией и упреждающими рекомендациями.

«Около пяти лет назад компания Mist разработала первую сеть с элементами искусственного интеллекта в целях удовлетворения потребности в самоуправляемых сетях, обеспечивающих оптимизацию пользовательского опыта и снижение ИТ-затрат за счет комплексной автоматизации и анализа, ― заявил вице-президент подразделения продуктов компании Juniper Судхир Матта (Sudheer Matta). ― Все началось с беспроводных сетей, однако область применения быстро расширилась, включив в себя первые системы на базе искусственного интеллекта для проводных сетей, систем безопасности и теперь для решений WAN, а наши заказчики по всему миру представляют практически все отраслевые сегменты, включая три компании из списка Fortune 10. В то время как остальная часть отрасли изобилует гиперболизацией ИИ и невыполненными обещаниями, компания Juniper продолжает воплощать свои идеи, удовлетворяя реальные потребности клиентов и партнеров с помощью ИИ Mist».

Последние усовершенствования Juniper AI-Driven Enterprise будут включать:

Juniper Mist WAN Assurance добавляет обеспечиваемые ИИ аналитику и рекомендации для сетей филиалов и WAN в надежное и безопасное решение Juniper для SD-WAN, что позволит перенести акцент с работы сетей и приложений на пользовательские ощущения и удовлетворенность пользователей. Этот облачный сервис:

Собирает ключевые телеметрические данные с устройств Juniper SRX в систему ИИ Mist в облаке для обеспечения настраиваемых уровней обслуживания WAN, используемых для оптимизации взаимодействия с пользователями.

Работает совместно с Marvis в целях обеспечения корреляции событий в сетях LAN, WLAN и WAN, что способствует оперативному обнаружению и исправлению ошибок во всех доменах.

Позволяет предпринимать упреждающие действия при выявлении аномалий с помощью автоматизированных рабочих процессов для обеспечения полного самоуправления сетей (от клиента до облака).

Диалоговый интерфейс Marvis представляет собой дополнение к виртуальному помощнику Juniper Mist Virtual Network Assistant, которое позволяет ИТ-специалистам получать ответы в режиме реального времени на вопросы, формируемые на естественном языке (например, «Какая проблема возникла во время вчерашнего звонка Боба по Zoom?») Этот интерактивный ИТ-помощник для анализа информации, а также поиска и устранения неисправностей:

Определяет цель вопросов и благодаря доступу к огромной базе знаний предоставляет ценные результаты; интерактивные запросы подвергаются дальнейшей детализации в соответствии с предложенными дальнейшими шагами.

Позволяет пользователям давать отзывы о том, ответил ли Marvis на правильный вопрос и сообщил ли верную первопричину – обеспечивая непрерывное обучение, что является ключевым требованием для системы поддержки на базе ИИ.

Разработан с использованием открытых API-интерфейсов, что позволяет клиентам интегрироваться с ИТ-системами и автоматизировать сеть с помощью AIOps (технология применения ИИ для ИТ-операций).

Эти два сервиса расширяют возможности Juniper AI-Driven Enterprise, позволяя ИТ-администраторам более оперативно решать проблемы, связанные с сетью, приложениями и пользователями. Например, в случае проблемы с видеозвонком в доме пользователя система Juniper может быстро определить, вызвана ли она сбоем в клиентском устройстве, приложении, сети Wi-Fi и/или WAN (например, в Интернете). Затем могут быть рекомендованы и/или приняты автоматические меры по устранению проблемы в режиме реального времени, зачастую до того, как пользователь узнает о возникшей проблеме. Такой уровень автоматизации, анализа и действий от клиента до облака для обеспечения превосходной прозрачности и контроля обеспечивает только решение AI-Driven Enterprise, разработанное компанией Juniper.

Дополнительные цитаты:

«Компания 650 Group отмечает рост в использовании ИИ/машинного обучения в сетях. По мере того как приложения, пользователи и устройства становятся все более доступными по всей сети, автоматизация задач с помощью ИИ становится наиболее актуальной для клиентов, ориентированных на повышение эффективности процессов. Внедрение таких решений, как Marvis Virtual Network Assistant и WAN Assurance, позволяет компании Juniper следовать своему обязательству постоянно расширять беспрецедентное взаимодействие с пользователями по всей сети с помощью обычных механизмов искусственного интеллекта».

― Крис ДеПью (Chris DePuy), технический аналитик/соучредитель компании 650 Group

«Marvis уже предоставляет уникальные данные и аналитические материалы, упрощающие поиск и устранение неисправностей, а добавление в сеть интерактивного инструмента является фантастическим расширением платформы. Не меньший интерес для меня представляет и обеспечение более глубинного мониторинга. Мне очень важно иметь возможность получения более централизованного представления показателей, чтобы не делать это вручную».

― Брайтон Гердес (Bryton Herdes), сетевой инженер компании Jackson Electric Cooperative

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О компании Juniper Networks

Juniper Networks, лидер в области безопасных и использующих искусственный интеллект сетей, бросает вызов сложности, присущей сетевым технологиям мультиоблачной эры. Продукты, решения и услуги компании трансформируют способ общения, работы и жизни людей. Juniper видит своей миссией упрощение перехода к безопасной и автоматизированной мультиоблачной среде, чтобы соединить мир при помощи защищенных сетей, управляемых искусственным интеллектом. Больше информации доступно на сайте Juniper Networks (www.juniper.net), а также на страницах компании в Twitter, LinkedIn и Facebook.

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Pelin Murphy (Перлин Мерфи)

Juniper Networks

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