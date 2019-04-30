Компания Centric Software даёт новый толчок инновациям, выпустив версию Centric 8 PLM v6.6

Автоматические процессы новой версии повышают производительность

КЭМПБЕЛЛ, Калифорния, 30 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Centric Software объявила о выпуске новейшей версии 6.6 своей флагманской PLM-платформы Centric 8 по управлению жизненным циклом продукции. Centric Software предоставляет инновационные решения компаниям из сферы моды, розничной торговли, обуви, предметов роскоши и потребительских товаров для осуществления стратегического и функционального перехода к цифровым технологиям.

Опираясь на комментарии и предложения инновационных партнеров клиентов, работающих в сфере моды, розничной торговли, товаров для дома и отдыха, модуль Centric 8 v6.6 решает усложняющиеся вопросы создания большего количества продуктов, ориентированных на многочисленные каналы и регионы сбыта, с сохранением быстрого выхода продукции на рынок и низкой себестоимости товаров.

К инновациям относятся автоматические правила использования цветов в различных коллекциях, массовое создание количества товарных единиц (SKU), что способствует сведению к минимуму многочисленных нажатий клавиш и упорядоченному управлению точками измерений (POM). В этой версии Centric продолжает использовать технологию 3D, выпустив обновленную функцию просмотра виртуальных прототипов и образцов.

«Мы рады сотрудничеству с Centric и готовы воспользоваться новой функцией цветовых правил в модуле Centric PLM, так как она позволит дизайнерам и разработчикам продукции без особого труда применить цветовые правила к материалам, нитям и кромкам сразу, согласовывая дизайны продукции, следуя принципам бренда и сокращая риск путаницы дизайнов, - отмечает многолетний клиент Centric. - Мы являемся люксовым брендом со специализацией на кожаных товарах, и выбор цветов для каждого компонента каждого продукта играет решающую роль в «ДНК» нашего бренда. Наши клиенты обращают на это внимание и ценят цветовые тонкости».

Внедрение способности массового создания товарных единиц также была продиктована пожеланиями клиентов Centric. «Эта новая версия позволяет пользователям без труда создавать многочисленные товарные единицы одновременно, - объясняет Рон Уотсон (Ron Watson), вице-президент по разработке продукции в Centric Software. - Автоматическое создание товарных единиц экономит время наших пользователей и повышает уровень точности информации без необходимости многочисленного нажатия кнопок». Centric v6.6 также преобразовывает создание кодов точек измерений и размерных сеток, экономя время и ускоряя процесс ротации продукции, предназначенной для нескольких рынков.

Функция просмотра в 3D по версии 6.6 имеет дополнительные опции, позволяющие пользователю ещё лучше контролировать процесс создания образцов продукции, повышать эффективность и сокращать время выхода продукции на рынок. Г-н Уотсон объясняет, каким образом улучшенная функция просмотра в 3D упрощает процесс работы с образцами в 3D и позволяет более эффективно контролировать дизайны и создание продукции. «Наши клиенты выбирают наши решения, чтобы упорядочить процесс разработки своих коллекций, а последние инновации Centric в 3D делают их работу по оценке образцов более точной, ускоряя при этом процесс дизайна и разработки».

«Centric остается лидером инноваций, и в центре нашего успеха стоит акцент на вопросах работы пользователя и внедрение наших решений на рабочих местах, - отмечает Крис Гроувс (Chris Groves), президент и генеральный директор Centric Software. - Мы даём возможность нашим брендам в сфере моды, товаров для дома и отдыха, обуви, товаров категории «люкс», потребительских товаров, розничным предприятиям и производителям реализовывать свои инновации, сокращать время выхода продукции на рынок и достигать коммерческого роста в контексте ежедневной работы».

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SOURCE Centric Software