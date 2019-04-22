Компания Jereh официально представила новое решение для добычи сланцевого газа

Китай располагает самыми обширными доказанными запасами сланцевого газа в мире. Однако добыча его затруднена сложными геологическими условиями.

Поиск безопасных, эффективных и надежных методов согласования объемов добычи с растущим спросом на данный ресурс - общая задача для всех игроков нефтегазовой отрасли. Концепция оборудования с электроприводом появилась на свет неслучайно. Считается, что подобные агрегаты заметно снижают трафик дозаправки, устраняя необходимость в более чем 400 поставках дизельного топлива (Дж. М. Эринг, 2015).

Располагая многолетним опытом практического внедрения инноваций, Jereh успешно разработала полный спектр оборудования для разрыва пласта, ориентированного на сокращение затрат и повышение эффективности добычи сланцевого газа.

Новое решение китайского разработчика выделяется своим мощным и надежным электродвигателем и запатентованным насосом JR5000QPN, позволяя системам электрического разрыва пласта для удовлетворения требований операций с большим объемом вытеснения, высоким давлением и значительной продолжительностью.

Пользователям, осуществляющим работы в местах с нестабильным энергоснабжением, предлагается специальный комплект блока питания. По сравнению с дизельными системами, электрооборудование для разрыва пласта отличается большей экономичностью, компактной конструкцией, меньшим объемом, достигая повышенной энергетической плотностью на уровне 134 кВт/т - высочайшим показателем среди всех конкурентов.

Кроме того, электрорешение характеризуется экологичностью за счет низкого уровня шума (85 дБ) и меньших объемов утечки смазки.

Исполнительный вице-президент Jereh Group г-н Луи Ли (Louis Li) отметил: "Согласно 13-му пятилетнему плану, Китай намеревается к 2020 году достичь уровня добычи сланцевого газа в 30 млрд м3. Используя свои возможности в масштабах отраслевой цепочки, компания Jereh хотела бы объединить усилия со всеми нашими клиентами в стремлении достичь этой амбициозной цели. Мы уверены, что в самом ближайшем будущем нас ждет настоящий сланцевый бум".

О компании Jereh

Jereh - международная группа, специализирующаяся на оборудовании для добычи нефти и газа, а также системах экологического менеджмента. Используя ресурсы и возможности в сфере производства оборудования, технологического обслуживания, комплексных инжиниринговых сервисов, а также инвестиционной деятельности, мы предоставляем клиентам гибкие и эффективные решения для создания целостных производственно-сбытовых цепочек, помогая заказчикам решать проблемы, с которыми они сталкиваются.

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