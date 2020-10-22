Китайский центр внешней торговли подписывает соглашения о сотрудничестве с торговыми партнерами на 128-й Кантонской ярмарке

Новые партнерские отношения, установленные с 6-ю торгово-промышленными учреждениями, являются частью всемирной партнерской программы CFTC, которая помогла Кантонской ярмарке создать торговые партнерства со 140 организациями в 81 стране. В их число входят 60 торгово-промышленных учреждений из 39 стран, участвующих в реализации инициативы «Один пояс и один путь» (BRI).

Высоко оценивая результаты деятельности Кантонской ярмарки по укреплению китайско-египетских отношений, заместитель председателя правления Александрийской бизнес-ассоциации Египта Мухамед Мустафа Ханно (Mohamed Mustafa Hanno) заявил, что ассоциация «продолжит укреплять торговое сотрудничество и экономические отношения двух стран».

Установление Кантонской ярмаркой партнерских отношений с Лагосской торгово-промышленной палатой Нигерии происходит на фоне того, как Нигерия становится одним из ключевых торговых партнеров Китая: треть объемов промышленного сырья, используемого нигерийскими производителями, импортируется из Китая, а объем двусторонней торговли за период с января по август 2020 года достиг 11,9 млрд долларов США. Кантонская ярмарка служит одной из наиболее популярных платформ для растущего числа нигерийских покупателей.

Благодаря высокому спросу Танзании на китайскую продукцию, охватывающему широкий спектр от сельскохозяйственной техники до текстильных изделий, Китай также стал одним из основных торговых партнеров Танзании, а объем двусторонней торговли между этими странами демонстрирует многообещающие перспективы для экономического сотрудничества. В то время как Кантонская ярмарка продолжает открывать все новые каналы для покупки танзанийскими покупателями высококачественной продукции из Китая, новое партнерство также позволяет Фонду частного сектора Танзании эффективно использовать свои деловые связи для популяризации Кантонской ярмарки в стране.

«Эти вновь установленные партнерские отношения позволят Кантонской ярмарке предоставлять более качественные услуги, упростить бизнес-процессы и стимулировать развитие торговли для всех заинтересованных сторон. Мы хотим, чтобы мир поскорее преодолел пандемию COVID-19 и мы смогли снова собрать транснациональные компании на "живой" Кантонской ярмарке в целях построения открытой мировой экономики», — заявил вице-президент и генеральный секретарь Кантонской ярмарки и генеральный директор Китайского центра внешней торговли Ли Цзиньци (Li Jinqi).

Используя преимущества Кантонской ярмарки в качестве открытой платформы для международной торговли, CFTC расширяет свои торговые сети и оптимизирует услуги для покупателей, реализуя глобальную программу партнерского сотрудничества Кантонской ярмарки для укрепления торговых связей с ведущими торгово-промышленными учреждениями мира. Целью программы является создание всеобъемлющей, многоуровневой и разноплановой экосистемы для взаимовыгодного сотрудничества на основе совместного использования ресурсов.

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SOURCE Canton Fair