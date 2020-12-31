Китайская провинция Цзилинь превращается в горячее туристическое направление, благодаря своим запасам снега и льда

ЧАНЧУНЬ (Китай), 31 декабря 2020 г. /PRNewswire/-- Департамент культуры и туризма провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выступил с заявлением о том, что в целях создания туристического направления мирового класса провинция Цзилинь решает задачи по развитию высококачественной индустрии снежно-ледяного туризма, комплексному развитию отраслей, связанных с освоением ее запасов снега и льда, построению сильной экономики, основанной на их использовании, и реализации перехода от снежно-ледяной отрасли к снежно-ледяной экономике, превратив свои богатые «холодные ресурсы» снега и льда в фундамент для развития «горячей» индустрии туризма.

Используя возможности, открывающиеся в связи с проведением в Пекине зимних Олимпийских игр 2022 года, руководство провинции Цзилинь активно продвигает идею создания бренда «Зимняя Олимпиада в Пекине, отдых в Цзилине», содействует дальнейшей популяризации зимних видов спорта и таких зимних соревнований, как Международный фестиваль лыжного спорта Vasaloppet China, Закрытый национальный турнир по зимнему плаванию, Международные зимние состязания по гребле на лодках-драконах на реке Сунгари, Фестиваль зимней рыбалки на озере Цаган-Нур и т. д. За последнее время в провинции было проведено около 300 мероприятий в области культуры, туризма, спорта, торговли и образования, связанных со снегом и льдом.

В провинции Цзилинь оказывается всестороннее содействие развитию зимних видов спорта, модернизации сооружений для их проведения, производству соответствующего оборудования, развитию услуг в сфере зимнего туризма и сопутствующих отраслей, созданию «умного льда и снега» и диверсифицированному распространению ледяных и снежных элементов. Цзилинь — место проведения Jilin International Snow and Ice Industry Expo, единственной в Китае международной промышленной выставки, посвященной снежно-ледяной тематике. Выставка проводилась пять раз. За это время в ней приняли участие более 1500 брендов, с продукцией которых ознакомились 466 тысяч посетителей; а общая сумма контрактов, подписанных в ходе проведения выставки, составила 852 миллиона юаней.

В новом снежном сезоне в Цзилине запланировано создание 32 специализированных маршрутов для ледяного и снежного туризма, а также запущены 28 преференциальных программ для бизнеса, включая выдачу ваучеров на использование снега и льда. В результате доля занятых мест в гостиницах, расположенных в живописных зонах с ледяным и снежным покровом, превысила 85 %; поток покупателей в расположенных по соседству крупных торговых центрах увеличился на 12 %, а объем продаж вырос на 9,5 %.

Провинция Цзилинь, расположенная между 41 и 46 градусами северной широты, является одним из «трех регионов мира с сухим и мягким рассыпчатым снегом» и обладает всеми природными преимуществами, для развития экономики на основе зимнего туризма, включая покрытое толстой коркой льда озеро и горячий источник в обрамлении живописной заиндевевшей растительности. После многолетних усилий провинция разработала новую стратегию развития, основанную на снежном и ледяном туризме, спорте и культуре, а также сформировала полную отраслевую цепь «3+X», поддерживаемую производством оборудования для снега и льда, торговлей, транспортом, информационным обеспечением, наличием высококвалифицированных кадров и т.д.

Одновременно в Цзилине активно продвигается идея создания проходящего через провинцию «Ледяного и снежного Шелкового пути» в Северо-Восточную Азию и предпринимаются шаги по укреплению сотрудничества с расположенными вдоль него соседними странами. Конечной целью этих усилий является создание в Северо-Восточном регионе Китая снежно-ледяной экономики мирового класса, сопоставимой с экономикой стран снежного пояса в Европе и Северной Америке.

Снежный покров в провинции Цзилинь занимает площадь в 1050 га, что составляет около 20 % от общей площади снежного покрова страны. По этому показателю она прочно занимает первое место в Китае. Благодаря прекрасным природным условиям ее зимние курорты успешно конкурируют с лучшими курортами Азиатского региона. В провинции также расположен первый в Азии и один из четырех имеющихся в мире центров, предлагающих стандартизированную всепогодную программу обучения катанию на горных лыжах. Во время снежного сезона 2018-2019 гг. провинцию Цзилинь посетили 84,3 млн туристов, а ее доходы в сфере ледового и снежного туризма составили 169,8 млрд юаней (26,2 млрд долларов США), что превысило показатели пятилетней давности на 62 % и 86 % соответственно и позволило ей стать «лидером снежной и ледяной отрасли Китая».

SOURCE Jilin Provincial Department of Culture and Tourism