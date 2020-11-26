Kavalan представляет серию "Artist", выпускаемую ограниченным тиражом

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Kavalan

26 нояб, 2020, 15:38 GMT

Сочетание редкого виски с изящным искусством 

ТАЙБЭЙ, 26 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Kavalan, являющаяся родоначальником тайваньского виски, выпустила свою новую красочно оформленную серию "Kavalan Artists Series" («Каваланские художники»), целью которой является привлечение внимания к изящному искусству изготовления виски.

В первом наборе этой серии представлены четыре бутылки, оформленные совместно с великим художником Полом Чианом (Paul Chiang), черпающим творческую энергию у своей родины, чье творчество стало олицетворением классической музыки и природной красоты Тайваня.

Kavalan launches 'Artists Series Collector Set' of four limited edition bottlings with silkscreen print by Paul Chiang titled “Mountain Range of Taiwan." Whiskies from left to right: Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask, and Peated Malt
Left to Right: Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask, and Peated Malt make up the first four whiskies launched as part of Kavalan’s inaugural 'Artist Series.'
Kavalan launches 'Artists Series Collector Set' of four limited edition bottlings with silkscreen print by Paul Chiang titled “Mountain Range of Taiwan." Whiskies from left to right: Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask, and Peated Malt Left to Right: Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask, and Peated Malt make up the first four whiskies launched as part of Kavalan’s inaugural 'Artist Series.'

Идеи художественного оформления бутылок с однобочковыми сортами виски бочковой крепости — Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask и Peated Malt — были навеяны четырьмя базовыми элементами: Океан, Воздух, Солнечный свет и Мать-земля — каждый из которых играет важную роль в создании виски Kavalan. В общей сложности винокурня выпустит 198 коллекционных наборов по четыре бутылки емкостью 700 мл в каждом. Кроме того, каждый набор включает в себя одну из двух шелкотрафаретных репродукций картин Пола Чиана под названием "Pisilian" («Писилиан») или "Mountain Range of Taiwan" («Горный хребет Тайваня») с уникальным номером и автографом художника. В то же время будет выпущено в общей сложности 4000 отдельных бутылок емкостью 1000 мл для желающих приобрести их по отдельности.

Peated Malt — второй сорт фирменного виски Kavalan, изготавливаемый по технологии "Shave, Toast, and Rechar" (STR) вслед за *Solist Vinho Barrique — обладателем премии "World's Best Single Malt" («Лучший односолодовый виски мира») на конкурсе WWA.

Пол Чиан получил широкое признание в Европе, США и Тайване, воплощая бескомпромиссное стремление к «идеалу», которое и привлекло к себе внимание семьи, владеющей компанией Kavalan.

По словам руководителя компании Kavalan г-на ЙТ Ли (YT Lee), каждая его картина дает отдых для души.

«Искусство, как и виски, способно вызывать глубокие переживания. Но для этого требуются десятилетия упорной работы и неуклонное стремление овладеть своим искусством в совершенстве, — считает г-н Ли. —

Взять, к примеру, "Puncheon" с изображением моря, неба и звезд. Пол написал эту картину, возвратившись на Тайвань спустя 30 лет и поселившись на побережье в Тайдуне. Вы можете ощутить эйфорию того времени и великолепие мира, вновь открытого для себя художником».

«Мы хотим свести вместе великое искусство и наш редчайший виски для настоящих ценителей, передав атмосферу тончайшего художественного мастерства. Для нас большая честь сотрудничать с Полом в подготовке нашего первого выпуска». 

Сорта виски:

PUNCHEON 50-63% ABV

Картина Pisilian (Morning Stars over the Coast) / Писилиан (Утренние звезды над побережьем)

Местное название «Писилиан» означает береговую полоску вдоль восточного побережья Тайваня, соединяющую уезд Илань, где расположена винокурня Kavalan, с уездом Тайдун, где проживает Пол Чиан. Каваланская история (или мечта) начинается в Океане под звездным небом. Отсюда испаряющаяся влага поднимается вверх, а затем конденсируется над Снежной горой, создавая легендарный источник воды, используемой в производстве виски Kavalan.    

Описание продукта

Этот виски, выдержанный в бочках Puncheon и являющийся столь же редким, как и сокровища в глубинах океана, имеет нежнейшую структуру со сложным набором вкусовых оттенков и волнующим ароматом.

Запах:
поджаристые бискотто, пропитанные крем-ликером, с мягкой ванилью, сладким белым персиком и кленовым сиропом.

Вкус: 
волны сладкого тоффи, нектарина с белой мякотью и тропических фруктов с богатыми ореховыми нотками.

VIRGIN OAK 50-63% ABV

Картина: On Wings of Song (На крыльях песни)

Круговые мазки на этой картине Пола Чиана, названной в честь фортепианной пьесы Феликса Мендельсона, изображают искрящиеся воздушные частицы и взмахи крыльев, создавая ощущение воздуха в движении. Каваланская мечта вспархивает в Воздух, и эту картину можно считать художественным воплощением процесса созревания виски.

Описание продукта

Свежеизготовленные дубовые бочки образуют основу этой каваланской симфонии, щедро одаренной сладкими нотами тропических фруктов и меда.

Запах:
слива с дымком, синий виноград, мягкая ваниль, насыщенный пчелиный воск, приглушенные цветочные ноты, абрикос и персик.

Вкус:
всплески пряного дуба, сладкого меда, осенней груши и каштана, спелая гуава и корица.

FRENCH WINE CASK 50-63% ABV

Картина: Meditation on Eternity (Размышления о вечности)

Золотистый Солнечный свет в этом произведении олицетворяет искры надежды, освещая путь к каваланской мечте. Огненно-красный цвет символизирует как глубину смысла, так и солнечное тепло — ту самую живительную теплоту, которая уникальным образом усиливает эффект от выдерживания виски Kavalan.

Описание продукта

Этот шикарный виски, выдержанный в бочках от красного вина из лучших виноделен французского Бордо, имеет богатый аромат и насыщенную структуру. Мягкие танины и согревающее ощущение во рту помогают раскрыть богатство вкусовых оттенков.

Запах: 
сочные ягоды и черная смородина, сладкий перец, яблоко, карамель и спелые фрукты.

Вкус:
тропические фрукты, лесные ягоды, сушеные фрукты, мягкие танины и едва уловимые пряности.

PEATED MALT 50-63% ABV

Картина: Jinzun / Summer (Йинзунь / Лето)

Последнее произведение, вошедшее в набор, олицетворяет возвращение на родину и второе рождение. Зеленый, желтый и синий цвета олицетворяют буйство растительности на восточном побережье Тайваня, а также насыщенную вкусовую гамму и ароматы виски Kavalan. Эта Мать-земля несет в себе плоды труда как вискоделов из Kavalan, так и г-на Чиана, а также семена для нового роста. Каваланская мечта становится реальностью.

Описание продукта

В капле этого ни на что не похожего напитка органично слились фирменные ноты тропических фруктов от Kavalan и дымный аромат сгоревшего мха, получаемый путем копчения солода при сжигании низинного торфа. Насыщенный аромат земных глубин изящно чередуется с фруктовыми нотами и заостряется благодаря применяемой в Kavalan уникальной технологии обработки бочек Shave, Toast, and Rechar (STR), обеспечивающей уникальную среду для созревания.

Запах:
слои медовых сот, мягкого тоффи и сладкого кокосового ореха.

Вкус:
маслянистое тоффи с торфяными и земляными нотками на основе из красного перца, крепких пряностей и насыщенного лонгана.

В настоящее время серия Kavalan Artist уже продается на территории Тайваня. Рекомендуемая розничная цена отдельных бутылок будет составлять 12 000 новых тайваньских долларов за штуку.

*Следует отметить, что титулованная серия виски "Solist" марки Kavalan реализуется на рынке США под торговым наименованием "Cask Strength" только в силу требований законодательства по товарным знакам.

О винокурне Kavalan

Винокурня Kavalan, расположенная в уезде Илань, является родоначальником искусства изготовления односолодового виски в Тайване с 2005 года. В производстве нашего виски, выдерживаемого при высокой влажности и температуре, используются талые воды, стекающие со Снежной горы и наполненные энергией морских и горных бризов. Наша винокурня, получившая свое имя в честь старого названия уезда Илань, имеет 40-летнюю историю производства напитков под руководством материнской компании King Car Group. Посетите сайт www.kavalanwhisky.com

О Поле Чиане 

Пол Чиан, родившийся в 1942 году в Тайчжуне, много путешествовал и около 30 лет проживал в Париже и Нью-Йорке в поисках жизни, насыщенной искусством. Работы этого художника, вдохновленного классической музыкой, но в то же время намеренно отклоняющегося от традиций, являются культовыми шедеврами. В 1998 году он вернулся на Тайвань, погрузившись в богатую природную среду Тайдуна. Его творческий путь характеризуется сильными преображениями, приведшими к созданию невероятного собрания произведений искусства.

Контактная информация:

Kaitlyn Tsai (Кейтлин Цай)
+886(0)39 229 000, доб. 7164
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1342257/Kavalan_Artists_Series.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1342258/Artist_Series.jpg

SOURCE Kavalan

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