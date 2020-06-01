Компания GAC Motor передала 550 000 защитных масок собственного производства международным партнерам в 26 странах мира

На ранних этапах эпидемий GAC Motor получила мощную поддержку со стороны персонала и партнеров зарубежных представительств в вопросах профилактики COVID-19 в Китае. К концу февраля материнская компания GAC Motor - GAC Group, - переориентировала свои производственные линии на выпуск защитных масок. По мере распространения пандемии иностранные сотрудники и партнеры также столкнулись с дефицитом средств индивидуальной защиты. Руководств GAC Motor приняло решение оказать им ответную помощь.

Добро никогда не заканчивается. После получения масок партнеры решили поддержать эту инициативу и передали часть средств защиты местным медицинским учреждениям. Нигерийский партнер GAC Motor, компания CIG Motors пожертвовала 50 000 медицинских масок и других медицинских товаров региональным организациям здравоохранения. Представитель GAC Motor в Эквадоре - Impofactor CA, - передала 30 000 масок Национальному комитету по чрезвычайным операциям в целях поддержки усилий по борьбе с COVID-19 и оказала помочь Канарскому Красному Кресту в организации оперативного тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях с использованием автомобилей GAC MOTOR. Эксклюзивный дистрибьютор продукции китайского автопроизводителя в Панаме, - Grupo Auto Comercial, - пожертвовал 10 000 масок местной детской больнице и Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. В Боливии партия из 10 000 масок производства GAC Motor были переданы правительству Санта-Круз, которое, в свою очередь, распределила их среди больниц и медицинских центров города.

При поддержке головного офиса GAC Motor зарубежные дилеры также приняли меры по борьбе с эпидемией и обеспечили непрерывность коммерческой деятельности. В число таких мер вошли ежедневная дезинфекция помещений, температурный скрининг и другие профилактические мероприятия. Они также распространили рекомендации по поддержанию санитарной гигиены в условиях пандемии COVID-19 среди собственных клиентов.

Компания считает здоровье и безопасность персонала и клиентов своим главным приоритетом. В этой связи материнское предприятие GAC Group заключило соглашение о стратегическом партнерстве с Гуанчжоуским институтом здоровья органов дыхания в вопросах совместного создания инженерно-технологического центра и базы по производству средств профилактики и контроля респираторных заболеваний. Одним из основных направлений деятельности этого предприятия станет разработка технологий дезинфекции, профилактики инфицирования и эпидемического контроля для транспортных средств. Эти технологии будут применяться к будущим продуктам GAC Motor, обеспечивая безопасную мобильность клиентам компании по всему земному шару.

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SOURCE GAC MOTOR