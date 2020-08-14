Капсулы Ляньхуа Цинвэнь были включены в Белый список противоэпидемических препаратов Узбекистана

SHIJIAZHUANG, 14 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- 11 августа, Министерство здравоохранения Узбекистана издало приказ «О мерах по регулированию оборота лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в период новой пандемии коронавируса». Эти меры позволяют лекарственным средствам из Белого списка поступать в Узбекистан без регистрации, и использоваться для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Капсула Lianhua Qingwen, запатентованная традиционная китайская медицина, производимая фармацевтической компанией Yiling Pharmaceutical Co., Ltd., входит в их число.

Белый список незарегистрированных, но разрешенных к ввозу лекарств, перечисленных в этих мерах, включает 73 импортных препарата и биологически активных веществ, включая капсулы Ляньхуа Цинвэнь. Данные лекарства будет использоваться в лечении пациентов с новой коронавирусной пневмонией.

В области профилактики и борьбы с эпидемиями в Китае, превосходными результатами в лечении отмечаются «три лекарства и три рецепта», включая капсулы Ляньхуа Цинвэнь. В Белом списке китайской противоэпидемической комиссии, изданной Государственным советом Китая, четко указывается, что клиническая эффективность препаратов традиционной китайской медицины, такого как Ляньхуа Цинвэнь, является точной. 12 апреля 2020 года, Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило капсулы / таблетки Ляньхуа Цинвэнь на основе оригинальных утвержденных показаний для новых показаний к применению «при облегченной и обычной форме пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса». При совместном участии в исследовании академика Чжун Наньшань, академика Ли Ланьцзюань и академика Чжан Боли, а также 23 больниц по лечению коронавирусной пневмонии, результаты исследования, опубликованные в Европейском журнале «Phytomedicine», показали, что, капсулы Ляньхуа Цинвэнь могут значительно повысить скорость улучшения клинических симптомов, таких как воспаление, лихорадка, усталость, кашель при коронавирусе и т. д., а также значительно улучшают патологические изменения визуализации легких, сокращают продолжительность симптомов и улучшают клинический процент выздоровления.

В настоящее время, капсулы Ляньхуа Цинвэнь зарегистрированы в более, чем десяти странах и регионах, таких как Филиппины, Бразилия, Румыния и Мозамбик, при этом регистрационная работа начата в более 30 странах мира.

SOURCE Yiling Pharmaceutical