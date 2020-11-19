Как робот доставляет еду?!

На фоне дефицита кадров в сфере общепита и чтобы удовлетворить разнообразные сценарии доставки и спрос на повышение обслуживания, была создана китайская технологичная компания Pudu Robotics, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и продажей сервисных роботов.

Компания Pudu Robotics была основана в 2016 году, штаб-квартира находится в Шэньчжэне, столице мировых инноваций в области оборудования. Точки обслуживания компании по всей стране и расширяются по всему миру. Pudu Robotics использует передовые технологии для преодоления самых сложных ресторанных сценариев в среде доставки, а также дополнительно расширяет применение сервисных роботов в больницах, гостиницах, офисных зданиях, интернет-кафе и караоке. Продукция продается в более чем 300 городов в более чем 30 странах, например, Китай, Южная Корея, США, Австрия, Япония, Дубай и многие другие. На данный момент действуют сотни точек обслуживания с более 5000 партнеров по всему миру. К настоящему времени Pudu Robotics подала заявку на более 300 основных патентов. С июля по август 2020 года Pudu Robotics последовательно получила финансирование в размере более 15 млн долл. серии B, эксклюзивно инвестированное компанией Meituan, а также 15 млн долл. в рамках финансирования серии B+ под руководством международной венчурной инвестиции Sequoia Capital. На сегодняшний день она стала глобальным эталонным предприятием в области коммерческих сервисных роботов.

На данный момент самыми популярными коммерческими сервисными роботами компании Pudu Robotics являются практичный робот доставки еды PuduBot, интерактивный робот-официант Bellabot и легкий в уходе робот для возврата посуды Holabot. Среди них робот-доставщик PuduBot получил в 2017 году немецкую премию RedDot за лучший дизайн, которая известная как премия Оскар в индустрии дизайна. Помимо этого, с целью борьбы с эпидемией Pudu Robotics специально разработала и выпустила Puductor - робот дезинфекции для ресторанов, больниц и отелей, без необходимости участия человека.

Компания Pudu Robotics сосредоточится на повышении эффективности и улучшении жизни людей своей передовой технологией.

Linhong Jiang

Phone: +86-400-0826-660

E-mail: [email protected]

https://www.pudutech.com/en

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1334055/image1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1334097/image2.jpg

SOURCE Pudu Robotics