Kat Von D Beauty представила НОВУЮ веганскую легкую тональную основу: "лицом" рекламной кампании новинки стала певица Дженей Айко

САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO), 3 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty представляет True Portrait Foundation - первую в линейке бренда компактную тональную основу средней степени покрытия с абсолютно инновационной формулой, в новой упаковке и с новой рекламной кампанией. "Лицом" международной рекламной кампании для продукта с уникальной свежей формулой в сексапильной упаковке стала поклонница Kat Von D Beauty, певица, поэтесса и защитница прав животных - Дженей Айко.

Ознакомьтесь с мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8598051-kat-von-d-beauty-vegan-true-portrait-foundation/

"Впервые мы обратили внимание на Дженей много лет назад, когда она представляла нашу Shade & Light Contour Palette в видеоролике для Vogue. После этого мы сотрудничали с ней в рамках кампании PETA. Являясь ярым защитником прав животных, сторонником веганства и активным пользователем продукции Kat Von D Beauty, Дженей Айко как нельзя лучше соответствует концепции нашего косметического бренда", - пояснила вице-президент компании по вопросам маркетинга и связей с общественностью. - Кроме того, Дженей обладает замечательным характером и может похвалиться превосходной кожей, а вся наша команда просто обожает ее творчество".

"Я очень рада вместе с Kat Von D Beauty представить этот уникальный продукт. Сотрудничать с брендом, разделяющим мои убеждения и увлечения, - это огромное удовольствие. Мне нравится новая тональная основа, прежде всего, полным ощущением ее отсутствия - ее можно сравнить с веганским шелком! Эта идеальная база с легкой текстурой прекрасно подходит для любого макияжа - как повседневного, так и сценического", - отметила Дженей Айко.

Кампания True Portrait делает акцент на трех отличительных особенностях нашей тональной основы, важных для каждой из нас: она остается с вами в течение всего дня (веганская, стойкая), повторяет каждый ваш шаг и движение (технология Elastic Essence) и позволяет оставаться самой собой (легкая, воздушная матовая текстура), - добавила Коллер. - Подбирая "лица" для всех 40 оттенков новой тональной основы, мы отдавали приоритет реальным людям, воплощающим многочисленные образы нашего бренда. В процессе съемки мы просили каждую модель дурачиться, меняя выражение лица, чтобы продемонстрировать эластичную подвижность основы. Поэтому, увидев смех на фото, будьте уверены - он подлинный. Нашему потрясающе креативному женскому коллективу вместе с великолепным фотографом Даниэль Сен-Лоран удалось мастерски запечатлеть каждый яркий момент этой кампании".

Для True Portrait Foundation была создана упаковка с абсолютно инновационным дизайном и уникальной функциональностью, что радикально отличает новинку от любого другого продукта бренда. Средство заключено в элегантный белый матовый флакон с высокоточной системой дозировки и замысловатым орнаментом и оригинальным образцом тона. В полном соответствии с высочайшими стандартами функциональных компонентов и пигментов флакон содержит шарики-шейкеры, обеспечивающее равномерное перемешивание и взбалтывание основы с последующей выдачей точной дозы тональной основы нажимным наконечником-дозатором.

True Portrait Foundation обеспечивает стойкое и воздушное матовое покрытие. Уникальная формула, разработанная для нормальной и жирной кожи, характеризуется оптимальной прозрачностью, как минимум на полдня предотвращая появление жирного блеска и не забивая поры. Благодаря технологии Elastic Essence™ Effect и инновационной жидко-пудрообразной текстуре, тональная основа повторяет каждое движение мимических мышц лица. За счет комбинации сферических частиц порошка с эластичным ядром продукт не "проваливается" в кожу, не забивает поры и обеспечивает стойкое матовое покрытие, повторяя каждый изгиб лица. Прекрасно осознавая, что понятия "типичной личности" не существует, бренд разработал формулу со средней покрывающей способностью, идеально подходящую для всевозможных оттенков и полутонов кожи. Продукт представлен в 40 равномерных веганских оттенках 4 из 10 существующих категорий: светлой, средней, загорелой и темной.

True Portrait - легкая тональная основа нового поколения со средней покрывающей способностью, обеспечивая коже идеальный внешний вид и невероятно мягкую текстуру, которую невозможно описать словами!

Kat Von D Beauty True Portrait Foundation появится в продаже со2 сентября 2019 г. Первыми приобрести продукт смогут клиенты онлайн-магазинов Katvondbeauty.com и Sephora.com. В течение сентября новинка станет доступна и в физических магазинах Sephora.

#Vegan! Наша декоративная косметика производится с любовью ко всему живому и никогда не тестируется на животных. Тональная основа Kat Von D Beauty True Portrait Foundation являтся 100% веганской. Делитесь своими "луками" и ищите новые идеи на KatVonDBeauty.com , @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #TruePortraitFoundation

О БРЕНДЕ KAT VON D BEAUTY:

KAT VON D BEAUTY – легендарный международный бренд стойкой и яркой декоративной косметики, отвечающей всем принципам веганства и не проходящей тестирование на животных. С момента первого появления помады этого бренда в 4 красных оттенках на прилавках магазинов SEPHORA в 2008 году компания постоянно совершает перевороты в отрасли. Сегодня в ассортименте бренда представлены свыше 250 инновационных продуктов, охватывающих каждую категорию декоративной косметики. В «копилке» торговой марки – сотни премий и наград. Продукция Kat Von D Beauty представлена на рынках 36 стран мира - эксклюзивно в торговой сети SEPHORA, отделах Sephora в универмагах JCPenney и Debenhams, а также на www.katvondbeauty.com. Бренд Kat Von D Beauty создан в партнерстве с компанией KENDO BRANDS из Сан-Франциско (штат Калифорния). KENDO – инкубатор инновационных брендов, создающий и приобретающий торговые марки индустрии красоты, превращая их в настоящих лидеров мирового рынка.

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http://www.katvondbeauty.com



SOURCE Kat Von D Beauty