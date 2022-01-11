Хранилище Infortrend EonStor CS на SSD: высокая пропускная способность и быстрое время отклика

Хранилище Infortrend EonStor CS NVMe на основе твердотельных накопителей обеспечивает высокую пропускную способность и быстрое время отклика для трех ключевых приложений

ТАЙБЭЙ, 11 января 2022 г. /PRNewswire/ --

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, удовлетворяет требованиям к высокой пропускной способности и быстродействию для высокопроизводительных вычислений (HPC), постпроизводственной обработки мультимедиа и медицинских систем PACS, предоставляя хранилище EonStor CS на базе all-flash NVMe SSD, которое обеспечивает пропускную способность 13 ГБ/с в 3-узловом кластере, а в режиме горизонтального масштабирования производительность решения линейно увеличивается по мере добавления новых узлов хранилища.

Современные прикладные системы высокопроизводительных вычислений (HPC) выполняют вычислительно-трудоемкие операции с миллиардами файлов с многочисленных ресурсов различного характера в петабайтном масштабе. Таким образом, хранилище для систем высокопроизводительных вычислений должно быть в состоянии одновременно поддерживать многочисленные случайные и последовательные рабочие нагрузки ввода-вывода данных различных размеров. В противном случае возможна существенная задержка результатов работы HPC-приложений, ставящая под вопрос успех компании в долгосрочной перспективе. Хранилище EonStor CS на базе all-flash NVMe SSD модели CS 4014U эффективно устраняет эти проблемы и гарантирует быстрое время отклика, удовлетворяющее требованиям различных типов профилей ввода-вывода данных.

При медиаредактировании к хранилищам также предъявляются высокие требования. Поскольку студии медиа и развлечений (M&E) внедряют рабочий процесс с участием нескольких редакторов, совместно обрабатывающих видеоматериалы с разрешением 4K/8K, хранилище должно иметь высокую пропускную способность и быстрое время отклика для поддержки нескольких потоков воспроизведения видео. CS 4014U обеспечивает превосходную производительность: 3-узловой кластер с легкостью поддерживает 16-битные потоки воспроизведения видеозаписей с разрешением 4K DPX 60 к/с.

Кроме того, хранилище EonStor CS NVMe на базе твердотельных накопителей является превосходным решением для медицинских систем PACS. Благодаря низкой задержке и высокой пропускной способности твердотельных накопителей U.2 NVMe оно ускоряет доступ к клиническим данным и повышает эффективность систем PACS. Кроме того, CS 4014U поддерживает гибридную конфигурацию с HDD JBOD: "горячие" данные о текущих пациентах хранятся в твердотельных накопителях для обеспечения быстрого доступа, в то время как устаревшие данные переносятся на уровень жестких дисков для архивации.

«Комплексное решение EonStor CS NVMe на базе твердотельных накопителей обеспечивает по-настоящему впечатляющую производительность и низкую задержку в целях повышения "отзывчивости" хранилищ в прикладных системах с многочисленными произвольными рабочими нагрузками с интенсивным вводом-выводом данных, включая системы высокопроизводительных вычислений (HPC), медиа и развлечений (M&E) и медицинские системы PACS», — заявил старший директор по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о семействе EonStor CS и хранилище EonStor CS NVMe модели CS 4014U

Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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