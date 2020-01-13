Компания Hubei Linglong Tire Co., Ltd. запустила новую линию по производству шин PCR

Информация предоставлена

Linglong Tire

13 янв, 2020, 12:55 GMT

ЦЗИНМЭНЬ (JINGMEN), Китай, 13 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 11 января нового года в китайском городе Цзинмэнь состоялась церемония запуска новой линии по выпуску шин PCR компании Hubei Linglong Tire Co., Ltd. (сокращенно - "Hubei Linglong"). Месяцем ранее в этом же месте состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска линии производства продукции по технологии TBR. В церемонии приняли участие около 600 гостей, включая высокопоставленных представителей Цзинмэньской ассоциации резиновой промышленности и руководство компании Linglong Tire. Все они смогли лично засвидетельствовать новый виток прогресса, достигнутого компанией в вопросах освоения глобальной отрасли.

PCR Commissioning Event of Hubei Linglong Tire Co., Ltd. Successfully Held
PCR Commissioning Event of Hubei Linglong Tire Co., Ltd. Successfully Held

Hubei Linglong стала четвертой производственной базой Linglong на территории Поднебесной. Предприятие занимает площадь в 9 300,000 кв.м. Планируемые годовые объемы производства PCR составляют 12 млн шт., TBR - 2,4 млн шт., OTR - 60 000 шт. По прогнозам, ежегодные поступления от продаж продукции новой базы достигнут 710 млн долл. США. Экологичный завод с использованием передовых технологий создаст эффективный стимул для трансформации и модернизации интеллектуального производства продукции, ориентированной на верхние сегменты рынка. Hubei Linglong будет обслуживать ОЕМ-производителей и розничных потребителей в провинции Хубэй и близлежащих регионах, что позволит нарастить рыночную долю и повысить конкурентоспособность бренда Linglong. 

По словам главы правления Linglong Tire г-на Ван Фэна (Wang Feng), компания будет прилагать все усилия к скорейшему выводу производства на полную мощность при поддержке муниципальных властей Цзинмэня и региональных отраслевых ассоциаций с тем, чтобы предоставить потребителям еще больше высококлассных продуктов и внести значительный вклад в развитие экономики региона.

Предприятие демонстрирует один из самых высоких темпов развития среди всех мировых производителей шин. Стабильный рост деятельности Linglong в значительной степени обусловлен мощной поддержкой международных партнеров компании. Linglong планирует и дальше придерживаться тенденций развития отрасли, формируя глобальную сеть интеллектуального цифрового маркетинга и всячески содействуя взаимовыгодному обмену ресурсами с отраслевыми партнерами для совместного решения различных рыночных проблем. Компания продолжит наращивать усилия в сфере разработки новых продуктов, повышения их конкурентоспособности и предоставления первоклассного сервиса потребителям во всех уголках земного шара. Предприятие также будет укреплять взаимовыгодное сотрудничество с дилерами и поставщиками в аспектах передовых технологических разработок, продвижения бренда, оптимизации экосистемы сопутствующих услуг, освоения новых рынков и расширения каналов сбыта.  

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1075534/PCR_Commissioning_Event_Linglong_Tire.jpg

Сопутствующие ссылки

www.linglong.cn

SOURCE Linglong Tire

Другие материалы из этого источника

В Китае состоялись церемония открытия завода Hubei Linglong Tire...

С конвейера Hubei Linglong сошла первая радиальная шина TBR...

Обзор

Другие пресс-релизы на аналогичные темы

Вы прочитали:

Компания Hubei Linglong Tire Co., Ltd. запустила новую линию по производству шин PCR

Информация предоставлена

Linglong Tire

13 янв, 2020, 12:55 GMT