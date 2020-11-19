Как робот доставляет еду?!
19 нояб, 2020, 11:20 GMT
ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 19 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Предположим, есть такой официант, который способен обслуживать от 4 до 8 столов одновременно, никогда не устает, никогда не жалуется, не уходит в отставку, никогда не требует зарплату, работает 24 часа каждый день? Хотели бы Вы его нанять прямо сейчас? Если его присутствие сделает Ваш ресторан более привлекательным, технологичным и интеллектуальным, а еда – более чистой и безопасной?
На фоне дефицита кадров в сфере общепита и чтобы удовлетворить разнообразные сценарии доставки и спрос на повышение обслуживания, была создана китайская технологичная компания Pudu Robotics, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и продажей сервисных роботов.
Компания Pudu Robotics была основана в 2016 году, штаб-квартира находится в Шэньчжэне, столице мировых инноваций в области оборудования. Точки обслуживания компании по всей стране и расширяются по всему миру. Pudu Robotics использует передовые технологии для преодоления самых сложных ресторанных сценариев в среде доставки, а также дополнительно расширяет применение сервисных роботов в больницах, гостиницах, офисных зданиях, интернет-кафе и караоке. Продукция продается в более чем 300 городов в более чем 30 странах, например, Китай, Южная Корея, США, Австрия, Япония, Дубай и многие другие. На данный момент действуют сотни точек обслуживания с более 5000 партнеров по всему миру. К настоящему времени Pudu Robotics подала заявку на более 300 основных патентов. С июля по август 2020 года Pudu Robotics последовательно получила финансирование в размере более 15 млн долл. серии B, эксклюзивно инвестированное компанией Meituan, а также 15 млн долл. в рамках финансирования серии B+ под руководством международной венчурной инвестиции Sequoia Capital. На сегодняшний день она стала глобальным эталонным предприятием в области коммерческих сервисных роботов.
На данный момент самыми популярными коммерческими сервисными роботами компании Pudu Robotics являются практичный робот доставки еды PuduBot, интерактивный робот-официант Bellabot и легкий в уходе робот для возврата посуды Holabot. Среди них робот-доставщик PuduBot получил в 2017 году немецкую премию RedDot за лучший дизайн, которая известная как премия Оскар в индустрии дизайна. Помимо этого, с целью борьбы с эпидемией Pudu Robotics специально разработала и выпустила Puductor - робот дезинфекции для ресторанов, больниц и отелей, без необходимости участия человека.
Компания Pudu Robotics сосредоточится на повышении эффективности и улучшении жизни людей своей передовой технологией.
Linhong Jiang
Phone: +86-400-0826-660
E-mail: [email protected]
https://www.pudutech.com/en
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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1334097/image2.jpg
SOURCE Pudu Robotics