Компания Jereh завершила 1000-часовые полевые испытания турбинного насоса для гидроразрыва пласта в Северной Америке

Турбинная насосная установка представляет собой оптимальное решение для сложных условий эксплуатации, особенно принимая во внимание действующие сегодня низкие расценки на нефтепромысловые услуги. Установка, оснащенная насосом с гидравлической мощностью 5000 л.с., сокращает эксплуатационные затраты, уменьшая площадь, занимаемую всем парком оборудования, на 43% по сравнению с традиционными решениями на базе дизельных двигателей.

Результаты полевых испытаний также подтвердили эффективность турбинной установки Jereh в вопросах сокращения выбросов парниковых газов за счет отсутствия периодов холостого хода в режиме простоя, а также наглядно продемонстрировали способность турбины работать на различном топливе, включая СПГ, КПГ и скважинный газ. Использование устьевого газа позволяет сократить эксплуатационные расходы на более чем 80% по сравнению с традиционными дизельными насосами для гидроразрыва пласта. Еще одним важным преимуществом данного решения является способность турбинного насоса к шумоподавлению на уровне ниже 85 дБ, что отвечает строгим требованиям к уровню шумового загрязнения в Северной Америке.

"Работая с BJ Services в ходе 1000-часовых полевых испытаний нашей турбинной насосной установки, мы получили очень интересный и поистине бесценный опыт, - прокомментировал генеральный директор Jereh Group Луис Ли (Louis Li). - Наша компания, начиная с 2013 года, проводит независимые проектно-конструкторские испытания в сфере разработки турбинных насосных установок для гидроразрыва пласта. За семь лет непрерывных усилий, бесчисленных лабораторных испытаний и полевых тестов на китайских месторождениях сланцевого газа нашим инженерам удалось создать множество инноваций, но они вовсе не планируют останавливаться на достигнутом. Мы уверены в своей способности успешно предоставить североамериканским игрокам нефтегазовой отрасли доступ к этой новаторской, эффективной и экономичной технологии".

В начале июля этого года компания Jereh и BJ Services инициировала полномасштабные полевые испытания турбинной насосной установки в пермском нефтегазоносном бассейне.

О компании Jereh

Jereh - международная корпорация, специализирующаяся на технологиях для нефтегазодобычи и рационального природопользования. Своей основной миссией компания считает содействие клиентам в преодолении стоящих перед ними трудностей, создании конкурентоспособных решений и предоставлении долгосрочных преимуществ заказчикам по всему земному шару. Американский филиал Jereh был открыт в 2008 году в Хьюстоне (штат Техас) и сегодня предоставляет услуги по производству, сборке, технической поддержке и обслуживанию нефтепромыслового оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jereh.com . Следите за нашими новостями в Facebook и LinkedIn .

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