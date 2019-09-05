КАЗАХСТАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ - 2019 | XII Евразийский форум KAZENERGY: Будущее энергетических ресурсов: инновационный рост
05 сен, 2019, 23:24 BST
НУР-СУЛТАН (Казахстан), 5 сентября 2019 г. /PRNewswire/ — С 23 по 29 сентября 2019 года в столице Казахстана Нур-Султане будет проводиться КАЗАХСТАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ (KEW) – 2019, крупнейшее мероприятие в энергетическом секторе этого региона. Данное мероприятие организуется Казахстанской ассоциацией организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" при поддержке Правительства Республики Казахстан.
KEW — всемирная платформа для обсуждения способов достижения целей, связанных с созданием экологически устойчивого будущего энергетики, что дает специалистам уникальную возможность принять участие в дискуссиях по вопросам развития данной отрасли, а также выслушать точки зрения ведущих экспертов мира.
Основными событиями в рамках КАЗАХСТАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ будут: «XII Евразийский форум KAZENERGY: Будущее энергетических ресурсов: инновационный рост», интерактивная выставка «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА», более 30 различных форумов, а также секционные мероприятия, посвященные 120-летию со дня первой добычи казахстанской нефти.
В кулуарах Евразийского форума KAZENERGY будет представлен IV Национальный энергетический доклад – наиболее всесторонний анализ текущего состояния и перспектив развития топливно-энергетического сектора Казахстана.
Участники КАЗАХСТАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ:
Более 2500 делегатоа
Более 50 стран
Более 300 компаний
Более 80 докладчиков
Более 1000 публикаций
Более 200 представителей СМИ
Программа мероприятия KEW-2019:
- 23 сентября – интеллектуальное состязание «Студенческий энергетический конкурс» (организуется совместно с компанией SHELL)
- 23 сентября – интерактивная выставка «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
- 23 сентября – 6-я международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии»
- 24 сентября – XI молодежный форум KAZENERGY
- 24 сентября – Симпозиум SPE: Охрана труда, техника безопасности, защита окружающей среды и социальная ответственность в Каспийском регионе
- 25 сентября – IV Форум «Женский энергетический клуб KAZENERGY»
- 25 сентября – III Международный саммит ВИЭ
- 26 сентября – Открытие XII Евразийского форума KAZENERGY
- 26 сентября – Пленарное заседание: Будущее энергетических ресурсов: Инновационный рост
- 26 сентября – Совещание специалистов: Газовый фактор как одна из ключевых тенденций в мировом энергетическом секторе
- 26 сентября – Совещание специалистов: Инвестиции в энергетический сектор: возможности и партнерское взаимодействие
- 27 сентября – Специальная конференция, посвященная 120-летию со дня первой добычи казахстанской нефти
- 27 сентября – Презентация: IV Национальный энергетический доклад KAZENERGY
- 27 сентября – Круглый стол: Цифровая энергетика будущего. Переходный период
Участники Форума:
- Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан
- Тимур Кулибаев, председатель Ассоциации KAZENERGY
- Мохаммед Сануси Баркиндо (Mohammad Sanusi Barkindo), генеральный секретарь ОПЕК
- Канат Бозумбаев, министр энергетики Республики Казахстан
- Магзум Мирзагалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
- Олафур Рагнар Гримссон (Ólafur Ragnar Grímsson), президент Исландии (1996-2016)
- Алик Айдарбаев, председатель правления АО НК «КазМунайГаз»
- Урбан Руснак (Urban Rusnák), генеральный секретарь Европейской Энергетической хартии
- Валери Дюкро (Valerie Ducrot), исполнительный директор Глобального газового центра
- Главы транснациональных компаний, включая ExxonMobil, ENI, Chevron
Наши спонсоры:
Правительство Республики Казахстан
МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ СОВЕТ
WORLD ENERGY COUNCIL
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ
IRENA
Фонд РОСКОНГРЕСС
Национальная компания «КазМунайГаз» (генеральный партнер)
ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ (генеральный партнер)
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/970585/KEW_2019___September_23_29.jpg
SOURCE KAZENERGY Association
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