Компания DriveNets названа Gartner Cool Vendor в категории «Сетевых операций поставщиков услуг связи» (Communications Service Provider Network Operations)

Вендор назван по результату исследования, посвященному выдающимся и наиболее интересным и инновационным поставщикам продукции и услуг

Израиль, Раана, 9 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- DriveNets - компания по разработке сетевого ПО - анонсировала сегодня, что она названа Gartner Cool Vendor в области «Сетевых операций поставщика услуг связи» (Communications Service Provider Network Operations) в мае 2020 года.

Разработка DriveNets Network Cloud компании DriveNets предлагает революционную технологическую и экономическую сетевую модель, базирующуюся на инновационной дезагрегационной архитектуре (distributed disaggregated chassis, DDC). Впервые на рынке появилась технология поддержки любой сети посредством архитектуры из одного универсального маршрутизатора, который может изменять свои параметры от небольшого маршрутизатора до роутера максимального размера, который только существует сегодня на рынке. Данное уникальное решение базируется на полностью облачном программном стеке, разработанном компанией DriveNets. Только два типа структурных элементов «белого ящика» поддерживаются экосистемой промышленных поставщиков.

Мы уверены, что официальное признание подтвердит правильность гигантского сдвига на рынке в сторону открытой программно-определяемой сетевой архитектуры, которая более актуальна, чем когда бы то ни было, благодаря возросшему трафику и запросу на изменения, с которыми мы сталкиваемся в наши дни.

Отчет отмечает ключевую информацию; "Компании, названные в данном документе Cool Vendors, предлагают инновационные решения для сетевых операций. Данный подход отличается от существующих решений, которые отражают ограниченную точку зрения поставщиков цифровых услуг. CSPs могут использовать данные решения для достижения большей стабильности в поставке новых услуг, увеличения доходов через удержания клиентов, а также повышения эффективности посредством виртуализации, внедрения облачных технологий и автоматизации," - написали Питер Лиу (Peter Liu), Коси Такиши (Kosei Takiishi), Майкл Поровски (Michael Porowski), Сильвиан Фейбр (Sylvain Fabre) - аналитики из Gartner

"Рынок поставщиков сетевых услуг переживает в настоящее время переломный момент. Мы наблюдаем ряд рыночных изменений, достижений и возникновение новых партнерств, а также решительное признание открытых программно-определяемых сетевых технологий с активным участием органов по стандартизации. DriveNets имеет честь принимать участие в этом изменении и отмечает, что наше видение прорыва на рынке поставщиков сетевых услуг совпадает с тем направлением, в каком движутся гипермасштабируемые центры обработки данных, какие изменения происходят в этих центрах сбора данных, и мы считаем, что наше признание у Gartner является тому подтверждением." Идо Сьюзан, исполнительный директор и соучредитель компании DriveNets

В апреле исследовательский центр Bank of America Global Research выпустил отчет о том, почему технология «белого ящика» имеет большое будущее в сфере сетевых технологий. К тому же, компания DriveNets была выбрана как представитель крупнейшей за всю историю живой демонстрации открытого распределенного пограничного/магистрального маршрутизатора, первого системного блока Distributed Disaggregated Chassis на виртуальном саммите OCP Virtual Summit совместно с партнерами экосистемы UfiSpace и Credo. Это эпохальное достижение отражает промышленный энтузиазм относительно необходимости по-настоящему дезагрегированных решений. Компания DriveNets была также приглашена организацией TIP (Telecom Infra Project) в качестве советника в программу Disaggregated Open Router Initiative , а также чтобы обеспечить поддержку усилий OCP в области сетевой дезагрегации.

Gartner не поддерживает ни одного поставщика, ни один продукт и ни один вид услуг, которые упоминаются в его исследовательских отчетах. Он также не дает советов пользователям технологий по выбору только тех вендоров, которых он отмечает в качестве наиболее прогрессивных, и не дает никаких иных указаний. Публикации исследовательских материалов Gartner только отражают мнение исследовательской организации Gartner и не должны расцениваться как констатация факта. Gartner заявляет об отказе от гарантий, выраженных или подразумеваемых, в отношении данного исследования, в том числе и от гарантий товарного состояния или пригодности для использования по назначению.

Несколько слов о DriveNets

DriveNets - быстрорастущая компания по разработке ПО для IP-сетей. Она представляет радикально новый подход в конфигурации сетей для поставщиков услуг и облачных технологий, обеспечивая высокую мощность и масштаб обслуживания при максимально низкой стоимости.

Компания DriveNets Network Cloud, основанная двумя успешными частными предпринимателями Идо Сьюзан (Ido Susan) и Хиллель Кобрински (Hillel Kobrincky), представляет ведущую разработку в области открытой распределенной дезагрегированной маршрутизации, основанную на облачном ПО и стандартных «белых ящиках». Это позволяет дезагрегировать сеть от магистрального роутера до пограничного роутера и построить высокомасштабируемую сетевую инфраструктуру будущего.

Контактное лицо для общения со СМИ

Джудит Аркуш (Judith Arkush)

Отдел связи «Кремниевой долины» (Silicon Valley Communications)

[email protected]

Сопутствующие ссылки

https://drivenets.com



SOURCE DriveNets