Компания Infortrend разработала идеальное гибридное облачное решение на базе хранилища EonStor GS и Hitachi Content Platform

ТАЙБЭЙ, 5 ноября 2020 года /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик услуг по хранению данных, представляет эффективное высокорентабельное гибридное облачное решение на базе универсального хранилища корпоративного уровня EonStor GS (GS) и широко используемого объектного хранилища Hitachi Content Platform (HCP).

Тенденция к сотрудничеству между региональными филиалами компаний и активный переход на удаленную работу создают потребность в доступе к данным из любой точки. В целях обеспечения непрерывности бизнеса предприятия все чаще рассматривают интеграцию локальных хранилищ с облаком. Для подключения к различным облачным хранилищам высокодоступное хранилище GS объединяет системы SAN и NAS с решениями Cloud Gateway и Hitachi Content Platform. Благодаря интегрированному облачному шлюзу EonCloud компании могут синхронизировать файлы и данные блочного уровня между GS и HCP с заданной частотой, что позволяет командам в регионах и работающим удаленно сотрудникам получать доступ к данным через общие протоколы и совместно работать над файлами и приложениями.

Защита целостности файлов во время доступа пользователей из различных офисов к одним и тем же файлам в облаке легко обеспечивается за счет настройки разрешений на доступ к файлам и управления контролем доступа между множеством систем GS. Компании могут дублировать и синхронизировать любые данные между GS и HCP или использовать GS в качестве кэш-памяти для наиболее часто используемых «горячих» данных, при этом все данные перемещаются в облако. Гибридное облако GS объединяет такие преимущества локальных и облачных хранилищ, как высокая пропускная способность и низкое значение задержки, шифрование SSL и применение дисков с самошифрованием для защиты данных, а также неограниченный объем облачного хранилища с возможностью оплаты по мере роста используемого объема. Анализ больших данных посредством облачных вычислений, интегрированный в облаке контроль данных, резервное копирование данных сервера, удобное совместное использование файлов офисами из разных регионов, — наиболее распространенные области применения гибридного облака GS.

Подробнее о EonStor GS

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) разрабатывает и создает решения для хранения с 1993 года. Компания направляет основные усилия на собственные разработки, тестирование и производство, создавая производительные и масштабируемые решения для хранения данных в соответствии с последними стандартами, а также предлагает пользователям выгодные и простые решения в области передачи данных с индивидуальным послепродажным сопровождением. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.infortrend.com

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