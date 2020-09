Компания Miral объявляет об основных этапах реализации проекта Yas Bay в рамках ее программы застройки острова Яс в Абу-Даби общей стоимостью 3,26 млрд долларов США

Председатель правления компании Miral, Его Превосходительство Мохаммед Халифа аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak) заявил следующее: «Мы добились значительного прогресса во всех аспектах реализации нового фантастического проекта Yas Bay в Абу-Даби. Последние вехи особо подчеркивают нашу концепцию развития острова Яс, предполагающую его превращение в одно из лучших в мире мест для развлечений, отдыха и бизнеса. Мы сохраняем свою заинтересованность в расширении нашей программы создания уникальной атмосферы и захватывающих достопримечательностей на всей территории острова Яс и продолжаем вносить свой вклад в развитие туризма в Абу-Даби и ОАЭ в целом».

Проект Yas Bay, охватывающий три отдельные зоны — The Waterfront, The Residences и twofour54 — должен в будущем привлечь около 15 тысяч жителей и свыше 10 тысяч первоклассных специалистов из деловой среды. Комплекс Yas Bay, расположенный на южной оконечности острова Яс, станет крупнейшим приморским объектом Абу-Даби, главной точкой притяжения которого будет прибрежная зона The Waterfront — эффектное место для отдыха и развлечений.

Потрясающая Etihad Arena — первый в своем роде крытый спортивно-развлекательный комплекс многоцелевого назначения — станет эпицентром зоны отдыха Waterfront в городке Yas Bay и после своего открытия будет принимать участников и гостей соревнований UFC и других мероприятий мирового класса. Etihad Arena станет одним из главных развлекательных центров региона, рассчитанным на проведение как крупномасштабных, так и закрытых мероприятий, благодаря гибким возможностям обеспечения вместимости — от 200 до 18 тысяч человек.

Гостиница The Hilton Yas Bay Hotel, расположенная на территории The Waterfront, в настоящее время готова уже более чем на 93%. Совокупный объем инвестиций в ее строительство составил 326 миллионов долларов США. В этом 5-звездном отеле имеются 546 номеров и прилегающий к нему пляжный клуб — открытие обоих объектов намечено на текущий год. Кроме того, в зоне Waterfront будут располагаться увеселительные и ночные заведения, включая пирс с 37 кафе и ресторанами, а также 19 торговых точек.

Компания Miral по-прежнему заинтересована в обогащении многоликой атмосферы на острове Яс и в Абу-Даби, поскольку она содействует эмирату в реализации своих планов расширенной экономической диверсификации.

Сформированный компанией Miral уникальный комплекс строящихся и построенных капитальных и инфраструктурных объектов острова Яс включает в себя такие неподражаемые достопримечательности как парк развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, аквапарк Yas Waterworld и парк аттракционов Ferrari World Abu Dhabi, а также недавно открывшийся центр экстремальных видов спорта CLYMB Abu Dhabi. Помимо множества первых мест в мировых рейтингах, эти проекты завоевали целый ряд отраслевых наград и получили заслуженное признание за свою невиданно захватывающую атмосферу для гостей из других мест страны и со всего мира.

