Компания LC Waikiki Georgia начала работу в сфере электронной коммерции
22 сент, 2020, 15:32 BST
СТАМБУЛ, 22 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LC Waikiki, успешно продолжающая свой путь к утверждению в качестве глобального бренда по всему миру в соответствии со своей миссией «Каждый человек достоин хорошо одеваться», начала работу в сфере электронной коммерции. Благодаря удобству онлайн-шопинга компания предоставляет доступ к продукции через официальную страницу компании LC Waikiki Georgia https://www.lcw.com/ge-GE. Клиенты могут круглосуточно покупать понравившиеся им товары в комфортной домашней обстановке.
Компания LC Waikiki, предлагающая модную одежду по доступным ценам для всех слоев общества, разработала собственную веб-страницу https://www.lcw.com/ge-GE, которая позволит одевать людей в соответствии с их стилем и финансовыми возможностями во исполнение миссии «Каждый человек достоин хорошо одеваться». Новая веб-страница https://www.lcw.com/ge-GE значительно упростит процесс совершения покупок в комфортных домашних условиях. Модные образцы одежды сезона будут размещены в каталоге интернет-магазина и представлены покупателям на веб-странице LC Waikiki Georgia.
Прием заказов осуществляется круглосуточно в режиме онлайн. Заказы доставляются в течение 1-3 рабочих дней по городу Тбилиси и 2-5 рабочих дней по регионам. Компания LC Waikiki обеспечивает бесплатный возврат в течение 7 дней и оперативную поддержку клиентов по телефону +99532500529.
Более подробная информация представлена на сайте https://www.lcw.com/ge-GE
Следите за нашими новостями в социальных сетях:
https://www.facebook.com/LCWaikikiGeorgia/
https://www.instagram.com/lcwaikiki.georgia/
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1278090/LC_Waikiki_Georgia.jpg
Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1191893/LC_Waikiki_Logo.jpg
Сопутствующие ссылки
SOURCE LC Waikiki