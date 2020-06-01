Компания GAC Motor передала 550 000 защитных масок собственного производства международным партнерам в 26 странах мира

Информация предоставлена

GAC MOTOR

01 июн, 2020, 11:49 BST

Партнеры автопроизводителя продолжили благородное дело, пожертвовав часть защитных средств местным медицинским учреждениям 

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 1 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Сотрудники иностранных представительств, дистрибуционные партнеры и клиенты GAC Motor в 26 странах мира уже получили 550 000 защитных масок, отправленные компанией в начале апреля этого года. Некоторые партнеры продолжили это благотворительное начинание, пожертвовав часть масок организациям, нуждающимся в медицинских средствах защиты.

Ознакомиться с интерактивным мультимедийным пресс-релизом можно здесь: https://www.prnasia.com/mnr/gacmotor_202005.shtml

GAC Motor Delivers 550,000 GAC-made masks to International Distribution Partners in 26 Countries
GAC Motor Delivers 550,000 GAC-made masks to International Distribution Partners in 26 Countries
GAC MOTOR provides face masks to its overseas partners.
GAC MOTOR provides face masks to its overseas partners.
GAC masks arrive at dealer shops in UAE.
GAC masks arrive at dealer shops in UAE.
GAC Motor Delivers 550,000 GAC-made masks to International Distribution Partners in 26 Countries
GAC MOTOR provides face masks to its overseas partners. GAC masks arrive at dealer shops in UAE.

На ранних этапах эпидемий GAC Motor получила мощную поддержку со стороны персонала и партнеров зарубежных представительств в вопросах профилактики COVID-19 в Китае. К концу февраля материнская компания GAC Motor - GAC Group, - переориентировала свои производственные линии на выпуск защитных масок. По мере распространения пандемии иностранные сотрудники и партнеры также столкнулись с дефицитом средств индивидуальной защиты. Руководств GAC Motor приняло решение оказать им ответную помощь. 

Добро никогда не заканчивается. После получения масок партнеры решили поддержать эту инициативу и передали часть средств защиты местным медицинским учреждениям. Нигерийский партнер GAC Motor, компания CIG Motors пожертвовала 50 000 медицинских масок и других медицинских товаров региональным организациям здравоохранения. Представитель GAC Motor в Эквадоре - Impofactor CA, - передала 30 000 масок Национальному комитету по чрезвычайным операциям в целях поддержки усилий по борьбе с COVID-19 и оказала помочь Канарскому Красному Кресту в организации оперативного тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях с использованием автомобилей GAC MOTOR. Эксклюзивный дистрибьютор продукции китайского автопроизводителя в Панаме, - Grupo Auto Comercial, - пожертвовал 10 000 масок местной детской больнице и Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. В Боливии партия из 10 000 масок производства GAC Motor были переданы правительству Санта-Круз, которое, в свою очередь, распределила их среди больниц и медицинских центров города.

При поддержке головного офиса GAC Motor зарубежные дилеры также приняли меры по борьбе с эпидемией и обеспечили непрерывность коммерческой деятельности. В число таких мер вошли ежедневная дезинфекция помещений, температурный скрининг и другие профилактические мероприятия. Они также распространили рекомендации по поддержанию санитарной гигиены в условиях пандемии COVID-19 среди собственных клиентов. 

Компания считает здоровье и безопасность персонала и клиентов своим главным приоритетом. В этой связи материнское предприятие GAC Group заключило соглашение о стратегическом партнерстве с Гуанчжоуским институтом здоровья органов дыхания в вопросах совместного создания инженерно-технологического центра и базы по производству средств профилактики и контроля респираторных заболеваний. Одним из основных направлений деятельности этого предприятия станет разработка технологий дезинфекции, профилактики инфицирования и эпидемического контроля для транспортных средств. Эти технологии будут применяться к будущим продуктам GAC Motor, обеспечивая безопасную мобильность клиентам компании по всему земному шару.

Для получения более подробной информации посетите:

Официальный веб-сайт: www.gac-motor.com
Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor
Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor
Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor
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Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1174398/video_gacmotor_720p.mp4
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1174394/1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1174395/2.jpg  

SOURCE GAC MOTOR

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Компания GAC Motor передала 550 000 защитных масок собственного производства международным партнерам в 26 странах мира

Информация предоставлена

GAC MOTOR

01 июн, 2020, 11:49 BST