Компания Jereh завершила 1000-часовые полевые испытания турбинного насоса для гидроразрыва пласта в Северной Америке
14 июл, 2020, 18:52 BST
ЯНЬТАЙ (YANTAI), Китай, 14 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Jereh недавно завершила 1000-часовые полевые испытания турбонасоса для гидроразрыва пласта, проходившие в самых сложных геологических условиях Северной Америки. Эти строжайшие испытания подтвердили надежность и работоспособность основных компонентов агрегата. Результаты тестов соответствовали, а зачастую даже превосходили ключевые критерии эффективности, наглядно демонстрируя технологический потенциал Jereh.
Турбинная насосная установка представляет собой оптимальное решение для сложных условий эксплуатации, особенно принимая во внимание действующие сегодня низкие расценки на нефтепромысловые услуги. Установка, оснащенная насосом с гидравлической мощностью 5000 л.с., сокращает эксплуатационные затраты, уменьшая площадь, занимаемую всем парком оборудования, на 43% по сравнению с традиционными решениями на базе дизельных двигателей.
Результаты полевых испытаний также подтвердили эффективность турбинной установки Jereh в вопросах сокращения выбросов парниковых газов за счет отсутствия периодов холостого хода в режиме простоя, а также наглядно продемонстрировали способность турбины работать на различном топливе, включая СПГ, КПГ и скважинный газ. Использование устьевого газа позволяет сократить эксплуатационные расходы на более чем 80% по сравнению с традиционными дизельными насосами для гидроразрыва пласта. Еще одним важным преимуществом данного решения является способность турбинного насоса к шумоподавлению на уровне ниже 85 дБ, что отвечает строгим требованиям к уровню шумового загрязнения в Северной Америке.
"Работая с BJ Services в ходе 1000-часовых полевых испытаний нашей турбинной насосной установки, мы получили очень интересный и поистине бесценный опыт, - прокомментировал генеральный директор Jereh Group Луис Ли (Louis Li). - Наша компания, начиная с 2013 года, проводит независимые проектно-конструкторские испытания в сфере разработки турбинных насосных установок для гидроразрыва пласта. За семь лет непрерывных усилий, бесчисленных лабораторных испытаний и полевых тестов на китайских месторождениях сланцевого газа нашим инженерам удалось создать множество инноваций, но они вовсе не планируют останавливаться на достигнутом. Мы уверены в своей способности успешно предоставить североамериканским игрокам нефтегазовой отрасли доступ к этой новаторской, эффективной и экономичной технологии".
В начале июля этого года компания Jereh и BJ Services инициировала полномасштабные полевые испытания турбинной насосной установки в пермском нефтегазоносном бассейне.
О компании Jereh
Jereh - международная корпорация, специализирующаяся на технологиях для нефтегазодобычи и рационального природопользования. Своей основной миссией компания считает содействие клиентам в преодолении стоящих перед ними трудностей, создании конкурентоспособных решений и предоставлении долгосрочных преимуществ заказчикам по всему земному шару. Американский филиал Jereh был открыт в 2008 году в Хьюстоне (штат Техас) и сегодня предоставляет услуги по производству, сборке, технической поддержке и обслуживанию нефтепромыслового оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jereh.com. Следите за нашими новостями в Facebook и LinkedIn.
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