Компания AV-Comparatives протестировала 15 продуктов, предлагающих расширенную защиту от киберугроз

Avast Business Antivirus Plus, Bitdefender Gravity Zone Elite Security, CrowdStrike Falcon Pro, ESET PROTECT Entry, Fortinet FortiClient с FortiSandbox и FortiEDR, Kaspersky Endpoint Security for Business Select, SparkCognition DeepArmor Endpoint Protection Platform и Vipre Endpoint Security Cloud.

Отчет доступен по адресу: https://www.av-comparatives.org/tests/enhanced-real-world-test-2020-enterprise/

Протестированные потребительские защитные решения:

Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, F-Secure SAFE, Kaspersky Internet Security и Vipre Advanced Security.

Отчет доступен по адресу: https://www.av-comparatives.org/tests/enhanced-real-world-test-2020-consumer/

В ходе тестирования проверялись возможности каждого продукта обеспечить защиту компьютера от комплексных целевых атак (атак APT). Это сложные, многоэтапные атаки, целью которых является отдельный пользователь или организация. В большинстве случаев их конечной целью является проникновение в корпоративную сеть, а самый простой способ попасть в сеть — атаковать компьютеры сотрудников организации. Это означает, что для защиты от таких атак нужно использовать потребительские защитные решения, а также решения для защиты рабочих мест корпоративного уровня.

«Киберпреступники становятся все хитрее и ежедневно изобретают новые способы атаки. Бесфайловые атаки, маскирование кода и неправомерное использование легитимных инструментов для работы с операционной системой набирают популярность». — Петер Штельцхаммер, сооснователь AV-Comparatives

Для проверки возможностей каждого продукта в ходе тестирования было смоделировано 15 атак APT.

Для тестирования функций защиты от сложных угроз AV-Comparatives использует различные сценарии атак. В ходе целевых атак применяются различные технологии для обхода средств обнаружения вредоносного ПО. К ним относятся бесфайловые атаки, маскирование кода и неправомерное использование легитимных инструментов для работы с операционной системой. Маскирование кода затрудняет обнаружение вредоносной программы защитным ПО. Неправомерное использование легитимных системных утилит также позволяет киберпреступникам остаться незамеченными средствами безопасности.

Для тестирования защиты от сложных угроз AV-Comparatives использует технологии взлома и проникновения, которые позволяют злоумышленникам попасть в компьютерные системы организации. Эти атаки включают семь этапов цепочки Kill Chain, разработанной Lockheed Martin, для каждой из которых существуют уникальные индикаторы заражения. В каждом тесте используются тактики, методы и процедуры, перечисленные в базе MITRE ATT & CK (TM). Отчет также включает данные о ложноположительных срабатываниях.

Тестирование защиты от сложных атак является дополнительным тестированием, которое AV-Comparatives проводит наряду с другими тестами основных корпоративных систем (Business Main Test Series): тестированием защиты от вредоносного ПО, тестированием защиты в реальных условиях и тестированием производительности. Отчет о тестировании основных корпоративных систем за 2 полугодие 2020 года будет опубликован позднее в этом месяце.

В декабре также будет опубликован отчет AV-Comparatives о тестировании продуктов для предотвращения угроз на рабочих местах и реагирования на них (EPR). Ожидается, что продукты EPR будут не только защищать конечные точки от целевых угроз, но и формировать отчеты об атаках, на которые можно будет опираться в ходе расследования и анализа. В отчете будут отражены результаты тестирования, обзор функциональных возможностей и стоимость владения каждым протестированным продуктом.

Отчет компании AV-Comparatives о тестировании корпоративных защитных решений с расширенными функциями, проведенном в 2020 году, как и другие общедоступные отчеты этой лаборатории, можно бесплатно скачать с сайта www.av-comparatives.org . AV-Comparatives — это независимая испытательная лаборатория, расположенная в Инсбруке (Австрия), которая занимается тестированием защитных решений с 2004 года. Она прошла сертификацию по стандарту ИСО 9001:2015 в области независимого тестирования антивирусного программного обеспечения. Компания также сертифицирована европейской экспертной группой по информационной безопасности (EICAR) как доверенная лаборатория, выполняющая испытания систем информационной безопасности.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1362243/ATP_2020_Consumer.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1362244/ATP_2020_Enterprise.jpg

Контактное лицо: Петер Штельцхаммер, электронная почта: [email protected] , телефон: +43 720115542

SOURCE AV-Comparatives