Kavalan получает высшие награды на первых конкурсах 2019 года

Виски Vinho Barrique Cask Strength, реализуемый на американском рынке в линейке «Cask Strength» и под торговым наименованием «Solist»* в других странах рынка, был удостоен «платиновой» медали SFWSC. Эта высшая награда конкурса вручается только тем напиткам, что ранее на протяжении трех конкурсов подряд получали «двойное золото».

Объясняя значение платиновой медали, представитель оргкомитета SFWSC отметил: «Присуждение этой награды означает, что напиток достиг вершины совершенства в своей категории!»

Платиновая медаль :

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Двойная золотая медаль:

Kavalan Classic Single Malt

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Kavalan Reserve Peaty Cask Single Cask Strength*

Золотая медаль

Kavalan ex-Bourbon Single Cask Strength*

Kavalan Oloroso Sherry Single Cask Strength*

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Podium

Kavalan Reserve Rum Cask Single Cask Strength*

Kavalan Distillery Select

Конкурс Malt Maniacs Awards (MMA)

Бренд Kavalan стал победителем во всех категориях конкурсной программы ММА. Судьи конкурса присудили титул «Supreme Winner» сразу двум продуктам дистиллирии: Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask и Kavalan Port Cask.

Один из членов судейской комиссии, американский эксперт Тим Пуэтт (Tim Puett) описал Kavalan Solist* Sherry Cask, как «классический херес, во вкусе которого явственно ощущаются ноты старого доброго спейсайдского виски».

Французский специалист Оливье Умбрешт (Olivier Humbrecht) дал напитку следующую оценку: «Темный сладкий херес. Хорошо сбалансированный. Прекрасно выдержанный. Превосходный!».

Индийский судья Кришна Нукала (Krishna Nukala) назвал его «классически насыщенным, со сложным ароматом... чрезвычайно сладким и густым... с великолепным стойким послевкусием сладкого хереса».

Организатор MMA Патрик Броссар (Patrick Brossard), в свою очередь, отметил: «Kavalan в очередной раз стал триумфатором нашего конкурса, несмотря на изменения в составе жюри. Этот успех наглядно доказывает превосходное качество их однобочкового виски Solist*».

Продукты, удостоенные звания «Supreme Winner»

Kavalan Solist* Port Cask

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

Категория «ультра-премиум»

Kavalan Solist* Moscatel Sherry Cask

Категория «премиум»

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

Конкурс World Gin Awards (WGA)

Золото

Kavalan Gin

*В связи с требованиями законодательства в сфере товарных знаков титулованная линейка виски Kavalan «Solist»* на рынке США реализуется под торговым наименованием «Cask Strength».

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают «фирменную» кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 320 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов, а продукция нашего бренда реализуется в более чем 70 странах мира. Посетите www.kavalanwhisky.com

Контактная информация для представителей СМИ

Келли Ду (Kellie Du)

886-3922-9000 #7165

kellie@kingcar.com.tw

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/876335/Kavalan_Distillery_Awards.jpg

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