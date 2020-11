Хэцзэ стимулирует выращивание пионов как индустрию и искусство, приглашая к участию в серии конкурсов

Outstanding Contribution Award of the Peony Capital of China (Heze) — почетная награда, учрежденная Хэцзэским городским комитетом КПК и Правительством города Хэцзэ в качестве признания выдающихся вкладов отдельных лиц или групп в развитие пионовой индустрии Хэцзэ, а также культуры и искусства, связанных с выращиванием пионов.

Один раз в год отбирается до двух человек (команд) для вручения единовременной премии в размере 300 тысяч юаней. Отдельные лица или группы из Китая и других стран получают признание за выдающиеся достижения в выращивании и разведении, научные исследования и разработки, внедрение инновационных бизнес-моделей в пионовой индустрии, а также за создание и представление пионовой культуры и искусства, выдающиеся вклады в развитие пионовой индустрии и пионовой культуры и искусства и, наконец, большое общественное влияние.

В мае 2021 года Хэцзэ выберет победителей 2-й ежегодной премии Outstanding Contribution Award of the Peony Capital of China и вручит им награды на торжественной церемонии.

Конкурс "Blooming World" Peony Series Awards 2021, организованный Правительством города Хэцзэ, включает в себя награды по семи направлениям, относящимся к двум категориям: «Развитие пионовой индустрии» и «Пионовая культура и искусство». Категория «Развитие пионовой индустрии» включает в себя 3 направления: Peony Show Competition (соревновательное шоу пионов), Peony Scientific Innovation (научные инновации в пионовой индустрии) и Peony Industry Business Model Innovation (инновационные бизнес-модели в пионовой индустрии). Категория «Пионовая культура и искусство» включает в себя 4 направления: Peony Themed Art Competition (тематический художественный конкурс), Calligraphy Competition (конкурс каллиграфии), Photography Competition (фотоконкурс) и Cultural Creative Design Competition (культурный конкурс креативного дизайна). Каждый из них имеет свою главную награду под названием "Golden Peony Award" of the Peony Capital of China (Heze) (Премия «Золотой пион» пионовой столицы Китая (Хэцзэ)) с призовой суммой 100 тысяч юаней, а также призы за первое, второе, третье место и пр.

Отбор на премии Peony Scientific Innovation Award и Peony Industry Business Model Innovation Award запланирован на начало 2021 года, а пять конкурсов: Peony Show Competition, Art Competition, Calligraphy Competition, Photography Competition и Cultural Creative Design Competition — уже официально стартовали. Подробная информация об этих конкурсах представлена на их официальном сайте по адресу http://heze.dzwww.com/hkss/.

Все конкурсы открыты для участников из Китая и других стран. В дополнение к отзывам профессиональных жюри заявки на участие в этих конкурсах будут оцениваться интернет-пользователями и целевой аудиторией во время выставок, проводимых в 2021 году в рамках Heze International Peony Cultural Tourism Festival (Международного пионового фестиваля культурного туризма в Хэцзэ).

Одновременно в Хэцзэ будет проходить большой фестиваль и всеобщий культурный праздник с проведением ряда резонансных, интересных и представительных общественных мероприятий, таких как выбор блюд под тематическим названием "Seeking Delicious Food in the Capital of Peony" («Поиск вкусной еды в столице пионов»), "Opera Contest for Fans in the Capital of Peony" («Оперный конкурс для поклонников в столице пионов»), художественный фестиваль "Peony Book Fair" («Пионовая книжная ярмарка») и Peony Themed Poetry Contest («Поэтический конкурс на тему пионов»).

