Компания Miral объявляет об основных этапах реализации проекта Yas Bay в рамках ее программы застройки острова Яс в Абу-Даби общей стоимостью 3,26 млрд долларов США

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Miral

18 сент, 2020, 12:14 BST

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 18 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Miral — ведущий организатор мероприятий в Абу-Даби — сегодня сообщила о последних событиях и ходе строительства на объекте Yas Bay, расположенном на острове Яс. Член исполнительного совета и председатель администрации Абу-Даби, Его Высочество шейх Халид ибн Мохаммед ибн Зайд аль-Нахайян (Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan) посетил объект и был проинформирован о ходе строительства и результатах, достигнутых на сегодняшний день.  Проект Yas Bay, в который инвестировано 1,1 млрд долл. США, является составной частью программы строительства разнообразных объектов индустрии развлечений на острове Яс общей стоимостью 3,26 млрд долларов США, реализуемой компанией Miral.

Aerial View of South of Yas Island
Yas Bay Waterfront - Construction
Yas Bay Waterfront - Render
Aerial View of South of Yas Island Yas Bay Waterfront - Construction Yas Bay Waterfront - Render

В рамках генерального плана застройки острова Яс проект Yas Bay будет играть важную роль в непрерывном развитии острова, в частности за счет инвестирования компанией Miral 1,1 млрд долларов США в обустройство прибрежной зоны Waterfront, инфраструктуры и общественных территорий, входящих в состав данного проекта.

Председатель правления компании Miral, Его Превосходительство Мохаммед Халифа аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak) заявил следующее: «Мы добились значительного прогресса во всех аспектах реализации нового фантастического проекта Yas Bay в Абу-Даби. Последние вехи особо подчеркивают нашу концепцию развития острова Яс, предполагающую его превращение в одно из лучших в мире мест для развлечений, отдыха и бизнеса. Мы сохраняем свою заинтересованность в расширении нашей программы создания уникальной атмосферы и захватывающих достопримечательностей на всей территории острова Яс и продолжаем вносить свой вклад в развитие туризма в Абу-Даби и ОАЭ в целом». 

Проект Yas Bay, охватывающий три отдельные зоны — The Waterfront, The Residences и twofour54 — должен в будущем привлечь около 15 тысяч жителей и свыше 10 тысяч первоклассных специалистов из деловой среды. Комплекс Yas Bay, расположенный на южной оконечности острова Яс, станет крупнейшим приморским объектом Абу-Даби, главной точкой притяжения которого будет прибрежная зона The Waterfront — эффектное место для отдыха и развлечений.

Потрясающая Etihad Arena — первый в своем роде крытый спортивно-развлекательный комплекс многоцелевого назначения — станет эпицентром зоны отдыха Waterfront в городке Yas Bay и после своего открытия будет принимать участников и гостей соревнований UFC и других мероприятий мирового класса. Etihad Arena станет одним из главных развлекательных центров региона, рассчитанным на  проведение как крупномасштабных, так и закрытых мероприятий, благодаря гибким возможностям обеспечения вместимости — от 200 до 18 тысяч человек.

Гостиница The Hilton Yas Bay Hotel, расположенная на территории The Waterfront, в настоящее время готова уже более чем на 93%. Совокупный объем инвестиций в ее строительство составил 326 миллионов долларов США. В этом 5-звездном отеле имеются 546 номеров и прилегающий к нему пляжный клуб — открытие обоих объектов намечено на текущий год. Кроме того, в зоне Waterfront будут располагаться увеселительные и ночные заведения, включая пирс с 37 кафе и ресторанами, а также 19 торговых точек.

Компания Miral по-прежнему заинтересована в обогащении многоликой атмосферы на острове Яс и в Абу-Даби, поскольку она содействует эмирату в реализации своих планов расширенной экономической диверсификации. 

Сформированный компанией Miral уникальный комплекс строящихся и построенных капитальных и инфраструктурных объектов острова Яс включает в себя такие неподражаемые достопримечательности как парк развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, аквапарк Yas Waterworld и парк аттракционов Ferrari World Abu Dhabi, а также недавно открывшийся центр экстремальных видов спорта CLYMB Abu Dhabi. Помимо множества первых мест в мировых рейтингах, эти проекты завоевали целый ряд отраслевых наград и получили заслуженное признание за свою невиданно захватывающую атмосферу для гостей из других мест страны и со всего мира.

О КОМПАНИИ MIRAL 

Компания Miral специализируется на создании культурно-развлекательных объектов на территории Абу-Даби, объединяющих людей и пространства посредством уникальной, захватывающей и зажигательной атмосферы. В число объектов компании Miral, отвечающей за застройку острова Яс и организацию его инфраструктуры, входят места отдыха и развлечений, гостиницы, спортивные сооружения, предприятия общественного питания, торговые точки и коммерческая недвижимость. В настоящее время на острове Яс размещаются парк аттракционов Ferrari World Abu Dhabi, аквапарк Yas Waterworld Abu Dhabi, парк развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, центр экстремальных видов спорта CLYMB™ Abu Dhabi, поле для гольфа Yas Links, торговый центр Yas Mall, гоночная трасса Yas Marina Circuit, яхтенный порт Yas Marina и семь гостиниц, включая флагманский отель W Abu DhabiYas Island.

Более подробная информация представлена на сайте www.miral.ae 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1276440/Aerial_View_of_South_of_Yas_Island.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1276441/Yas_Bay_Waterfront_Construction.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1276442/Yas_Bay_Waterfront_Render.jpg 

Сопутствующие ссылки

https://miral.ae

SOURCE Miral