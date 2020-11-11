Компания Innovex Downhole Solutions приобретает компанию Rubicon Oilfield International, становясь ведущим независимым глобальным поставщиком высококачественной нефтепромысловой продукции и технических услуг.

ХЬЮСТОН, 11 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- компания Innovex Downhole Solutions, Inc. ("Innovex") сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компании Rubicon Oilfield International ("Rubicon"). Предполагается, что эта сделка завершится в начале 2021 года, в результате чего будет создана ведущая в отрасли независимая компания, специализирующаяся на разработке и производстве хорошо ориентированных продуктов и технологий. Условия сделки не раскрывались.

Компании Innovex и Rubicon являются ведущими поставщиками инновационных продуктов, технологий и технических услуг для нефтегазовой отрасли. Объединенное предприятие создает обширную и крепкую глобальную платформу с технологическим портфелем, охватывающим такие направления, как бурение, строительство скважин, сдача в эксплуатацию, производство и геолого-технические мероприятия. Эта сделка позволяет объединить динамичную работу компании Innovex на территории США с широкой международной мощью компании Rubicon для создания глобальной платформы, способной обеспечивать устойчивый рост в условиях низких цен на товары широкого потребления.

За счет использования дополняющих друг друга продуктовых портфолио и географического охвата компаний Innovex и Rubicon, объединенное предприятие обеспечит более выгодные условия своим клиентам и более широкие возможности для своих сотрудников.

В руководящем составе объединенного бизнеса будут представители обеих компаний, а возглавит его Адам Андерсон (Adam Anderson) — генеральный директор компании Innovex, осуществляющей свою деятельность под брендом Innovex.

«Я рад возможности объединить две крупные организации для создания еще более сильной компании, ориентированной на продукцию и технологии, — заявил Андерсон. — Наша компания успешно представила на рынок широкий спектр инновационных продуктов, позволяющих нашим клиентам более эффективно использовать свои ресурсы. Я глубоко уважаю людей, культуру и продукцию компании Rubicon и верю в то, что эта сделка будет способствовать процветанию объединенного бизнеса. Расширение масштаба, дистрибьюторской сети и ассортимента продукции значительно повысит нашу ценность для сотрудников, клиентов и акционеров».

Президент и генеральный директор компании Rubicon Майк Ривз (Mike Reeves) прокомментировал это событие следующим образом: «Сотрудники компании Rubicon и многих компаний, вошедших в ее состав, неустанно трудились над созданием привлекательной, ориентированной на клиента организации, предлагающей уникальный ассортимент высококачественной продукции для скважин. Наша команда оказывает гарантированную и эффективную поддержку некоторым из крупнейших мировых производителей в самых сложных скважинах по всему миру. Каждый участник команды Rubicon гордится этой историей и готов внести свой вклад в организацию Innovex. Компания, образовавшаяся в результате слияния Rubicon и Innovex, будет предлагать нашим клиентам широкий ассортимент высококачественной продукции для скважин, и будет представлена на каждом крупном географическом рынке при поддержке выдающейся команды креативных и преданных своему делу мужчин и женщин».

О компании Innovex Downhole Solutions:

Компания Innovex Downhole Solutions, Inc. разрабатывает, производит и устанавливает ряд критически важных решений для строительства скважин, освоения скважин и добычи для наземных и оффшорных операторов в крупнейших регионах по всему миру. Ассортимент основной продукции компании Innovex включает растворимые втулки для ГРП SWAGETM, изделия для глубинного центрирования WearSox®, клапаны носка скважины ORIOTM, композитные втулки для ГРП TOMCATTM, системы подвески колонны эксплуатационных труб Ranger/Scout, услуги по ремонту через насосно-компрессорные трубы, центрирующие фонари CentraMax, оборудование с обратным клапаном, инструменты для ступенчатого цементирования, надувные пакеры обсадной колонны и технологии механизированной эксплуатации QCI. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне, штат Техас, и имеет сервисные центры, расположенные во всех крупных нефтегазовых бассейнах США, Саудовской Аравии и Омане. Компания Innovex пользуется поддержкой компании Intervale Capital.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу www.innovex-inc.com

О компании Rubicon Oilfield International:

Rubicon Oilfield International — компания, специализирующаяся на разработке нефтепродуктов и оказании технических услуг, со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Во главе компании Rubicon стоит опытная команда руководителей нефтесервисных служб и предприятий, сотрудничающей с компанией Warburg Pincus. Руководящий принцип компании Rubicon — это практические инновации, сочетающие в себе технологические и инженерные достижения, а также глубокое знание стоящих перед клиентом задач и способов их применения для разработки продукции, повышающей эффективность работы скважин на каждом из этапов их жизненного цикла.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу:www.rubicon-oilfield.com

Контакты для СМИ :

Для компании Innovex

Elizabeth Johnson (Элизабет Джонсон)

[email protected]

+1 281 602 7815

Для компании Rubicon

Nichola Alexander (Никола Александер)

[email protected]

+1 346 666 8264

Сопутствующие ссылки

innovex-inc.com



SOURCE Innovex