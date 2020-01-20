Компания JA The Resort Dubai получила международное признание за выдающийся пакет «всё включено»

Три отеля JA The Resort, известные обширным портфолио наград, теперь могут дополнить свой список званием «Элитный семейный отель на Ближнем Востоке, работающий по системе "всё включено"» полученного в рамках престижной международной премии World Luxury Hotel Awards 2019. Это идеальное место для семейного отдыха в 5-звездочном стиле, где не придется переживать за питание. Здесь вам предложат завтрак, обед и ужин в 25 торговых точках: от элитных буфетов и пляжных кафе до фирменных ресторанов, сотрудничающих со знаменитыми шеф-поварами, отмеченными звездами Мишлен. С 11:00 до полуночи гости могут насладиться широким ассортиментом превосходных напитков, включая пиво, вина, крепкие алкогольные напитки, коктейли, безалкогольные напитки, а также напитки из мини-бара в номере.

В отличие от других курортов в регионе с более ограниченными пакетами услуг, комплекс JA The Resort предлагает пакет «всё включено», представляющий собой самое выгодное соотношение цены и качества в сочетании с непревзойденными удобствами и положительными отзывами гостей. Курорт с собственным пляжем протяженностью 800 метров располагается на территории в 1 млн квадратных метров и имеет семь бассейнов с четырьмя барами, 9-ти луночное поле для гольфа (пар 35) для проведения чемпионатов с драйвинг-рейндж, гольф-академию, четыре теннисных корта, корты для игры в сквош и бадминтон, конюшни для занятий верховой ездой, поле для мини-гольфа, центр водных видов спорта (в том числе водные лыжи, виндсерфинг, водные бананы, катамараны, парусные лодки) и собственную пристань для яхт, с которой можно отправиться на рыбалку, морские экскурсии и полетать на гидроплане. Кроме того, в отеле предлагаются 6 стрелковых тиров, спа-центр Calm Spa, био-сад, детская комната, детский клуб и услуги няни.

Гости могут воспользоваться исключительным пакетным предложением «всё включено» в новом дизайнерском отеле JA Lake View Hotel с панорамными видами на поле для гольфа, 3 бассейна, великолепный бар на крыше BIBÉ, предлагающий изысканные коктейли, и 3 ресторана (Kinara by Vikas Khanna с индийской кухней, 81 – буфет с широким ассортиментом блюд и гастрономический паб Republik) или в более уединенном отеле JA Palm Tree Court, предлагающем отдых в сьютах роскошных вилл с огромными террасами и прямым выходом на пляж, который недавно получил награду в номинации «Выбор путешественников 2019» (Travellers Choice Award 2019) от TripAdvisor. Для семей, которые любят находиться в самом центре событий, наиболее подойдет знаменитый отель JA Beach Hotel с прямым выходом на пляж, в котором недавно был проведен ремонт, а в каждом номере имеется свой собственный стеклянный балкон.

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SOURCE JA Resorts & Hotels