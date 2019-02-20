Компания Semir E-commerce заключила партнерское соглашение с розничной платформой AliExpress с целью выхода на международный рынок одежды

По словам представителей Semir E-commerce, на первом этапе зарубежной экспансии компания планирует сделать акцент на развитии ведущих национальных брендов детской одежды Balabala и Mini Balabala, а также популярной китайской марки одежды для спорта и отдыха Semir. Цель этого начинания - сделать удобные, безопасные и стильные изделия доступными для детей, подростков и молодежи по всему миру.

Выход на зарубежные рынки - первый шаг в реализации долгосрочной стратегии развития Semir Group. Этот план разрабатывался на протяжении последних нескольких лет, в ходе которых компания продумала каждую деталь предстоящего процесса экспансии. Активный сбор данных в сочетании с накоплением опыта проложили бренду путь к успешному выходу на международную арену.

Semir E-commerce является ключевой платформой для реализации онлайн-инициатив Semir Group. В 2018 году объем розничных продаж компании превысил 7,6 млрд юаней (около 1,1 млрд долл. США), что свидетельствует об обширном признании бренда растущей клиентской базой в Китае. Высокая репутация и стремительное развитие подразделения электронной коммерции Semir заложило прочный фундамент для выхода за пределы домашнего рынка. Подписывая соглашение от имени компании, генеральный директор Semir E-commerce Шао Фэйчунь (Shao Feichun) выразил уверенность в успехе партнерства с AliExpress, отметив: «Являясь крупнейшей в Китае экспортной платформой В2С, AliExpress установила прочные партнерские связи с Semir и стремится расширять влияние своего бренда за рубежом посредством оптимального позиционирования на рынках Европы, США, Ближнего Востока и других стран мира». Г-н Шао также выразил надежду, что в эпоху Интернета Плюс, благодаря таким платформам электронной коммерции, как AliExpress, бренд Semir Group станет доступным для международных покупателей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/824281/Semir_E_commerce_Alibaba.jpg

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