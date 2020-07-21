Хранилища SAN от Infortrend - идеальная платформа для создания рабочей среды Xsan в медиаиндустрии

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 21 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем хранения данных, оптимизировала производительность своих хранилищ SAN EonStor DS, превратив их в идеальную платформу для создания рабочей среды Apple Xsan SAN. Отныне системы поддерживают совместное редактирование и интерактивное воспроизведение 40 потоков видео в высоком разрешении. Благодаря конструкции с резервированием, хранилища DS представляют собой высоконадежное решение как для небольших студий монтажа, так и для масштабных компаний медиапродакшена.

EonStor DS - быстрое и надежное хранилище, гарантирующее высокую доступность и бесперебойное выполнение рабочих процессов видеоредактирования. Наличие различных форм-факторов, разнообразных вариантов хост-плат, модульный дизайн и гибкие возможности для системного расширения позволяет хранилищам удовлеторять самый широкий спектр пользовательских потребностей. Системы DS поставляются с полным набором служб данных и простым в использовании интерфейсом управления. Поддерживая файловую систему Apple Xsan и характеризуясь передовыми системными конфигурациями Infortrend, хранилища DS гарантируют специалистам видеомонтажа превосходную производительность SAN при выполнении совместных задач с устройств macOS по оптоволоконным каналам связи или в сети Ethernet. Кроме того, хранилища обеспечивают возможность настраивать доступ к файловой системе Xsan/StorNext не только пользователям macOS, но и специалистам, работающим на Microsoft Windows или Linux устройствах. Благодаря наличию резервного контроллера с активно-активной конфигурацией, данные, записываемые в кэш, синхронизируются между основным и резервным контроллерами, гарантируя мгновенное выполнение всех команд редактирования. В случае отказа одного из контроллеров, нормально функционирующий контроллер принимает на себя всю нагрузку, обеспечивая непрерывный доступ к данным.

По результатам тестового воспроизведения видео с использованием Adobe Premiere система DS демонстрирует исключительную пропускную способность на уровне 40 потоков видео в высоком разрешении для каждой рабочей станции. Число потоков линейно увеличивается при внедрении дополнительных узлов хранения DS в конфигурации Xsan. Для задач постпродакшена системы DS поддерживают основные типы ПО для нелийного (NLE) монтажа: Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro и DaVinci Resolve. Хранилища DS позволяют отраслевым предприятиям выполнять все возможные задачи в сфере M&E: цветокоррекцию, добавление визуальных спецэффектов (VFX), создание 3D-композиций и финальный монтаж.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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