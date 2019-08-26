Компания DarkMatter представила конкурс UAE Cybersecurity Research Award

Инициатива предоставит студентам вузов, аспирантам и исследователям из всех уголков земного шара возможность на протяжении трехлетнего периода получать финансирование в размере 1,5 млн долл. США

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 26 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания DarkMatter Group, первый и единственный в регионе специалист по интегрированным цифровым и кибертрансформациям, представила инициативу UAE Cybersecurity Research Award (CRA), ориентированную на генерирование идей и концепций в сфере защиты умных городов по всему миру от будущих угроз кибербезопасности.

Совместно со своим стратегическим партнером Khalifa University DarkMatter Group приглашает студентов вузов, аспирантов, исследователей и преподавателей местных и зарубежных учебных заведений презентовать свои концептуальные проекты, потенциально способные продвигать вперед технологии кибербезопасности в эпоху умных и цифровых городов.

"Будущее нашей нации в значительной степени зависит от инноваций и исследований в области перехода на цифровые технологии и кибертрансформации, - отмечает главный научный сотрудник департамента перспективных исследований DarkMatter Group д-р Шрикант Таккар (Shreekant Thakkar). -

Представляя UAE Cybersecurity Research Award, мы становимся на один шаг ближе к разработке революционных решений, позволяющих современным высокотехнологичным городам встречать будущие угрозы и испытания во всеоружии. DarkMatter Group всеми силами поощряет исследовательскую деятельность. Мы гордимся своими успехами в построении экосистемы коллективной работы, использующей навыки и опыт частных, государственных и научных учреждений для обеспечения безопасности и защиты всего общества".

Основные этапы реализации инициативы

Этап приема предварительных заявок от потенциальных участников UAE CRA уже идет полным ходом и продлится до 30 августа 2019 года. После этого избранные соискатели получат приглашение представить свои концептуальные проекты организаторам инициативы и комиссии, члены которой оценят потенциальное влияние предложенных конкурсантами идей.

Финалисты конкурса должны будут к февралю 2020 года представить полные предложения. Отбор лауреатов будет осуществляться посредством тщательного, трехэтапного анализа. Имена победителей будут обнародованы в мае 2020 года.

Выбирая наиболее перспективные проекты, комитет UAE CRA будет полагаться на результаты оценки конкурсных заявок по техническим аспектам и потенциальному вкладу в безопасность умных городов.

Для получения дополнительной информации об UAE CRA, партнерах и основных этапах инициативы посетите веб-сайт https://researchawards.cyberweek.ae/ .

Конкурсанты UAE CRA представят свои проекты конкурсной комиссии на специальных стендах в ходе HITB+CyberWeek UAE 2019 - нового флагманского мероприятия конференции Hack In The Box (HITB), которое будет проходить в Абу-Даби с 12 по 17 октября этого года. https://cyberweek.ae/

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SOURCE DarkMatter