Компания по разведению атлантического лосося Hiddenfjord первая в индустрии отказалась от авиаперевозок

Производство лосося само по себе имеет гораздо меньший углеродный след, чем производство других продуктов питания животного происхождения, таких как свинина или говядина, но замена авиаперевозок на морской транспорт делает его еще более экологически безопасным.

«Факты очевидны, нам всем необходимо немедленно прекратить использование самолетов для перевозки грузов, чтобы уменьшить воздействие на изменение климата», - заявляет Атли Грегерсен (Atli Gregersen), управляющий директор и владелец Hiddenfjord. «Это было непростое решение. Мы знали, что оно может привести к более низким ценам и повышенным рискам в результате потери гибкости в выходе на более отдаленные рынки. Но с этической точки зрения это абсолютно правильное решение. Если мы заявляем, что хотим быть по-настоящему экологичной компанией, то мы должны действовать соответственно».

Новое независимое исследование среди потребителей показывает, что лосось от компании Hiddenfjord сохранил качество, несмотря на отказ от авиаперевозок.

«Остановка грузовых авиаперевозок стала большим изменением для многих наших клиентов, но мы рады, что смогли доказать способность поддерживать высокое качество при значительно меньшем объеме выбросов CO2. Мы видим хороший рост продаж. Продукт вызывает интерес со стороны новых клиентов, которые уделяют особое внимание экологии, - объясняет Эли Хансен (Óli Hansen), директор по продажам Hiddenfjord.

Поддержание высокого качества продукции объясняется тремя важными факторами:

На протяжении тысячелетий атлантический лосось адаптировался к условиям вод региона, мигрируя из рек, впадающих в Северную часть Атлантического океана, чтобы питаться и расти в море вокруг Фарерских островов. Эта первозданная среда, для которой характерна стабильная круглогодичная температура воды в пределах 6-11° C и особый региональный световой режим, является естественным домом для атлантического лосося.

Hiddenfjord выращивает лосося в дикой природе - в загонах, размещенных на открытых участках с высокими волнами и сильными течениями, которые обеспечивают идеальные естественные условия жизни для рыбы, и в то же время предотвращают загрязнение морского дна. Лосось от Hiddenfjord выращивается в самых суровых природных условиях в мире.

Компания использует уникальную концепцию разведения рыбы «без стресса», в которой задействован естественный инстинкт лосося плыть против течения. Рыб направляют из открытых морских загонов в бассейн для сбора, где их оглушают.

О компании Hiddenfjord

Hiddenfjord – семейная компания по разведению лосося, основанная в 1929 году на Фарерских островах в Северной Атлантике. Будучи независимой компанией, Hiddenfjord может идеалистически ориентироваться на устойчивость без постоянного давления акционеров, нацеленных на получение краткосрочной прибыли. Отказ от грузовых авиаперевозок и использование открытых участков для выращивания лосося является примером того, что компания уделяет особое внимание экологии. Вся продукция Hiddenfjord сертифицирована по стандарту GLOBALG.A.P.

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