Компания Haier представит свои новинки бытовой техники и инновации для "умного дома" в ходе прямой Facebook-трансляции

Запланированная на 10 мая онлайн-презентация в смарт-шоуруме Haier познакомит публику с семью категориями высококлассной бытовой техники Haier - стиральными машинами, холодильниками, смарт-ТВ, кондиционерами воздуха и т.д., - а также с элементами экосистем ухода за текстилем, "умных" гостиных и кухонь, в основе которых лежат принципы здоровой жизни.

В рамках онлайн-мероприятия семнадцать продуктов из ассортимента компании можно будет приобрести с 40% скидкой. Активные участники обсуждения в ходе прямой трансляции получат шанс выиграть ценные призы и дополнительную 10% скидку на акционные товары.

Особого внимания среди продуктов Haier заслуживают:

Холодильник типа "side-by-side" HRF-521DM6RU отличается рациональной организацией внутреннего пространства, позволяющей размещать больше продуктов на полках относительно небольшого по габаритам агрегата. Светодиодный дисплей и меню управления позволяют менять настройки холодильника, не открывая дверцы, тем самым сохраняя свежесть продуктов дольше.

Стиральная машина HW80-B14979, оснащенная бактерицидной УФ-лампой, представляет собой энергоэффективное решение для тщательного очищения текстиля с удалением всех возможных бактерий и аллергенов. Функция паровой освежающей чистки быстро устраняет складки, стойкие пятна и неприятные запахи, а также смягчает ткань.

Кондиционер воздуха JADE AS25JBJHRA-W оснащен системой самоочистки, удаляющей грязь, бактерии, микробов и другие микроорганизмы с поверхности теплообменника. В сочетании с фильтром IFD (использующим сильное электрическое поле) и встроенным датчиком качества воздуха агрегат способен улавливать частицы размером более 2,5 мкм.

Смарт-ТВ LE65S8000UG может похвалиться 65-дюймовым безрамочным экраном и ультратонким корпусом. Функция голосового смарт-управления на базе операционной системы Android предоставляет доступ к Google-ассистенту и позволяет выполнять индивидуальную настройку контента при помощи голосовых команд.

Духовой шкаф BI HOB HOX-T11HGB - это 11 различных режимов нагрева и 6-уровневый контроль мощности, что гарантирует идеальный результат выпечки и предоставляет широкий спектр возможностей для реализации ваших кулинарных фантазий.

Стеклокерамическая индукционная варочная панель HHX-Y64NVB оснащена сенсорным управлением, обеспечивающим быстрый и точный контроль температуры с возможностью мгновенной настройки или коррекции уровня нагрева. Технология распознавания посуды (Cookware Recognition Technology) выключает любые зоны нагрева при отсутствии на них варочных емкостей или в случае, если размер посуды слишком мал для той или иной конфорки.

Для наиболее активных участников двухчасовой трансляции предусмотрены специальные призы: купоны, подарки и промокоды на скидку. Напомним, что мероприятие начнется в 11:00 утра (GMT+3) уже 10 мая.

Для получения дополнительной информации посетите страницу Haier Russia на Facobook .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1165742/Join_Win_Prize_Haier_Russia_Facebook_Live_Event.jpg

SOURCE Haier Smart Home