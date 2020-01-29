Компания Axiom Space получила разрешение NASA на строительство коммерческой космической станции на МКС

Компания Axiom была основана доктором Камом Гаффарианом (Kam Ghaffarian), увлеченным предпринимателем в космической отрасли, и бывшим руководителем программы МКС в НАСА, Майклом Саффредини (Michael Suffredini). У обоих сооснователей имеется более 35 лет опыта в сфере космонавтики. Компания Axiom планирует ввести в строй узловой модуль, сегмент для исследовательских и производственных целей, жилой комплекс и обсерваторию для наблюдения за Землей с большими иллюминаторами. Все это вместе сформирует собственный сегмент Axiom на МКС. Эта новая коммерческая платформа значительно расширит полезное и жилое пространство МКС, что откроет новые возможности для исследований в таких областях, как наблюдение за Землей и изучение изоляции. Кроме того, это позволит сделать перевод на новую платформу инновационных работ, выполняемых на станции, плавным и постепенным, чтобы предотвратить их приостановку, когда срок службы МКС подойдет к концу.

Компания планирует ввести первый модуль в строй во второй половине 2024 года.

«Мы приветствуем смелое решение НАСА открыть низкую околоземную орбиту для коммерческого использования, — заявил г-н Саффредини. — Этот выбор является признанием уникальной квалификации команды Axiom и наших коммерческих планов создать и поддерживать процветающую и устойчивую экосистему на низкой околоземной орбите, закрепив за США лидерство в этой сфере».

«Компания Axiom была основана, чтобы предложить широкому кругу пользователей космическую инфраструктуру для проведения исследований, разработки новых технологий, тестирования систем, предназначенных для изучения Луны и Марса, производства первоклассных продуктов, которые будут использоваться как на орбите, так и на поверхности Земли, а в конечном счете — для повышения качества жизни на нашей планете. Наша компания опирается на фундамент, заложенный Международной космической станцией, и на наследие этой программы. Поэтому мы с нетерпением ждем сотрудничества с НАСА и экосистемой существующих и будущих партнеров со всего мира в рамках этого исторического проекта».

Ключевым фактором при выборе Axiom стал огромный опыт руководства компании в управлении пилотируемой космонавтикой, разработке и эксплуатации космических систем, работе в условиях невесомости, а также в сфере финансирования, маркетинга и законодательства в космической отрасли.

Г-н Гаффариан стал основателем Stinger Ghaffarian Technologies, которая превратилась во второго по масштабу поставщика инженерных услуг для НАСА, занимаясь обучением астронавтов космического агентства и эксплуатацией МКС. В настоящее время эти функции выполняет компания KBR, которая приобрела SGT в 2018 году и присоединилась к команде Axiom в качестве субподрядчика по заявке, победившей в отборе.

«Коммерческая платформа на земной орбите — это возможность обозначить новый этап в развитии нашего общества, сопоставимый с прорывом, который был совершен астронавтами, взглянувшими на планету с высоты, — говорит г-н Гаффариан, председатель и исполнительный директор Axiom. — Нашей целью является вывести человечество на шаг вперед и расширить круг известного. Я рад видеть, что команда Axiom, обладающая передовым опытом в области пилотируемой космонавтики, инженерии и проведения операций, получила признание своего потенциала в достижении этих задач и возможность заняться строительством на базе МКС».

Среди членов команды Axiom есть также выходцы из компаний Boeing, Thales Alenia Space Italy, Intuitive Machines и Maxar Technologies.

Компания Axiom была основана в 2016 году, чтобы помочь человеческой цивилизации освоить земную орбиту. Помимо строительства и ввода в эксплуатацию собственного сегмента, компания Axiom намерена осуществлять пилотируемые запуски на МКС (в перспективе — на совместный комплекс МКС и Axiom), выполняя около двух-трех пусков ежегодно. Незадолго до того, как срок эксплуатации МКС подойдет к концу, Axiom запустит собственную энергетическую платформу большой мощности, чтобы обеспечить сегмент Axiom энергией и охлаждением. До тех пор эти потребности будут покрываться Международной космической станцией.

Ко дню вывода МКС из эксплуатации сегмент Axiom сможет отделиться и продолжить работу в качестве самостоятельной коммерческой космической станции, доступной для пользователей со всего мира. Расходы на строительство этой станции составят лишь малую долю средств, необходимых для поддержания МКС. Сняв с себя груз этих эксплуатационных расходов, НАСА сможет открыть новую эру в исследовании окружающего мира.

«Перед нами лежит невероятное поле для исследований в области пилотируемой космонавтики, — утверждает г-н Саффредини. — Совокупный опыт команды Axiom идеально для этого подходит. Если речь заходит о низкой околоземной орбите, мы не понаслышке знаем, что работает, а что — нет. Мы являемся новаторами в вопросах дизайна, инженерии и производства, поддерживая при этом необходимый уровень безопасности и радикально сокращая издержки».

О компании Axiom Space

Компания Axiom Space была основана в 2016 году, чтобы сделать реальностью жизнь и работу на орбите. Это позволит совершать длительные космические полеты на большом удалении от Земли и повысить качество жизни на нашей планете. Занимаясь строительством и вводом в эксплуатацию собственного сегмента, который в будущем станет первой в мире коммерческой космической станцией, компания Axiom уже сегодня будет предоставлять доступ к МКС и совершать около двух-трех пилотируемых запусков в год. Узнать больше о компании Axiom можно на сайте www.axiomspace.com .

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1082685/F_AxStation_Forward_Persp1_Rev1_Instagram.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1082686/Image___Axiom_modules_connected_to_ISS.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.axiomspace.com



SOURCE Axiom Space