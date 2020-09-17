Компания Merz Aesthetics Выбирает Гвинет Пэлтроу В Качестве Лица Всемирной Рекламной Кампании

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Merz Aesthetics

17 сент, 2020, 14:38 BST

Эта кампания — первое партнёрство в области эстетической медицины для Гвинет Пэлтроу, основательницы бренда и компании goop®

ФРАНКФУРТ, Германия, 17 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- компания Merz Aesthetics, крупнейшая в мире фирма, специализирующаяся на эстетической медицине, объявила сегодня о сотрудничестве с актрисой, писательницей и предпринимательницей Гвинет Пэлтроу, обладательницей премий «Оскар» и «Эмми». Являясь всемирным лицом бренда, Пэлтроу объединяется с компанией Merz Aesthetics, чтобы оказывать поддержку женщинам, выбирающим красоту по собственным критериям, для того чтобы чувствовать себя вправе выбирать то, что их радует и позволяет почувствовать себя красивыми.

Merz Aesthetics Taps Gwyneth Paltrow As Global Brand Ambassador
Merz Aesthetics Taps Gwyneth Paltrow As Global Brand Ambassador
Merz Aesthetics Taps Gwyneth Paltrow As Global Brand Ambassador Merz Aesthetics Taps Gwyneth Paltrow As Global Brand Ambassador

«Красота для меня — это не погоня за молодостью, а то, что наполняет счастьем», — сказала 47-летняя Пэлтроу, общепризнанный авторитет в вопросах красоты и здоровья. «Не секрет, что я всегда готова попробовать новые комплексы для создания красоты, но прежде чем вводить что-либо в свой организм, я хочу знать, что содержится в данном продукте».

В основе упомянутого партнерства лежат философские взгляды Пэлтроу на красоту, которые заключаются в том, что женщины должны позволять себе всё, что они хотят, чтобы чувствовать себя хорошо. Пэлтроу будет побуждать женщин к тому, чтобы они находили время для самих себя и отдавали предпочтение уходу за собой (особенно сейчас). Пэлтроу будет делиться подробностями того, что она делает, чтобы выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом.

«Сотрудников компании Merz Aesthetics вдохновляет партнёрство со всемирно известной сторонницей здорового образа жизни и помощи женщинам в принятии осознанных решений о том, как выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Это воплощает в себе саму суть нашего бренда», — сказал Франк Брандт-Польман, президент отделения компании Merz Aesthetics в странах «EMEA» (Европа, Ближний Восток и Африка). «Являясь убеждёнными сторонниками результатов, которые выглядят естественно, мы надеемся вселить в других женщин, придерживающихся философии Гвинет в отношении простого стандарта красоты, уверенность в своем выборе, который поднимает их настроение и позволяет чувствовать себя красивыми».

С тех пор как в ноябре 2019 года группа компаний Merz объявила, что Merz Aesthetics,, крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на эстетической медицине, будет работать независимо, для Merz Aesthetics это — первая всемирная кампания интегрированного маркетинга.

О компании Merz Aesthetics

Наша работа в компании Merz Aesthetics в области эстетической медицины на протяжении многих лет помогает медицинским работникам, пациентам и сотрудникам каждый день жить с уверенностью в себе. Мы стремимся помочь людям во всем мире выглядеть, чувствовать себя и жить в виде наилучших вариантов самих себя – независимо от того, как они это определяют. Ассортимент нашей продукции, прошедшей клинические испытания, включает инъекционные препараты, изделия и средства по уходу за кожей, разработанные для удовлетворения потребностей каждого пациента с соблюдением высочайших стандартов безопасности и эффективности. Мы известны налаживанием индивидуальных контактов с клиентами, которые чувствуют себя, как в своей семье. Наша международная штаб-квартира находится в городе Роли (штат Северная Каролина, США), а подразделения есть в 32 странах. Компания Merz Aesthetics является частью группы компаний Merz, семейной фирмы, основанной в 1908 г. и находящейся во Франкфурте (Германия). Более подробные сведения можно найти по адресу merzaesthetics.com.

О Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу является лауреатом премии «Оскар», а также автором популярных книг по кулинарии, певицей и предпринимательницей. В 2008 г. Пэлтроу основала рассылку goop, которой занималась, находясь в собственной кухне. Затем goop развился в бренд образа жизни, призванный помочь женщинам полагаться на собственный выбор в различных сферах – от стиля, путешествий, работы, еды и красоты до физического, психического и духовного здоровья. Сейчас у goop есть тщательно редактируемый цифровой магазин, свои выходные данные для публикации книг, опыт постоянной и эпизодической розничной торговли, серия прямых видеотрансляций, телевизионное шоу на Netflix, а также свои линейки продукции, включая средства по уходу за кожей, ароматизаторы, одежду, средства по уходу за телом, жидкости для ванны и пищевые добавки.

© Merz Pharmaceuticals GmbH, 2020. Все права защищены. MERZ, MERZ AESTHETICS и логотип MERZ — зарегистрированные товарные знаки компании Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

goop® — зарегистрированный товарный знак компании goop, Inc.

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SOURCE Merz Aesthetics