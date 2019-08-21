Карибские программы предоставления гражданства за инвестиции в очередной раз стали лидерами нового рейтинга CBI Index 2019

На этот раз автор рейтинга - независимый исследователь Джеймс Маккей (James McKay), - проанализировал программы, предлагаемые 13 странами мира, включая: Антигуа и Барбуда, Австрию, Болгарию, Камбоджу, Кипр, Доминику, Гренаду, Иорданию, Мальту, Сент-Киттс и Невис, Сент-Лусию, Турцию и Вануату. В целом, в 2019 году государства Карибского региона продолжили демонстрировать стабильные успехи в ключевых направлениях, включая прозрачность, удобство и повышенную безопасность, обойдя своих конкурентов по пяти из семи базовых показателей.

Доминика снова стала государством с лучшей в мире программой предоставления гражданства за инвестиции, сочетающей обширную правовую проверку с эффективностью, высокой скоростью, доступностью и надежностью. Сент-Киттс и Невис продолжил расширять перечень стран с безвизовым въездом и получением визы по прибытию и продемонстрировал стремление к оптимизации процессов "дью-дилидженс". Гренада сделала дополнительный акцент на проведении комплексной юридической проверки кандидатов, но главным положительным моментом для ее программы стало сокращение сроков предоставления гражданства. Сент-Лусия впервые обошла в рейтинге Антигуа и Барбуда, повысив свои показатели по критериям свободы перемещения, сроков предоставления гражданства и правовой проверки.

Спрос на гражданство государств Карибского региона продолжает расти на фоне изменения потребностей владельцев крупного частного капитала. "Многие обеспеченные жители Ближнего Востока не хотят переезжать в США, как и европейцы стараются избегать контактов с Великобританией из-за "брексита", - отмечает генеральный директор крупного международного банка. Некоторые критики высказывают предположение, что в программах CBI участвуют активно мигрирующие лица, нарушившие строгие валютные ограничения в своих странах, однако банкир поясняет, что большинство кандидатов на получение гражданства за инвестиции являются выходцами из политически нестабильных регионов Ближнего Востока, Африки и т.д. Они рассматривают CBI как собственный план С или D на случай "эскалации ситуации или начала открытых военных действий".

По словам редактора PWM Юрия Бендера, "обеспеченные люди и их семьи желают получить второе гражданство по целому ряду причин, и при этом способны принести заметную выгоду тем странам, что предлагают программы CBI". Действительно, с точки зрения принимающей страны, такие факторы, как прозрачность и подотчетность средств CBI, заняли в этом году главенствующее место. Рейтинг CBI Index 2019 показывает, что государства, публично демонстрирующие те преимущества, которые местным жителям приносят поступления от программ CBI, вызывают больше доверия и являются в целом более привлекательными для инвесторов.

В этом году CBI Index также предоставил экспертам по вопросам законодательства и налогообложения платформу для обсуждения различий между гражданствами разных стран и обязательствами по оплате налогов. Эксперты из Ernst & Young, Smith and Williamson и королевский адвокат Балрадж Бхатия (Balraj Bhatia) единодушно согласились с тем, что гражданство и вид на жительство наделяют людей различными правами и обязательствами. Генеральный директор по вопросам комплексного юридического аудита агентства FACT Кирон Шарп (Kieron Sharp) пояснил, почему "тщательная правовая проверка является основополагающим элементом программ предоставления гражданства за инвестиции", помимо таких очевидных соображений, как высокая репутация и безопасность подобных программ.

Бесплатно скачать полный текст отчета 2019 CBI Index можно на веб-сайте www.cbiindex.com .

О рейтинге CBI INDEX

CBI Index представляет собой комплексный анализ всех действующих государственных программ предоставления гражданства за инвестиции (CBI). Рейтинг, публикуемый ежегодно журналом Professional Wealth Management издательства The Financial Times, предоставляет частным лицам и организациям практичное руководство по различным программам CBI и их сравнительным преимуществам. С момента первой публикации в 2017 году CBI Index стал самым надежным и удобным независимым источником информации об актуальных программах, ключевых проблемах, интересующих инвесторов, и будущих тенденциях в сфере получения гражданства за инвестиции.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/962639/2019_CBI_Index___A_Guide_to_Global_Citizenship___www_cbiindex_com_Infographic.jpg

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