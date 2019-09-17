Компания Mindtech представила генератор синтетических данных и пакет ИИ-инструментов Chameleon для эффективного обучения ИИ-систем

ЛОНДОН (LONDON), 17 сентября 2019 г. /PRNewswire/ --Британский стартап Mindtech Global Ltd представил продукт Mindtech Chameleon Simulator,, ориентированный на создание массивов синтетических визуальных данных для обучения нейронных сетей, и пакет ИИ-инструментов Mindtech Chameleon, предоставляющий полный спектр возможностей управления данными систем глубинного обучения.

Массивы синтетических данных

Эффективное обучение нейронных сетей для обработки видеоинформации требует чрезвычайно больших массивов изображений с реальными аннотациями, и доступ к этим массивам является основным препятствием для большинства компаний, желающих выйти на рынок. Chameleon Simulator представляет собой весьма экономичный инструмент для создания неограниченных объемов объективных данных обучения. Инструмент позволяет с легкостью генерировать широкий спектр абсолютно достоверных аннотаций, включая маски Pixel Perfect, точные данные диапазона и их производные - например, сведения о скорости.

Реальная информация подвержена многочисленным ограничениям, преодолеть которые позволяют синтетические данные Chameleon. Продукт способен моделировать сложные пограничные случаи, осуществлять высокоточный синтез целевой системы заказчика (искажения линз, датчиков, процессов обработки информации) и создавать массивы данных, не обремененных вопросами конфиденциальности/GDPR.

Оптимизация под нужды рынков и прикладных сценариев

Разработчики подготовили оптимальные рыночноориентированные пакеты, позволяющие клиентам оперативно создавать рабочую среду, подходящую для прикладных сценариев автомобильной отрасли, автоматизированного машинного производства, розничной торговли и систем безопасности. По желанию клиентов компания может предоставлять индивидуальные пакеты.

Управление массивами данных

ИИ-инструменты Chameleonу прощают задачи первичной обработки больших объемов данных. Они управляют процессами слияния, верификации и дополнения массивов информации для их дальнейшего использования в таких стандартных отраслевых фреймворках, как TensorFlow и Caffe2. Инструменты предоставляют отчеты и визуализируют статистические данные для итогового анализа.

Высокие результаты

Использование синтетических данных повышает точность нейронных сетей, позволяет активно сокращать процент искажений, а также значительно сокращает объём необходимых "реальных" данных, эконом время и деньги.

Как отметил вице-президент Mindtech по вопросам планирования производства Крис Лонгстафф (Chris Longstaff): "Инструменты Chameleon позволяют всем желающим выводить на рынок инновационные решения. Способность сводить к минимуму уровень предвзятости - важная часть нашей корпоративной стратегии, направленной на этичное использование ИИ".

"Достаточное количество разнообразных, высококачественных, маркированных изображений имеет решающее значение для обучения и валидации современных визуальных ИИ-решений, - подчеркнул основатель Embedded Vision Alliance Джефф Бьер (Jeff Bier). - Синтетические изображения, вроде тех, что создаются инструментами Mindtech Chameleon, способны упростить сложную задачу сорсинга больших объемов маркированных реальных визуальных данных. Подобный подход особенно перспективен для прикладных сценариев, в которых разработчикам нужны кадры, получить которые в физическом мире крайне затруднительно, - например, по причине чрезвычайной дороговизны их постановки".

Доступность

Набор ИИ-инструментов Chameleon от Mindtech можно приобрести уже сегодня.

Контактная информация

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты chris.longstaff@mintech.global или посетите веб-сайт https://mindtech.global

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SOURCE Mindtech Global Ltd