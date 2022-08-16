Хранилище Infortrend EonStor GS U.2 All Flash справляется с экстремальными нагрузками

All Flash хранилище Infortrend EonStor GS U.2 с поддержкой 100 Гб Ethernet способно справляться с экстремальными нагрузками

ТАЙБЭЙ, 16 августа 2022 г. /PRNewswire/ --Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, выпустила свою флагманскую унифицированную систему хранения EonStor GS только с флеш-памятью. Эти хранилища, оснащенные новейшими процессорами Intel Xeon D, PCIe Gen4 и 100GbE, идеально подходят для применения в системах, требующих низкой задержки и высокой производительности, таких как базы данных, виртуализация, HPC, мультимедиа и развлечения (M&E).

Серия EonStor GS предназначена для гибкого развертывания и использования предприятиями в различных сферах применения. Она уже была выбрана и развернута несколькими глобальными предприятиями и организациями. В их число входят всемирно известные автопроизводители, Муниципальная библиотека Праги, турецкий медиаконгломерат Ciner Media Group и др.

Благодаря ряду технических улучшений, флагманские модели EonStor GS U.2 All Flash (GS 3024UT и GS 4024U) обеспечивают новую высокую производительность серии — до 1100K IOPS, скорость считывания 24 Гбит/с и скорость записи 12 Гбит/с при сквозном сценарии. Особенно обращает на себя внимание увеличение скорости записи на 40% по сравнению с предыдущими моделями U.2 all-flash. Кроме того, использование сетевого соединения 100GbE по сравнению с 25GbE и 40GbE обеспечивает организации высокой производительностью, снижая при этом сложность развертывания и общее энергопотребление. Кроме того, 100GbE поддерживает RDMA и обеспечивает пропускную способность до 12 Гбит/с на каждый порт, что делает его лучшим выбором на сегодняшний день для сфер применения, в которых используются файлы больших размеров, таких как HPC и постпроизводство 8K.

Помимо этих усовершенствований, в флагманских моделях сохранены такие удобные функции серии, как объединение нескольких систем и гибридное хранение данных. Кроме того, они поддерживают автоматический тиринг, который позволяет системе автоматически устанавливать приоритеты и сортировать данные на «горячие» для быстрого доступа и «холодные» для архивирования.

«Серия EonStor GS U.2, объединяющая в себе PCIe Gen 4, Ethernet-соединение 100 Гб и гибкую расширяемость, обеспечивает значительные преимущества и улучшенные эксплуатационные характеристики для приложений HPC и M&E», — заявил Фрэнк Ли (Frank Lee), старший директор по планированию продукции Infortrend.

Подробнее о хранилищах EonStor GS , EonStor GS 3024UT и EonStor GS 4024U

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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