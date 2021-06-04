Китай приложил большие усилия для сдерживания COVID-19 и спасения больше жизней -- генсек ШОС Владимир Норов

«Весь мир знает об Ухане, о том, что жители Уханя проявили героизм, мужество и самоотверженность в борьбе с коронавирусом и сумели за короткое время сдержать короновирус», — подчеркнул Владимир Норов.

По его словам, под сильным руководством китайского правительства более 40 тыс медицинских работников по всей стране были мобилизованы различными ведомствами для оказания помощи провинции Хубэй, а временные больницы были построены за 10 дней. Именно поэтому жители Уханя смогли быстро справиться с эпидемией.

«Поэтому сегодня Ухань, его жители, и все те, кто принял активное участие в борьбе с короновирусом, заслуживают высокое уважение. Я еще раз хочу повторить мужество и самоотверженность жителей Уханя, они послужили примером для всех», — отметил генсек ШОС.

Норов также сказал, что в условиях пандемии страны ШОС продемонстрировали единство и солидарность, оказав всестороннюю помощь Китаю, а Китай в свою очередь предоставили им поддержку и помощь.

«Проведение форума именно в Ухане имеет большое значение, потому что город поразил мир своим контролем над эпидемией и быстрым экономическим восстановлением, подавая пример всему миру», — заявил он.

Генсек ШОС сказал, что постепенное восстановление экономики Китая также отражает достижения страны в возобновлении работы и производства, добавив, что он был глубоко впечатлен 10-процентным экономическим ростом в первом квартале этого года.

Норов еще раз подчеркнул, что смелые и самоотверженные жители Уханя подают пример людям во всем мире.

Форум народной дипломатии ШОС был организован Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Китайским народным обществом дружбы с заграницей и Народным правительством провинции Хубэй в городе Ухань. В форуме приняли участие около 500 гостей, в том числе главы государств ШОС, главы стран-наблюдателей ШОС и партнеров по диалогу ШОС, дипломатические представители аккредитованных в КНР дипведомств и представители неправительственных организаций.

Также были панельные сессии в рамках форума, участники которых провели углубленные дискуссии на темы «Развитие Шанхайского духа во имя дружбы народов ШОС», обсудив вопросы взаимодействия аналитических центров, городов-побратимов, здравоохранения, развития села и ликвидации бедности, укрепления взаимосвязанности и подготовки специалистов новых СМИ.

Был достигнут общий консенсус по укреплению и совместному развитию стран региона, стимулированию формирования сообщества единой судьбы человечества.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1526206/Secretary_General_Shanghai_Cooperation_Organization__SCO__Vladimir_Norov.jpg

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SOURCE Global Times