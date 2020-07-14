Kissflow запускает платформу Digital Workplace для российского рынка

- Выпускает предложение на местных языках в связи с резким ростом спроса на инструменты совместного управления рабочими процессами среди российских компаний

МОСКВА, 14 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Kissflow, являющаяся лидером в области разработки программных средств для управления рабочими и бизнес-процессами, используемых организациями более чем 160 стран, запустила в России свою платформу Digital Workplace, которая полностью доступна на русском языке.

Digital Workplace компании Kissflow сочетает в себе возможности управления проектами, автоматизации процессов и командного сотрудничества для оптимизации рабочих процессов и повышения производительности предприятия. Это отличное решение, которое обеспечит поддержку распределенных команд, работающих в удаленном режиме.

«Мы наблюдаем значительный рост спроса на Kissflow Digital Workplace, поскольку за последние три месяца большинство организаций полностью перешло на работу в удаленном режиме. Наличие продукта на русском языке помогает малым и средним предприятиям быстро его внедрять», ― заявил вице-президент компании Kissflow по управлению продукцией Динеш Варадхараян (Dinesh Varadharajan).

Компания Kissflow предоставляет в распоряжение любого бизнес-пользователя возможности высококлассного программного обеспечения для управления процессами и проектами. Новая универсальная платформа позволяет организациям заменить разрозненные точечные решения посредством:

Сотрудничества в ходе обсуждений и бесед с использованием каналов для обеспечения эффективной командной работы

Координации кейсов, проектов и задач с использованием методов кейс-менеджмента и управления проектами в целях повышения эффективности работы

Контроля процессов, которые можно легко автоматизировать с помощью управления процессами для достижения предсказуемых результатов

По мнению экспертов Gartner компания Kissflow является ключевым игроком в сфере HpaPaaS («платформы как сервис» для высокопроизводительных приложений).

Более подробная информация о первой в отрасли цифровой рабочей платформе Kissflow представлена на сайте kissflow.com.

О компании Kissflow:

Kissflow — это программное обеспечение для работы в цифровой среде, позволяющее смелым лидерам и их командам управлять всеми видами работ на единой унифицированной платформе с помощью интуитивно понятного сочетания процессов сотрудничества, координации и контроля. Благодаря возможности автоматизации рабочего процесса более 10 000 наших клиентов в 160 странах, включая более 50 компаний из списка Fortune 500, таких как Airbus, McDermott, Reckitt Benckiser и Olympus, могут создавать цифровое рабочее пространство, которое обеспечивает слаженную работу организации посредством интуитивно понятного сочетания процессов сотрудничества, координации и контроля. Портал G2Crowd назвал компанию Kissflow одним из лидеров в категории BPM и Workflow, показатель удовлетворенности клиентов которой составил 4,3 из 5, что является самым высоким показателем в данной категории.

Контакты для прессы:

Анджали Нэйр (Anjali Nair)

Отдел корпоративных и маркетинговых коммуникаций

+91-99623-86123

[email protected]

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