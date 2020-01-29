Компания Axiom Space получила разрешение NASA на строительство коммерческой космической станции на МКС

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Axiom Space

29 янв, 2020, 15:04 GMT

ХЬЮСТОН, 29 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Мечта человечества о всеобщем доступе к жизни и работе в космосе стала на шаг ближе.

В понедельник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало компанию Axiom Space победителем в рамках программы NextSTEP-2 (Приложение I). Это означает, что Axiom получит доступ к переднему порту на втором узле МКС и сможет использовать его для создания коммерческой космической станции, которая в конечном итоге займет место самой МКС.

Axiom Station will be constructed while attached to the ISS and, at the end of the ISS' life, detach and operate on its own into the future.
Axiom Station will be constructed while attached to the ISS and, at the end of the ISS' life, detach and operate on its own into the future.
The Axiom modules are targeted to attach to the International Space Station beginning in the latter half of 2024
The Axiom modules are targeted to attach to the International Space Station beginning in the latter half of 2024
Axiom Station will be constructed while attached to the ISS and, at the end of the ISS' life, detach and operate on its own into the future. The Axiom modules are targeted to attach to the International Space Station beginning in the latter half of 2024

Компания Axiom была основана доктором Камом Гаффарианом (Kam Ghaffarian), увлеченным предпринимателем в космической отрасли, и бывшим руководителем программы МКС в НАСА, Майклом Саффредини (Michael Suffredini). У обоих сооснователей имеется более 35 лет опыта в сфере космонавтики. Компания Axiom планирует ввести в строй узловой модуль, сегмент для исследовательских и производственных целей, жилой комплекс и обсерваторию для наблюдения за Землей с большими иллюминаторами. Все это вместе сформирует собственный сегмент Axiom на МКС. Эта новая коммерческая платформа значительно расширит полезное и жилое пространство МКС, что откроет новые возможности для исследований в таких областях, как наблюдение за Землей и изучение изоляции. Кроме того, это позволит сделать перевод на новую платформу инновационных работ, выполняемых на станции, плавным и постепенным, чтобы предотвратить их приостановку, когда срок службы МКС подойдет к концу.

Компания планирует ввести первый модуль в строй во второй половине 2024 года.

«Мы приветствуем смелое решение НАСА открыть низкую околоземную орбиту для коммерческого использования, — заявил г-н Саффредини. — Этот выбор является признанием уникальной квалификации команды Axiom и наших коммерческих планов создать и поддерживать процветающую и устойчивую экосистему на низкой околоземной орбите, закрепив за США лидерство в этой сфере».

«Компания Axiom была основана, чтобы предложить широкому кругу пользователей космическую инфраструктуру для проведения исследований, разработки новых технологий, тестирования систем, предназначенных для изучения Луны и Марса, производства первоклассных продуктов, которые будут использоваться как на орбите, так и на поверхности Земли, а в конечном счете — для повышения качества жизни на нашей планете. Наша компания опирается на фундамент, заложенный Международной космической станцией, и на наследие этой программы. Поэтому мы с нетерпением ждем сотрудничества с НАСА и экосистемой существующих и будущих партнеров со всего мира в рамках этого исторического проекта».

Ключевым фактором при выборе Axiom стал огромный опыт руководства компании в управлении пилотируемой космонавтикой, разработке и эксплуатации космических систем, работе в условиях невесомости, а также в сфере финансирования, маркетинга и законодательства в космической отрасли.

Г-н Гаффариан стал основателем Stinger Ghaffarian Technologies, которая превратилась во второго по масштабу поставщика инженерных услуг для НАСА, занимаясь обучением астронавтов космического агентства и эксплуатацией МКС. В настоящее время эти функции выполняет компания KBR, которая приобрела SGT в 2018 году и присоединилась к команде Axiom в качестве субподрядчика по заявке, победившей в отборе.

«Коммерческая платформа на земной орбите — это возможность обозначить новый этап в развитии нашего общества, сопоставимый с прорывом, который был совершен астронавтами, взглянувшими на планету с высоты, — говорит г-н Гаффариан, председатель и исполнительный директор Axiom. — Нашей целью является вывести человечество на шаг вперед и расширить круг известного. Я рад видеть, что команда Axiom, обладающая передовым опытом в области пилотируемой космонавтики, инженерии и проведения операций, получила признание своего потенциала в достижении этих задач и возможность заняться строительством на базе МКС».

Среди членов команды Axiom есть также выходцы из компаний Boeing, Thales Alenia Space Italy, Intuitive Machines и Maxar Technologies.

Компания Axiom была основана в 2016 году, чтобы помочь человеческой цивилизации освоить земную орбиту. Помимо строительства и ввода в эксплуатацию собственного сегмента, компания Axiom намерена осуществлять пилотируемые запуски на МКС (в перспективе — на совместный комплекс МКС и Axiom), выполняя около двух-трех пусков ежегодно. Незадолго до того, как срок эксплуатации МКС подойдет к концу, Axiom запустит собственную энергетическую платформу большой мощности, чтобы обеспечить сегмент Axiom энергией и охлаждением. До тех пор эти потребности будут покрываться Международной космической станцией.

Ко дню вывода МКС из эксплуатации сегмент Axiom сможет отделиться и продолжить работу в качестве самостоятельной коммерческой космической станции, доступной для пользователей со всего мира. Расходы на строительство этой станции составят лишь малую долю средств, необходимых для поддержания МКС. Сняв с себя груз этих эксплуатационных расходов, НАСА сможет открыть новую эру в исследовании окружающего мира.

«Перед нами лежит невероятное поле для исследований в области пилотируемой космонавтики, — утверждает г-н Саффредини. — Совокупный опыт команды Axiom идеально для этого подходит. Если речь заходит о низкой околоземной орбите, мы не понаслышке знаем, что работает, а что — нет. Мы являемся новаторами в вопросах дизайна, инженерии и производства, поддерживая при этом необходимый уровень безопасности и радикально сокращая издержки».

О компании Axiom Space

Компания Axiom Space была основана в 2016 году, чтобы сделать реальностью жизнь и работу на орбите. Это позволит совершать длительные космические полеты на большом удалении от Земли и повысить качество жизни на нашей планете. Занимаясь строительством и вводом в эксплуатацию собственного сегмента, который в будущем станет первой в мире коммерческой космической станцией, компания Axiom уже сегодня будет предоставлять доступ к МКС и совершать около двух-трех пилотируемых запусков в год. Узнать больше о компании Axiom можно на сайте www.axiomspace.com.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1082685/F_AxStation_Forward_Persp1_Rev1_Instagram.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1082686/Image___Axiom_modules_connected_to_ISS.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.axiomspace.com

SOURCE Axiom Space

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Компания Axiom Space получила разрешение NASA на строительство коммерческой космической станции на МКС

Информация предоставлена

Axiom Space

29 янв, 2020, 15:04 GMT