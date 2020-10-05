Компания Miral объявляет о завершении более 40% работ по строительству парка SeaWorld Abu Dhabi

Тематический парк морской жизни нового поколения посетил Его Высочество шейх Халид ибн Мохаммед аль-Нахайян (Khaled bin Mohamed Al Nahyan)

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 5 октября 2020 г.: Компания Miral — ведущий организатор мероприятий в Абу-Даби — объявила о завершении более 40% работ по строительству тематического парка SeaWorld Abu Dhabi. В сотрудничестве с компанией SeaWorld Parks & Entertainment в рамках этого уникального проекта на острове Яс будут созданы тематические парки морской жизни нового поколения, а также первый в ОАЭ специализированный научно-исследовательский центр мирового класса по спасению, реабилитации и возвращению морских животных в их естественную среду обитания, который будет содействовать развитию природоохранной деятельности как на региональном, так и на международном уровне.

Завершение строительства этого объекта, который недавно посетил член исполнительного совета и председатель администрации Абу-Даби, Его Высочество шейх Халид ибн Мохаммед ибн Зайд аль-Нахайян (Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan), запланировано на 2022 год. Тематический парк морской жизни нового поколения станет следующим мегапроектом острова Яс, который пополнит постоянно расширяющееся портфолио компании Miral, а также список возможностей для активного отдыха на острове, что позволит ему закрепить за собой статус одного из самых популярных туристических направлений в мире.

Дизайн парка, представляющего собой многоуровневую конструкцию общей площадью около 183 тыс. кв. м., был разработан с учетом более чем 55-летнего опыта компании SeaWorld в области морских исследований, охраны природы и защиты животных. В парке SeaWorld Abu Dhabi будут воссозданы места обитания и целые экосистемы, представленные различными видами животных, совместно проживающих в дикой природе. После завершения строительства тематический парк предложит жителям ОАЭ и гостям со всего мира уникальную возможность погрузиться в подводный мир, которая не только позволит им расширить свои знания о морской жизни, но и поможет осознать ее ценность.

В парке будут располагаться шесть ареалов, представляющих собой единую и захватывающую историю «одного океана», демонстрирующую взаимосвязь между жизнью на земле и подводным миром – «мы связаны с океаном, и океан объединяет всех нас». После завершения строительства парк будет включать в себя один из крупнейших и самых прогрессивных аквариумов в мире, приглашающий гостей заглянуть в удивительный подводный мир, совершив захватывающее путешествие между двумя полюсами, а также познакомиться с бесчисленным множеством интерактивных экспонатов.

Председатель правления компании Miral, Его Превосходительство Мохаммед Халифа аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak) заявил следующее: «Это еще одно важное дополнение в списке захватывающих развлечений и достопримечательностей острова Яс, которое будет способствовать укреплению позиции острова в качестве одного из самых популярных туристических направлений в мире и развитию туристической концепции Абу-Даби. Мы гордимся тем, что реализуем этот невероятный проект совместно с компанией SeaWorld Parks & Entertainment, которая привносит на остров Яс более 55 лет опыта и знаний мирового класса в области сохранения морской среды и ухода за морскими животными».

Комментируя сотрудничество с компанией Miral, председатель правления компании SeaWorld Parks & Entertainment Скотт Росс (Scott Ross) заявил следующее: «Для нас большая честь выступить партнером компании Miral — лучшей в своем классе организации — в создании нового парка SeaWorld после более чем 30-летнего перерыва и первого подобного объекта за пределами Северной Америки. Остров Яс представляет собой дальновидный и трансформационный проект, который уже привлекает путешественников со всего мира. Мы бесконечно рады, что парк SeaWorld станет частью этого особого места и будет способствовать дальнейшему расширению нашей жизненно важной деятельности по исследованию, спасению, сохранению морской жизни и содействию просвещению в этих вопросах в регионе».

Этот исследовательский центр будет служить центром передовых знаний для исследователей, ученых и специалистов по охране морской среды в целях лучшего понимания и защиты морской жизни и экосистем региона. Исследование будет включать живое изучение фауны Персидского залива, включая таких ее представителей, как дюгони и морские черепахи, что в свою очередь позволит внести важный вклад в океанологию. Кроме того, этот объект поможет расширить международное присутствие компании SeaWorld и будет играть важную роль в проведении работ по спасению и реабилитации морских животных. На сегодняшний день компания SeaWorld оказала помощь более чем 37 тысячам нуждающихся животных, вернув многих из них обратно в дикую природу и став вечным домом для тех, у кого крайне мало шансов выжить в дикой среде.

Временный главный исполнительный директор компании SeaWorld Parks & Entertainment Марк Свансон (Marc Swanson) прокомментировал это событие следующим образом: «SeaWorld Abu Dhabi представляет собой первый за более чем 30 лет новый парк SeaWorld и первый парк за пределами Северной Америки. Мы с нетерпением ждем возможности подарить нашим гостям незабываемые впечатления и познакомить их с некоторыми из самых величественных морских животных нашей планеты, а также продолжить нашу деятельность по уходу и защите животных и проведению информационно-разъяснительных работ».

Одной из целей парка SeaWorld Abu Dhabi является создание возможностей для информирования и обучения своих посетителей. Это включает в себя взаимодействие с местными партнерами в целях проведения совместной деятельности по восстановлению морской флоры и фауны и инициатив, направленных на повышение осведомленности общественности в вопросах охраны окружающей среды, а также стремление вдохновить будущие поколения ОАЭ выбирать заботу о подводном мире в качестве свой карьеры.

Парк SeaWorld Abu Dhabi является частью инвестиционных проектов, реализуемых застройщиком Miral на сумму 3,2 млрд долларов США. Завершение 40% работ по строительству парка стало очередной главной вехой в реализации проекта, в рамках которой было использовано более 50% бетона, была установлена самая тяжелая 50-тонная стальная колонна, а также акриловое стекло для защиты экспонатов.

-КОНЕЦ-

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О компании Miral

Компания Miral специализируется на создании культурно-развлекательных объектов на территории Абу-Даби, объединяющих людей и пространства посредством уникальной, захватывающей и зажигательной атмосферы. В число объектов компании Miral, отвечающей за застройку острова Яс и организацию его инфраструктуры, входят места отдыха и развлечений, гостиницы, спортивные сооружения, предприятия общественного питания, торговые точки и коммерческая недвижимость. В настоящее время на острове Яс размещаются парк аттракционов Ferrari World Abu Dhabi, аквапарк Yas Waterworld Abu Dhabi, парк развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, центр экстремальных видов спорта CLYMB™ Abu Dhabi, поле для гольфа Yas Links, торговый центр Yas Mall, гоночная трасса Yas Marina Circuit, яхтенный порт Yas Marina и семь гостиниц, включая флагманский отель W Abu Dhabi – Yas Island.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу http://www.miral.ae

О компании SeaWorld Parks & Entertainment:

SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) ― ведущая компания в области создания тематических развлекательных парков, которая дарит своим гостям незабываемые впечатления, продвигая идеи защиты животных и сохранения уникальных уголков дикой природы нашей планеты. Эта компания является одной из самых известных в мире зоологических организаций, занимающихся вопросами обеспечения благополучия животных, обучения, животноводства и ветеринарного обслуживания. Компания, под попечением которой находится одна из крупнейших в мире зоологических коллекций, содействует реализации инициатив по улучшению условий содержания животных и ухода за ними. Помимо этого, компания занимается спасением и реабилитацией морских и сухопутных животных (больных, раненых, брошенных, а также животных-сирот) с целью их последующего возвращения в дикую природу. За всю историю компании ее спасательная команда SeaWorld® оказала помощь более чем 37 тысячам животных. Компания SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. владеет или управляет в рамках лицензионных соглашений портфелем признанных брендов, включая SeaWorld, Busch Gardens®, Aquatica®, Sesame Place® и Sea Rescue®. За свою более чем 60-летнюю историю компания создала 12 различных туристических объектов и региональных тематических парков, сгруппированных на ключевых рынках США, во многих из которых представлена своя уникальная зоологическая коллекция. В тематических парках компании представлен разнообразный спектр аттракционов, шоу и других развлечений для широкой аудитории, которые призваны не только дарить незабываемые впечатления, но и представлять большую ценностную значимость для их гостей.

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Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1283989/SeaWorld_Abu_Dhabi.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1283987/SeaWorld_Abu_Dhabi_Entrance_Render.jpg

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Контакты компании Miral для прессы:

Ahmad Ataya (Ахмад Атая)

Edelman

Тел.: +971 50 818 0384, эл. почта: [email protected]

Nirmen Al Ghussein (Нирмен аль-Хуссейн)

Edelman

Тел.: +971 50 106 7059, эл. почта: [email protected]

Контакты компании SeaWorld Parks & Entertainment для прессы:

Lindsay Walters (Линдсей Уолтерс)

Edelman

Тел.: +1 202 867 8014, эл. почта: [email protected]

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SOURCE Miral; SeaWorld Parks & Entertainment