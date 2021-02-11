Komerční banka создает цифровое будущее вместе с Syncordis
11 февр, 2021, 14:28 GMT
ПРАГА, 11 февраля 2021 г. /PRNewswire/ --В этом году Komerční banka начнет постепенный переход на новую программную платформу Temenos. Новая система будет предоставлена и реализована компанией Syncordis. Это одно из важнейших капиталовложений Komerční banka за всю историю; его цель — достижение базового уровня цифровизации банковских услуг в Чешской Республике.
«Подписание договора с Syncordis и Temenos представляет собой стратегическое капиталовложение в наше будущее. Это одно из важнейших событий в истории Komerční banka, закрепляющее наши лидирующие позиции в сфере цифровизации на чешском банковском рынке. Мы рассматриваем возможность сотрудничества с партнерами, разделяющими наш подход к новаторству и помогающими нам использовать новейшие технологии на благо наших клиентов, как естественную и неотъемлемую часть нашей деятельности», — заявил председатель правления и генеральный директор Komerční banka Ян Ючелка (Jan Juchelka). Он добавил следующее: «В число основных и естественных целей этого капиталовложения входит повышение степени удовлетворенности наших клиентов и общего качества обслуживания».
Директор компании Syncordis по развитию бизнеса в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Пьер Серве (Pierre Servais) отметил: «Мы рады возможности стратегического сотрудничества с Komerční banka в реализации его стремления к преобразованию основных банковских операций и руководства процессом его цифровизации. Новаторство и готовность к преобразованиям играют принципиально важную роль в постоянно меняющемся современном мире. Благодаря эффективной технологии Temenos и обширному опыту Syncordis в сфере внедрения Komerční banka сможет использовать новые возможности банковского обслуживания с применением цифровых технологий и обеспечить своим клиентам новый уровень сервиса на основе высокотехнологичной среды».
Долгосрочное партнерство Komerční banka с компанией Syncordis включает предоставление и внедрение банковского программного обеспечения Temenos, которое будет содействовать банку и его дочерним организациям в дальнейшей цифровизации, упрощении их ассортимента продуктов и повышении уровня безопасности и устойчивости бизнеса.
Komerční banka — первый клиент компании Syncordis в Восточной Европе.
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SOURCE Syncordis