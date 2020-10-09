Компания Jumeirah Group совместно с юными гурманами создала FoodieKiDS - оригинальное детское меню полезных блюд, которое дополнит впечатления от семейного отдыха

Согласно исследованию, 77% родителей считают, что детское меню в отелях должно включать больше полезных блюд. Также 79% участников опроса отметили, что привлекательное, разнообразное и здоровое меню для детей улучшит впечатления от отдыха и позволит придерживаться принципов правильного питания даже в новой обстановке. Участники рассказали, что на отдыхе дети отдают предпочтение быстрому питанию. Так, чаще всего юные путешественники выбирают пиццу (44%), куриные наггетсы (35%) и чипсы (32%). Несмотря на ограниченный выбор детских блюд на курортах, 58% родителей заявили, что стараются обеспечить для детей здоровое питание во время отдыха.

Майкл Эллис, главный кулинарный директор Jumeirah Group, так прокомментировал новое меню FoodieKiDS: «Наши талантливые шеф-повара придумали оригинальное меню полезных блюд, которые непременно понравятся детям. Мы уверены в успехе, ведь меню создавалось вместе с маленькими гурманами. В процессе разработки мы выяснили, что если блюда, приготовленные с использованием фруктов и овощей, из цельнозерновой муки и с меньшим количеством соли, привлекательны внешне, то пользуются большим вниманием. В отелях и на курортах Jumeirah к еде особое отношение: мы всегда учитываем предпочтения гостей и стремимся удовлетворять любые пожелания. FoodieKiDS не только сделает посещение ресторанов более приятным, но и подарит незабываемые гастрономические впечатления».

Первыми меню FoodieKiDS смогут попробовать гости флагманского курорта для семейного отдыха Jumeirah Beach Hotel, а затем оно станет доступно и в других отелях сети.

www.jumeirah.com/FoodieKiDS.

- КОНЕЦ

О компании Jumeirah Group:

Jumeirah Group – гостиничная компания в сегменте класса люкс и участник холдинга Dubai Holding. В портфолио компании более 6500 объектов в 26 отелях и на курортах Ближнего Востока, Европы и Азии, в том числе флагманский отель бренда – Burj Al Arab Jumeirah. В настоящее время ведется строительство новых объектов компании в разных странах.

www.jumeirah.com / @Jumeirahgroup

Видео – https://www.youtube.com/watch?v=z-2Mhv7I7_U

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1307945/Jumeirah__FoodieKiDS.jpg

Доступны результаты для разных стран – для получения подробной информации свяжитесь с [email protected]

Контакты: Рим Диаб, [email protected], +97155 702 6267

SOURCE Jumeirah Hotels and Resorts