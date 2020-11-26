Kavalan представляет серию "Artist", выпускаемую ограниченным тиражом

Идеи художественного оформления бутылок с однобочковыми сортами виски бочковой крепости — Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask и Peated Malt — были навеяны четырьмя базовыми элементами: Океан, Воздух, Солнечный свет и Мать-земля — каждый из которых играет важную роль в создании виски Kavalan. В общей сложности винокурня выпустит 198 коллекционных наборов по четыре бутылки емкостью 700 мл в каждом. Кроме того, каждый набор включает в себя одну из двух шелкотрафаретных репродукций картин Пола Чиана под названием "Pisilian" («Писилиан») или "Mountain Range of Taiwan" («Горный хребет Тайваня») с уникальным номером и автографом художника. В то же время будет выпущено в общей сложности 4000 отдельных бутылок емкостью 1000 мл для желающих приобрести их по отдельности.

Peated Malt — второй сорт фирменного виски Kavalan, изготавливаемый по технологии "Shave, Toast, and Rechar" (STR) вслед за *Solist Vinho Barrique — обладателем премии "World's Best Single Malt" («Лучший односолодовый виски мира») на конкурсе WWA.

Пол Чиан получил широкое признание в Европе, США и Тайване, воплощая бескомпромиссное стремление к «идеалу», которое и привлекло к себе внимание семьи, владеющей компанией Kavalan.

По словам руководителя компании Kavalan г-на ЙТ Ли (YT Lee), каждая его картина дает отдых для души.

«Искусство, как и виски, способно вызывать глубокие переживания. Но для этого требуются десятилетия упорной работы и неуклонное стремление овладеть своим искусством в совершенстве, — считает г-н Ли. —

Взять, к примеру, "Puncheon" с изображением моря, неба и звезд. Пол написал эту картину, возвратившись на Тайвань спустя 30 лет и поселившись на побережье в Тайдуне. Вы можете ощутить эйфорию того времени и великолепие мира, вновь открытого для себя художником».

«Мы хотим свести вместе великое искусство и наш редчайший виски для настоящих ценителей, передав атмосферу тончайшего художественного мастерства. Для нас большая честь сотрудничать с Полом в подготовке нашего первого выпуска».

Сорта виски:

PUNCHEON 50-63% ABV

Картина Pisilian (Morning Stars over the Coast) / Писилиан (Утренние звезды над побережьем)

Местное название «Писилиан» означает береговую полоску вдоль восточного побережья Тайваня, соединяющую уезд Илань, где расположена винокурня Kavalan, с уездом Тайдун, где проживает Пол Чиан. Каваланская история (или мечта) начинается в Океане под звездным небом. Отсюда испаряющаяся влага поднимается вверх, а затем конденсируется над Снежной горой, создавая легендарный источник воды, используемой в производстве виски Kavalan.

Описание продукта

Этот виски, выдержанный в бочках Puncheon и являющийся столь же редким, как и сокровища в глубинах океана, имеет нежнейшую структуру со сложным набором вкусовых оттенков и волнующим ароматом.

Запах:

поджаристые бискотто, пропитанные крем-ликером, с мягкой ванилью, сладким белым персиком и кленовым сиропом.

Вкус:

волны сладкого тоффи, нектарина с белой мякотью и тропических фруктов с богатыми ореховыми нотками.

VIRGIN OAK 50-63% ABV

Картина: On Wings of Song (На крыльях песни)

Круговые мазки на этой картине Пола Чиана, названной в честь фортепианной пьесы Феликса Мендельсона, изображают искрящиеся воздушные частицы и взмахи крыльев, создавая ощущение воздуха в движении. Каваланская мечта вспархивает в Воздух, и эту картину можно считать художественным воплощением процесса созревания виски.

Описание продукта

Свежеизготовленные дубовые бочки образуют основу этой каваланской симфонии, щедро одаренной сладкими нотами тропических фруктов и меда.

Запах:

слива с дымком, синий виноград, мягкая ваниль, насыщенный пчелиный воск, приглушенные цветочные ноты, абрикос и персик.

Вкус:

всплески пряного дуба, сладкого меда, осенней груши и каштана, спелая гуава и корица.

FRENCH WINE CASK 50-63% ABV

Картина: Meditation on Eternity (Размышления о вечности)

Золотистый Солнечный свет в этом произведении олицетворяет искры надежды, освещая путь к каваланской мечте. Огненно-красный цвет символизирует как глубину смысла, так и солнечное тепло — ту самую живительную теплоту, которая уникальным образом усиливает эффект от выдерживания виски Kavalan.

Описание продукта

Этот шикарный виски, выдержанный в бочках от красного вина из лучших виноделен французского Бордо, имеет богатый аромат и насыщенную структуру. Мягкие танины и согревающее ощущение во рту помогают раскрыть богатство вкусовых оттенков.

Запах:

сочные ягоды и черная смородина, сладкий перец, яблоко, карамель и спелые фрукты.

Вкус:

тропические фрукты, лесные ягоды, сушеные фрукты, мягкие танины и едва уловимые пряности.

PEATED MALT 50-63% ABV

Картина: Jinzun / Summer (Йинзунь / Лето)

Последнее произведение, вошедшее в набор, олицетворяет возвращение на родину и второе рождение. Зеленый, желтый и синий цвета олицетворяют буйство растительности на восточном побережье Тайваня, а также насыщенную вкусовую гамму и ароматы виски Kavalan. Эта Мать-земля несет в себе плоды труда как вискоделов из Kavalan, так и г-на Чиана, а также семена для нового роста. Каваланская мечта становится реальностью.

Описание продукта

В капле этого ни на что не похожего напитка органично слились фирменные ноты тропических фруктов от Kavalan и дымный аромат сгоревшего мха, получаемый путем копчения солода при сжигании низинного торфа. Насыщенный аромат земных глубин изящно чередуется с фруктовыми нотами и заостряется благодаря применяемой в Kavalan уникальной технологии обработки бочек Shave, Toast, and Rechar (STR), обеспечивающей уникальную среду для созревания.

Запах:

слои медовых сот, мягкого тоффи и сладкого кокосового ореха.

Вкус:

маслянистое тоффи с торфяными и земляными нотками на основе из красного перца, крепких пряностей и насыщенного лонгана.

В настоящее время серия Kavalan Artist уже продается на территории Тайваня. Рекомендуемая розничная цена отдельных бутылок будет составлять 12 000 новых тайваньских долларов за штуку.

*Следует отметить, что титулованная серия виски "Solist" марки Kavalan реализуется на рынке США под торговым наименованием "Cask Strength" только в силу требований законодательства по товарным знакам.

О винокурне Kavalan

Винокурня Kavalan, расположенная в уезде Илань, является родоначальником искусства изготовления односолодового виски в Тайване с 2005 года. В производстве нашего виски, выдерживаемого при высокой влажности и температуре, используются талые воды, стекающие со Снежной горы и наполненные энергией морских и горных бризов. Наша винокурня, получившая свое имя в честь старого названия уезда Илань, имеет 40-летнюю историю производства напитков под руководством материнской компании King Car Group. Посетите сайт www.kavalanwhisky.com

О Поле Чиане

Пол Чиан, родившийся в 1942 году в Тайчжуне, много путешествовал и около 30 лет проживал в Париже и Нью-Йорке в поисках жизни, насыщенной искусством. Работы этого художника, вдохновленного классической музыкой, но в то же время намеренно отклоняющегося от традиций, являются культовыми шедеврами. В 1998 году он вернулся на Тайвань, погрузившись в богатую природную среду Тайдуна. Его творческий путь характеризуется сильными преображениями, приведшими к созданию невероятного собрания произведений искусства.

Контактная информация:

Kaitlyn Tsai (Кейтлин Цай)

+886(0)39 229 000, доб. 7164

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1342257/Kavalan_Artists_Series.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1342258/Artist_Series.jpg

SOURCE Kavalan