Компания «Sun Telecom» была награждена премией «Авторитетный азиатский бренд 2020»

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 19 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- 15-я церемония вручения азиатских брендов прошла в порту свободной торговли Хайнань. На этой церемонии Sun Telecom была удостоена награды «Авторитетный азиатский бренд 2020». Для Sun Telecom это еще одно признание и поощрение после получения наград «Ведущие бренды (индустрия) 2017», «Надежный бренд (индустрия) 2017», «Надежное демонстрационное предприятие качества Китая 2019», «Десять лучших по качеству в Китае (отрасль волоконно-оптической связи). Демонстрационные бренды 2019 »,« Самый влиятельный независимый инновационный бренд Китая »и« Сертификат кредитного рейтинга предприятия AAA ».

В этом году церемония вручения азиатских брендов была проведена в то время, когда мировая экономика и азиатская экономика страдают от эпидемии, на фоне которой одной из важных тем ряда форумов в течение церемония стало как помочь азиатским предприятиям в борьбе с эпидемией и восстанавливать свои силы после эпидемии. Sun Telecom предоставляет продукты и услуги клиентам из более чем 100 странах и регионов, Sun Telecom готова посвящать свою силу в процессе восстановления работы и производства предприятий по всему миру.

Sun Telecom является поставщиком оптоволоконных решений и обслуживает различных клиентов в более чем 100 странах и регионах. Придерживаясь принципа «преданности удовлетворению потребностей клиентов», Sun Telecom обслуживает клиентов по всему миру с помощью комплексных оптоволоконных решений и продуктов «Систематические, сквозные, универсальные», которые могут применяться во многих областях, таких как телекоммуникации, кабельное телевидение и вещание, наблюдение и мониторинг, вычислительные сети, центры обработки данных, промышленные Управление, интеллектуальное производство, оптоволоконное зондирование и т. д.

Поставщик оптоволоконных решений в максимальной степени стремится удовлетворить потребности клиентов, обслуживая клиентов в соответствии с их требованиями, предлагая индивидуальные решения. Честность - это добродетель, которую компания поддерживает во всех отношениях и деловых отношениях с клиентами и всеми. Инновации и развитие - ключевые аспекты корпоративной культуры.Sun Telecom стремится к росту, сотрудничая между командами и участниками, чтобы полностью реализовать возможности и потенциал друг друга.

Sun Telecom имеет более 30 летнюю историю в отрасли оптоволоконной связи и стремится удовлетворить любые потребности, предлагая комплексные интегрированные волоконно-оптические решения и индивидуальные продукты. Предложения Sun Telecom включают: решения FTTA (оптоволокно до антенны), решения FTTH (оптоволокно до дома), решения для оптоволоконных кабелей, решения для видеонаблюдения, решения IDC (интернет-центр обработки данных), оптоволоконные решения, кабельное телевидениеОбщественное антенное телевидение), решения для производства оптоволоконных патч-кордов, оптоволоконные решения промышленного управления, решения для оптоволоконной передачи 5G и т..д.

SOURCE Sun Telecom