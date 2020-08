Китайский Шуньдэ привлекает международные ресурсы для решения ключевых технологических задач

ШУНЬДЭ (SHUNDE), Китай, 7 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Управление по вопросам науки и техники р-на Шуньдэ в китайской провинции Гуандун сегодня обнародовало перечень из 20 актуальных технологических задач для основных отраслей промышленности. Согласно официальному заявлению, в планы управления на ближайшее время входит интеграция ресурсов для непрерывного достижения технологических прорывов и получение независимых прав интеллектуальной собственности на результаты научно-технического прогресса именно в этих технологических сферах.

Перечень был составлен по итогам тщательного изучения актуальных проблем предприятий и мультидисциплинарных анализов. Его основная цель - ускорить реализацию инновационно-ориентированной стратегии и обеспечить процесс высококачественного развития, стимулировать проведение научных изысканий в области ключевых технологий, подтолкнуть предприятия к преодолению технологического "плато" и решить острые технические проблемы, блокирующие промышленное развитие региона.

В двадцатку первоочередных технологических задач входят исследование и промышленное освоение ключевых технологий в таких сферах, как (1) роботизированные колесные модули с высокими показателями плотности крутящего момента, удельной мощности и степени интеграции; (2) производство высокопроизводительных и экологичных ПВХ-труб; (3) крупногабаритные высококлассные интеллектуальные сервопрессы на базе ЧПУ; (4) бытовые горелки с низким уровнем выбросов на основе технологии инфракрасного сжигания пористых сред и (5) высокоточное инжекционное формование пластиковых фитингов большого диаметра.

Перечень предусматривает проведение научных изысканий и прикладное применение ключевых технологий в (6) бытовых приборах с инновационными системами шумоподавления, разработанными для аэрокосмической, оборонной и бионической отраслей; (7) межплатформенных визуальных схемах; (8) платформах управления строительством на базе BIM; (9) бытовых приборах с элементами ИИ; (10) высокоскоростных двигателях для бытовой техники; и (11) проектах эксплуатационно-технического обслуживания на базе стандартов данных, защищенных независимыми правами интеллектуальной собственности.

Кроме того, планируется проведение исследований в области (12) замены и модернизации управляющих чипов для бытовых приборов; (13) ключевых технологий и оборудования для скоростной интеллектуальной визуальной детекции с целью классификации и цветовой сортировки керамической плитки; (14) системы непрямого рассеивания тепла в плоских теплопроводах для электрических устройств высокой плотности; (15) новых органометаллических люминесцентных материалов для дисплеев OLED; (16) платформ удаленного мониторинга, оценки состояния и послепродажного обслуживания литейно-формовочных машин; (17) кондуктивной диэлектрической макромолекульной мембраны для тонких печатных плат; (18) ключевых технологий основных силовых компонентов бытовых приборов с применением алгоритмов высокопроизводительных вычислений; (19) ключевых технологий производства высокоэффективных РЕ-труб для противоволновых клеток для морской аквакультуры; и (20) ИИ-системы управления энергоресурсами и экологическми показателями деятельности промышленных предприятий.

Шуньдэ расположен в самом "сердце" региона Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао. Демонстрируя высокие темпы экономического развития, район восемь лет подряд занимает первую строчку в Топ-100 регионов с обширными комплексными преимуществами и уже 11-й раз входит в "десятку" образцово-показательных уездов страны. В 2019 году валовый объем производства в регионе составил 352,32 млрд, а общий выход промышленной продукции крупных предприятий Шуньдэ превысил 763,98 млрд.

Контактная информация: Г-жа Се (Xie) +86 757-22830349 / г-н Хуан (Huang) +86 757-22830327

