Компания Merz Aesthetics Выбирает Гвинет Пэлтроу В Качестве Лица Всемирной Рекламной Кампании

«Красота для меня — это не погоня за молодостью, а то, что наполняет счастьем», — сказала 47-летняя Пэлтроу, общепризнанный авторитет в вопросах красоты и здоровья. «Не секрет, что я всегда готова попробовать новые комплексы для создания красоты, но прежде чем вводить что-либо в свой организм, я хочу знать, что содержится в данном продукте».

В основе упомянутого партнерства лежат философские взгляды Пэлтроу на красоту, которые заключаются в том, что женщины должны позволять себе всё, что они хотят, чтобы чувствовать себя хорошо. Пэлтроу будет побуждать женщин к тому, чтобы они находили время для самих себя и отдавали предпочтение уходу за собой (особенно сейчас). Пэлтроу будет делиться подробностями того, что она делает, чтобы выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом.

«Сотрудников компании Merz Aesthetics вдохновляет партнёрство со всемирно известной сторонницей здорового образа жизни и помощи женщинам в принятии осознанных решений о том, как выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Это воплощает в себе саму суть нашего бренда», — сказал Франк Брандт-Польман, президент отделения компании Merz Aesthetics в странах «EMEA» (Европа, Ближний Восток и Африка). «Являясь убеждёнными сторонниками результатов, которые выглядят естественно, мы надеемся вселить в других женщин, придерживающихся философии Гвинет в отношении простого стандарта красоты, уверенность в своем выборе, который поднимает их настроение и позволяет чувствовать себя красивыми».

С тех пор как в ноябре 2019 года группа компаний Merz объявила, что Merz Aesthetics,, крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на эстетической медицине, будет работать независимо, для Merz Aesthetics это — первая всемирная кампания интегрированного маркетинга.

О компании Merz Aesthetics

Наша работа в компании Merz Aesthetics в области эстетической медицины на протяжении многих лет помогает медицинским работникам, пациентам и сотрудникам каждый день жить с уверенностью в себе. Мы стремимся помочь людям во всем мире выглядеть, чувствовать себя и жить в виде наилучших вариантов самих себя – независимо от того, как они это определяют. Ассортимент нашей продукции, прошедшей клинические испытания, включает инъекционные препараты, изделия и средства по уходу за кожей, разработанные для удовлетворения потребностей каждого пациента с соблюдением высочайших стандартов безопасности и эффективности. Мы известны налаживанием индивидуальных контактов с клиентами, которые чувствуют себя, как в своей семье. Наша международная штаб-квартира находится в городе Роли (штат Северная Каролина, США), а подразделения есть в 32 странах. Компания Merz Aesthetics является частью группы компаний Merz, семейной фирмы, основанной в 1908 г. и находящейся во Франкфурте (Германия). Более подробные сведения можно найти по адресу merzaesthetics.com.

О Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу является лауреатом премии «Оскар», а также автором популярных книг по кулинарии, певицей и предпринимательницей. В 2008 г. Пэлтроу основала рассылку goop, которой занималась, находясь в собственной кухне. Затем goop развился в бренд образа жизни, призванный помочь женщинам полагаться на собственный выбор в различных сферах – от стиля, путешествий, работы, еды и красоты до физического, психического и духовного здоровья. Сейчас у goop есть тщательно редактируемый цифровой магазин, свои выходные данные для публикации книг, опыт постоянной и эпизодической розничной торговли, серия прямых видеотрансляций, телевизионное шоу на Netflix, а также свои линейки продукции, включая средства по уходу за кожей, ароматизаторы, одежду, средства по уходу за телом, жидкости для ванны и пищевые добавки.

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goop® — зарегистрированный товарный знак компании goop, Inc.

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SOURCE Merz Aesthetics