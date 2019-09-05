КАЗАХСТАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ - 2019 | XII Евразийский форум KAZENERGY: Будущее энергетических ресурсов: инновационный рост

KEW — всемирная платформа для обсуждения способов достижения целей, связанных с созданием экологически устойчивого будущего энергетики, что дает специалистам уникальную возможность принять участие в дискуссиях по вопросам развития данной отрасли, а также выслушать точки зрения ведущих экспертов мира.

Основными событиями в рамках КАЗАХСТАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ будут: «XII Евразийский форум KAZENERGY: Будущее энергетических ресурсов: инновационный рост», интерактивная выставка «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА», более 30 различных форумов, а также секционные мероприятия, посвященные 120-летию со дня первой добычи казахстанской нефти.

В кулуарах Евразийского форума KAZENERGY будет представлен IV Национальный энергетический доклад – наиболее всесторонний анализ текущего состояния и перспектив развития топливно-энергетического сектора Казахстана.

Участники КАЗАХСТАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ:

Более 2500 делегатоа

Более 50 стран

Более 300 компаний

Более 80 докладчиков

Более 1000 публикаций

Более 200 представителей СМИ

Программа мероприятия KEW-2019:

23 сентября – интеллектуальное состязание «Студенческий энергетический конкурс» (организуется совместно с компанией SHELL)

– интеллектуальное состязание «Студенческий энергетический конкурс» (организуется совместно с компанией SHELL) 23 сентября – интерактивная выставка «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

– интерактивная выставка «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 23 сентября – 6-я международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии»

– 6-я международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» 24 сентября – XI молодежный форум KAZENERGY

– XI молодежный форум KAZENERGY 24 сентября – Симпозиум SPE: Охрана труда, техника безопасности, защита окружающей среды и социальная ответственность в Каспийском регионе

– Симпозиум SPE: Охрана труда, техника безопасности, защита окружающей среды и социальная ответственность в Каспийском регионе 25 сентября – IV Форум «Женский энергетический клуб KAZENERGY»

– IV Форум «Женский энергетический клуб KAZENERGY» 25 сентября – III Международный саммит ВИЭ

– III Международный саммит ВИЭ 26 сентября – Открытие XII Евразийского форума KAZENERGY

26 сентября – Пленарное заседание: Будущее энергетических ресурсов: Инновационный рост

– Пленарное заседание: Будущее энергетических ресурсов: Инновационный рост 26 сентября – Совещание специалистов: Газовый фактор как одна из ключевых тенденций в мировом энергетическом секторе

– Совещание специалистов: Газовый фактор как одна из ключевых тенденций в мировом энергетическом секторе 26 сентября – Совещание специалистов: Инвестиции в энергетический сектор: возможности и партнерское взаимодействие

– Совещание специалистов: Инвестиции в энергетический сектор: возможности и партнерское взаимодействие 27 сентября – Специальная конференция, посвященная 120-летию со дня первой добычи казахстанской нефти

– Специальная конференция, посвященная 120-летию со дня первой добычи казахстанской нефти 27 сентября – Презентация: IV Национальный энергетический доклад KAZENERGY

– Презентация: IV Национальный энергетический доклад KAZENERGY 27 сентября – Круглый стол: Цифровая энергетика будущего. Переходный период

Участники Форума:

Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан

премьер-министр Республики Казахстан Тимур Кулибаев , председатель Ассоциации KAZENERGY

, председатель Ассоциации KAZENERGY Мохаммед Сануси Баркиндо (Mohammad Sanusi Barkindo), генеральный секретарь ОПЕК

генеральный секретарь ОПЕК Канат Бозумбаев, министр энергетики Республики Казахстан

министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Олафур Рагнар Гримссон (Ólafur Ragnar Grímsson), президент Исландии (1996-2016)

президент Исландии (1996-2016) Алик Айдарбаев, председатель правления АО НК «КазМунайГаз»

председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Урбан Руснак (Urban Rusnák), генеральный секретарь Европейской Энергетической хартии

генеральный секретарь Европейской Энергетической хартии Валери Дюкро ( Valerie Ducrot ), исполнительный директор Глобального газового центра

исполнительный директор Глобального газового центра Главы транснациональных компаний, включая ExxonMobil, ENI, Chevron

Наши спонсоры:

Правительство Республики Казахстан

МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ СОВЕТ

WORLD ENERGY COUNCIL

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ

IRENA

Фонд РОСКОНГРЕСС

Национальная компания «КазМунайГаз» (генеральный партнер)

ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ (генеральный партнер)

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/970585/KEW_2019___September_23_29.jpg

SOURCE KAZENERGY Association