Компания LC Waikiki Georgia начала работу в сфере электронной коммерции

СТАМБУЛ, 22 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LC Waikiki, успешно продолжающая свой путь к утверждению в качестве глобального бренда по всему миру в соответствии со своей миссией «Каждый человек достоин хорошо одеваться», начала работу в сфере электронной коммерции. Благодаря удобству онлайн-шопинга компания предоставляет доступ к продукции через официальную страницу компании LC Waikiki Georgia https://www.lcw.com/ge-GE. Клиенты могут круглосуточно покупать понравившиеся им товары в комфортной домашней обстановке.