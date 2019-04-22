Компания Jereh официально представила новое решение для добычи сланцевого газа

Информация предоставлена

Jereh Group

22 апр, 2019, 11:06 BST

ЯНЬТАЙ (YANTAI), Китай, 22 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий производитель нефтепромыслового оборудования, компания Jereh Group представила новое электрорешение для добычи сланцевого газа. Презентация состоялась в головном офисе Jereh в Яньтае в присутствии более 130 клиентов компании, включая презставителей CNPC, Sinopec, CNOOC и зарубежных заказчиков из России, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Омана. Для демонстрации возможностей новой разработки была проведена специальная церемония торжественного запуска оборудования на месте эксплуатации.

Jereh Electric Fracturing Fleet for Shale Gas Development Launched in Yantai Headquarter
Jereh Electric Fracturing Fleet for Shale Gas Development Launched in Yantai Headquarter

Китай располагает самыми обширными доказанными запасами сланцевого газа в мире. Однако добыча его затруднена сложными геологическими условиями.

Поиск безопасных, эффективных и надежных методов согласования объемов добычи с растущим спросом на данный ресурс - общая задача для всех игроков нефтегазовой отрасли.  Концепция оборудования с электроприводом появилась на свет неслучайно. Считается, что подобные агрегаты заметно снижают трафик дозаправки, устраняя необходимость в более чем 400 поставках дизельного топлива (Дж. М. Эринг, 2015).

Располагая многолетним опытом практического внедрения инноваций, Jereh успешно разработала полный спектр оборудования для разрыва пласта, ориентированного на сокращение затрат и повышение эффективности добычи сланцевого газа.

Новое решение китайского разработчика выделяется своим мощным и надежным электродвигателем и запатентованным насосом JR5000QPN, позволяя системам электрического разрыва пласта для удовлетворения требований операций с большим объемом вытеснения, высоким давлением и значительной продолжительностью.

Пользователям, осуществляющим работы в местах с нестабильным энергоснабжением, предлагается специальный комплект блока питания.  По сравнению с дизельными системами, электрооборудование для разрыва пласта отличается большей экономичностью, компактной конструкцией, меньшим объемом, достигая повышенной энергетической плотностью на уровне 134 кВт/т - высочайшим показателем среди всех конкурентов.

Кроме того, электрорешение характеризуется экологичностью за счет низкого уровня шума (85 дБ) и меньших объемов утечки смазки.

Исполнительный вице-президент Jereh Group г-н Луи Ли (Louis Li) отметил: "Согласно 13-му пятилетнему плану, Китай намеревается к 2020 году достичь уровня добычи сланцевого газа в 30 млрд м3. Используя свои возможности в масштабах отраслевой цепочки, компания Jereh хотела бы объединить усилия со всеми нашими клиентами в стремлении достичь этой амбициозной цели. Мы уверены, что в самом ближайшем будущем нас ждет настоящий сланцевый бум".

О компании Jereh 
Jereh - международная группа, специализирующаяся на оборудовании для добычи нефти и газа, а также системах экологического менеджмента. Используя ресурсы и возможности в сфере производства оборудования, технологического обслуживания, комплексных инжиниринговых сервисов, а также инвестиционной деятельности, мы предоставляем клиентам гибкие и эффективные решения для создания целостных производственно-сбытовых цепочек, помогая заказчикам решать проблемы, с которыми они сталкиваются.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jereh.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/874810/Jereh_Electric_Fracturing_Fleet.jpg

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http://www.jereh.com

SOURCE Jereh Group

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Компания Jereh официально представила новое решение для добычи сланцевого газа

Информация предоставлена

Jereh Group

22 апр, 2019, 11:06 BST