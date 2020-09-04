Китайское лекарство Ляньхуа Цинвэнь , впервые одобрены для лечения новой коронавирусной пневмонии COVID-19 за рубежом

Шицзячжуан, Китай, 4 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. объявила, что компания получила документ об одобрении регистрации лекарственного средства, выданный Кувейтским департаментом контроля регистрации растительных лекарственных средств, и одобрение регистрации капсул Ляньхуа Цинвэнь в соответствии со стандартом регистрации растительных лекарственных средств Кувейта.

Согласно объявленной информации, капсулы Ляньхуа Цинвэнь получили одобрение на регистрацию в Кувейте «для лечения вирусных заболеваний, таких как сезонный грипп, эпидемический грипп, грипп типа А (H1N1), ОРВИ, легкая и распространенная коронавирусная пневмония с симптомами повышенной температуры, кашля, усталости, мышечной боли, заложенность носа, насморка, головной боли, сухости горла и боли в горле, одышки и покраснения языка. Он обладает эффектом очищения легких и детоксикации.» Это первый случай одобрения капсул Ляньхуа Цинвэнь в зарубежных странах для лечения симптомов, связанных с легкой и распространенной коронавирусной пневмонией нового типа.

Ляньхуа Цинвэнь является ведущим продуктом Yiling Pharmaceutical Co., Ltd., входит в список государственных основных лекарственных средств и национальный медицинский страховой каталог (категория А), в основном используется для лечения простуды, гриппа и новых заболеваний, связанных с пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса. С момента вспышки новой коронавирусной пневмонии, капсулы Ляньхуа Цинвэнь (таблетки) были рекомендованы «Планом диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии», выпущенного Национальной комиссией по охране здоровья и Государственным управлением традиционной китайской медицины (пробное 4-е / 5-е / 6-е / 7-е / 8-е издания) и планами для диагностики новой коронавирусной пневмонии 20 провинций и муниципалитетов. В апреле 2020 года, Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило капсулы / таблетки Ляньхуа Цинвэнь на основе оригинальных утвержденных показаний для новых показаний к применению «при облегченной и обычной форме пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса».

На протяжении эпидемии, Ляньхуа Цинвэнь широко применяется при лечении больных с новой коронарной пневмонией. Академики Чжун Наньшань, Ли Ланьцзюань и Чжан Боли и другие эксперты присоединились к участию в более, чем в 20 больницах и приняли участие в результатах «Проспективного рандомизированного сравнительного многоцентрового клинического исследования капсул Ляньхуа Цинвэнь китайской медицины для лечения коронавируса COVID-19», которое было опубликовано в международном журнале с высоким индексом влияния «Phytomedicine» (индекс влияния журнала 4.18). С точки зрения клинического применения, исследование показало, что капсулы Ляньхуа Цинвэнь безопасны и эффективны на основе традиционного лечения, а также значительно улучшают симптомы повышения температуры, усталости, кашля и другие клинические симптомы новой коронавирусной пневмонии, улучшают визуализацию поражений легких, сокращают продолжительность симптомов и улучшают клиническую скорость выздоровления.

К настоящему времени, капсулы Ляньхуа Цинвэнь были зарегистрированы в Гонконге, Макао, Бразилии, Индонезии, Канаде, Мозамбике, Румынии, Таиланде, Эквадоре, Сингапуре, Лаосе, Кыргызстане и Филиппинах в качестве «готового лекарственного средства китайской медицины», «фармацевтического продукта», «растительного лекарственного средства», «натурального оздоровительного продукта», «пищевой добавки», «современного растительного лекарственного средства» и «натурального лекарственного средства» с регистрационным свидетельством и выходом на рынок.

SOURCE Yiling Pharmaceutical