Капсулы Ляньхуа Цинвэнь традиционной китайской медицины одобрена на Филиппинах ы качестве мер против COVID19

ШИЦЗЯЧЖУАН, Китай, 11 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- 10 августа, Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. объявила, что компания получила свидетельство о регистрации лекарственного средства, утвержденное и выданное Управлением по контролю за продуктами и лекарственными средствами Филиппин (Food and Drug Administration of the Philippines), и одобрение регистрации капсул Ляньхуа Цинвэнь в соответствии со стандартом регистрации растительных лекарственных средств на Филиппинах.

Продукт Ляньхуа Цинвэнь является ведущим продуктом Yiling Pharmaceutical Co., Ltd., который в основном используется для лечения заболеваний, связанных с простудой и гриппом. Он неоднократно был включен в план диагностики и лечения простудных и связанных с гриппом заболеваний Государственной комиссии здравоохранения Китая и Государственного управления традиционной китайской медицины. Капсулы / таблетки Ляньхуа Цинвэнь были указаны в качестве официальной рекомендации Китайской стороны по «Лечению пневмонии новой коронавирусной инфекции» (Четвертое / пятое / шестое / седьмое издание испытаний) в 2020 году. 12 апреля 2020 года, Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило капсулы / таблетки Ляньхуа Цинвэнь на основе оригинальных утвержденных показаний для новых показаний к применению «при облегченной и обычной форме пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса» .

К настоящему времени, капсулы Ляньхуа Цинвэнь были зарегистрированы более чем в десяти странах и регионах, включая Бразилию, Индонезию, Канаду, Румынию и Таиланд.

Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. сообщила в своем заявлении, что капсула Ляньхуа Цинвэнь получила разрешение на регистрацию лекарственного средства от Управления по контролю за продуктами и лекарственными средствами Филиппин, что указывает на то, что компания имеет право продавать продукт в качестве лекарства на филиппинском рынке, что положительно влияет на расширение компании на зарубежных рынках.

SOURCE Yiling Pharmaceutical