КАЗАХСТАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ - 2019 | XII Евразийский форум KAZENERGY: Будущее энергетических ресурсов: инновационный рост

Информация предоставлена

KAZENERGY Association

05 сен, 2019, 23:24 BST

НУР-СУЛТАН (Казахстан), 5 сентября 2019 г. /PRNewswire/ — С 23 по 29 сентября 2019 года в столице Казахстана Нур-Султане будет проводиться КАЗАХСТАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ (KEW) – 2019, крупнейшее мероприятие в энергетическом секторе этого региона. Данное мероприятие организуется Казахстанской ассоциацией организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" при поддержке Правительства Республики Казахстан.

KAZAKHSTAN ENERGY WEEK – 2019 | XII KAZENERGY Eurasian Forum will take place in Kazakhstan on September 23-29th (PRNewsfoto/KAZENERGY Association)
KAZAKHSTAN ENERGY WEEK – 2019 | XII KAZENERGY Eurasian Forum will take place in Kazakhstan on September 23-29th (PRNewsfoto/KAZENERGY Association)

KEW — всемирная платформа для обсуждения способов достижения целей, связанных с созданием экологически устойчивого будущего энергетики, что дает специалистам уникальную возможность принять участие в дискуссиях по вопросам развития данной отрасли, а также выслушать точки зрения ведущих экспертов мира.

Основными событиями в рамках КАЗАХСТАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ будут: «XII Евразийский форум KAZENERGY: Будущее энергетических ресурсов: инновационный рост», интерактивная выставка «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА», более 30 различных форумов, а также секционные мероприятия, посвященные 120-летию со дня первой добычи казахстанской нефти.

В кулуарах Евразийского форума KAZENERGY будет представлен IV Национальный энергетический доклад – наиболее всесторонний анализ текущего состояния и перспектив развития топливно-энергетического сектора Казахстана. 

Участники КАЗАХСТАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ:

Более 2500 делегатоа 
Более 50 стран 
Более 300 компаний 
Более 80 докладчиков 
Более 1000 публикаций 
Более 200 представителей СМИ

Программа мероприятия KEW-2019:

  • 23 сентября – интеллектуальное состязание «Студенческий энергетический конкурс» (организуется совместно с компанией SHELL)
  • 23 сентября – интерактивная выставка «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
  • 23 сентября – 6-я международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии»
  • 24 сентября – XI молодежный форум KAZENERGY
  • 24 сентября – Симпозиум SPE: Охрана труда, техника безопасности, защита окружающей среды и социальная ответственность в Каспийском регионе
  • 25 сентября – IV Форум «Женский энергетический клуб KAZENERGY»
  • 25 сентября – III Международный саммит ВИЭ
  • 26 сентября – Открытие XII Евразийского форума KAZENERGY
  • 26 сентября – Пленарное заседание: Будущее энергетических ресурсов: Инновационный рост
  • 26 сентября – Совещание специалистов: Газовый фактор как одна из ключевых тенденций в мировом энергетическом секторе
  • 26 сентября – Совещание специалистов: Инвестиции в энергетический сектор: возможности и партнерское взаимодействие
  • 27 сентября – Специальная конференция, посвященная 120-летию со дня первой добычи казахстанской нефти
  • 27 сентября – Презентация: IV Национальный энергетический доклад KAZENERGY
  • 27 сентября – Круглый стол: Цифровая энергетика будущего. Переходный период

Участники Форума:

  • Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан
  • Тимур Кулибаев, председатель Ассоциации KAZENERGY
  • Мохаммед Сануси Баркиндо (Mohammad Sanusi Barkindo), генеральный секретарь ОПЕК
  • Канат Бозумбаев, министр энергетики Республики Казахстан
  • Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
  • Олафур Рагнар Гримссон (Ólafur Ragnar Grímsson), президент Исландии (1996-2016)
  • Алик Айдарбаев, председатель правления АО НК «КазМунайГаз»
  • Урбан Руснак (Urban Rusnák), генеральный секретарь Европейской Энергетической хартии
  • Валери Дюкро (Valerie Ducrot), исполнительный директор Глобального газового центра 
  •  Главы транснациональных компаний, включая ExxonMobil, ENI, Chevron

Наши спонсоры: 
Правительство Республики Казахстан 
МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ СОВЕТ 
WORLD ENERGY COUNCIL 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ 
IRENA 
Фонд РОСКОНГРЕСС 
Национальная компания «КазМунайГаз» (генеральный партнер) 
ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ (генеральный партнер) 

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/970585/KEW_2019___September_23_29.jpg 

SOURCE KAZENERGY Association

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КАЗАХСТАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ - 2019 | XII Евразийский форум KAZENERGY: Будущее энергетических ресурсов: инновационный рост

Информация предоставлена

KAZENERGY Association

05 сен, 2019, 23:24 BST