Хранилище EonStor GS обеспечивает архивацию и надежную защиту ценных медиа-активов турецкой корпорации

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 30 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, в сотрудничестве со своим партнером Bilgipark предоставила турецкой медийной корпорации Ciner Media Group надежное решение для резервного копирования и архивации постоянно растущих объемов медиа-контента, обеспечивающее непрерывный рабочий процесс подразделений группы.

Ciner Media Group ежедневно генерирует аудиовизуальные данные в колоссальных масштабах. Наличие многочисленных копий созданного контента гарантируют непрерывность вещания даже в условиях стихийных бедствий. Медиа-корпорация искала решение для хранения информации, обладающее достаточной емкостью и гибкостью для решения таких проблем, как недостаточный объем существующего хранилища и ограниченное пространство стоек в дата-центре. Первоочередной потребностью заказчика было внедрение системы резервного копирования данных для непрерывности сервисов. Таким образом, задача заключалась в подборе надежного и высокопроизводительного вторичного хранилища с достаточным резервированием и гибкостью для последующего расширения.

Ciner Media приобрела 60-отсековую систему 4U EonStor GS в комплекте с расширительным корпусом JB, 120 дисков HDD корпоративного класса 3,5" SAS 12 Гб/с емкостью по 12 ТБ каждый, 2 хост-платы EonStor с 2 портами 10GbE SFP+ и расширенную лицензию на локальную репликацию. Располагая чистой емкостью в 1,44 ПБ, это решение полностью удовлетворило потребности медиа-группы в архивном хранении и управлении обширными объемами данных. Надежная аппаратная система RAID от Infortrend выступает гарантией защиты и целостности данных, а конструкция с наличием двух контроллеров обеспечивает непрерывность работы вещательных сервисов без SPOF (единых точек отказа). Отличное соотношение цены и производительности, простота в обслуживании и эксплуатации, а также доступность технической поддержки Bilgipark вошли в число факторов, сыгравших в пользу решения от Infortrend.

"Благодаря надежному и стабильному унифицированному хранилищу EonStor GS, мы получили необходимые нам параметры производительности и емкости при весьма компактном размещении в стоечном пространстве", - прокомментировал директор по вопросам вещательных систем Ciner Media Group Цем ГУМРУККУ (Cem GUMRUKCU).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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