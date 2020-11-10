Компания Swiss Rockets AG объявляет о создании предприятия ROCKETVAX для разработки вакцины против SARS-CoV-2 следующего поколения

БАЗЕЛЬ, Швейцария, 10 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Оперативная разработка эффективной и безопасной вакцины против SARS-CoV-2 — главная цель компании Swiss Rockets AG. Для достижения этой цели и использования инновационных швейцарских технологий в г. Базель было создано дочернее предприятие компании — RocketVax AG.

«Разработка вакцины против SARS-CoV-2 может оказаться более сложным процессом, чем кажется. Первое поколение вакцин вряд ли обеспечит долговременную высокоуровневую защиту, которая потребуется для устранения негативных последствий глобальной пандемии SARS-CoV-2. В ряде ведущих вакцин-кандидатов против SARS-CoV-2 используются другие вирусы, например аденовирусы, меченые всего одним коронавирусным белком, в частности спайковым белком, который требуется для проникновения вируса в клетки. Однако устойчивая и долговременная защита от SARS-CoV-2 после введения этих вакцин маловероятна. Мы полагаем, что необходимо разработать вакцины, охватывающие максимально возможное число белков SARS-CoV-2, но не обладающие при этом патогенным потенциалом», — заявил доктор Владимир Цмильянович, председатель совета директоров и генеральный директор компании Swiss Rockets.

Профессор, доктор Томас Климкайт, вирусолог Университета Базеля и руководитель проекта по предклинической разработке в компании RocketVax, поясняет: «Компания RocketVax разрабатывает инновационную вакцину следующего поколения на основе полного, но не способного к репликации вируса SARS-CoV-2, в котором представлены все ключевые для иммунной системы человека белковые компоненты вирусных частиц». При производстве активного ингредиента применяются принципиально новые методы. На первом этапе RocketVax опирается на революционную технологию синтеза ДНК от созданной на базе Швейцарской высшей технической школы Цюриха компании Gigabases Switzerland AG. В процессе разработки нуклеотидной последовательности генома, способного вызвать оптимальный иммунный ответ искусственного вируса, применяются высокомощные вычислительные системы и искусственный интеллект. В разработанном геноме отсутствует ключевой элемент вируса, необходимый для его репликации. Этот элемент обеспечивается человеческой клеткой-продуцентом, образуя полный набор вирусных частиц в лабораторных условиях. «Искусственный вирус» может быть создан для производства вакцин в больших количествах. Такая технология позволяет быстро производить различные геномные последовательности для изготовления вакцин с одной или несколькими вирусными последовательностями. Кроме того, она позволяет включить любые релевантные мутации SARS-CoV-2, которые могут возникнуть в будущем.

Учреждение предприятия RocketVax AG и приобретение прав на изобретение у созданной на базе Швейцарской высшей технической школы Цюриха компании Gigabases Switzerland AG

Компания Swiss Rockets приобрела эксклюзивные права на разработку вакцины против SARS-CoV-2 с использованием революционной технологии синтеза ДНК у созданной на базе Швейцарской высшей технической школы Цюриха компании Gigabases Switzerland AG. Следующее поколение вакцин против вируса SARS-CoV-2 будет разрабатываться совместно с Gigabases и рядом экспертов из ведущих университетов и институтов Швейцарии.

С этой целью компания Swiss Rockets основала в г. Базель предприятие RocketVax AG и обеспечивает необходимую инфраструктуру, в том числе офисные и лабораторные помещения, в сотрудничестве с властями кантона Базель и Университетом Базеля. Таким образом, RocketVax имеет доступ к биологически безопасной лаборатории. Кроме того, компания Swiss Rockets выступает в качестве акселератора процесса, инвестируя дополнительные средства в развитие RocketVax в среднесрочной перспективе, и отвечает за поддержку RocketVax в национальных и международных финансовых кругах. Компания Swiss Rockets, совместно с ведущими швейцарскими и международными экспертами, также вкладывает в деятельность RocketVax собственный управленческий опыт.

RocketVax сотрудничает с ведущими учеными

Профессор Марсел Таннер, почетный профессор эпидемиологии, медицинской паразитологии и общественного здравоохранения и бывший директор Швейцарского института тропических болезней и общественного здравоохранения, выступит в качестве главного научного консультанта. Он является ведущим клиническим эпидемиологом и первопроходцем в исследовании и разработке вакцин и лекарств для борьбы с заболеваниями, вызванными низким уровнем жизни, а также забытыми тропическими заболеваниями.

Профессор Клаудиа Даубенбергер, глава подразделения клинической иммунологии Швейцарского института тропических болезней и общественного здравоохранения, окажет поддержку в процессе клинической разработки. Компания RocketVax получит доступ к международной сети клинических испытаний, что позволит осуществить инновационную и оперативную клиническую разработку в различных группах населения.

Профессор Томас Климкайт, вирусолог Университета Базеля, оптимизирует процесс производства вируса и возглавит предклиническую разработку.

Профессор Адриан Эгли, глава подразделения молекулярной верификации и секвенирования в больнице при Университете Базеля, окажет поддержку в процессе предклинической и клинической разработки.

Доктор Маттиас Кристен, генеральный директор Gigabases Switzerland AG, компании в сфере биотехнологий, ответственной за производство и поставку готовых ДНК-конструкций для различных вакцин-кандидатов.

Профессор Беат Кристен, сооснователь Gigabases Switzerland AG и профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха, выступит в качестве консультанта по ДНК-последовательностям.

Профессор Бернд Гизе из Университета Фрибура, один из лучших в мире химиков, выступит в качестве эксперта по химии ДНК.

Профессор Кристиан Мюнц, соруководитель Института экспериментальной иммунологии при Университете Цюриха, выступит в качестве эксперта по новым инфекционным моделям SARS-CoV-2 in vivo.

Команда

Совет директоров:

Доктор Жанетт Вуд — председатель, член совета без исполнительных полномочий

Доктор Владимир Цмильянович — вице-председатель, член исполнительного совета

Доктор Наташа Цмильянович — член исполнительного совета

Доктор Томас Ладнер — член совета без исполнительных полномочий

Марко Илли — член совета без исполнительных полномочий

Руководство:

Доктор Владимир Цмильянович — генеральный директор

Доктор Наташа Цмильянович — исполнительный директор

Доктор Мохаммад Джохри — директор по развитию бизнеса

Доктор Йозеф Куэнцель — директор по качеству

О компании Swiss Rockets AG

Основанная в 2018 г. компания Swiss Rockets AG стремится к смене парадигмы в сфере инвестиций и инноваций в здравоохранении. Она разрабатывает новые революционные способы лечения на благо пациентов. Команда Swiss Rockets обладает обширным опытом и необходимыми знаниями для производства инновационных лекарственных препаратов, направленных на борьбу с раком и вирусными заболеваниями.

Основателем и генеральным директором Swiss Rockets AG является доктор Владимир Цмильянович, специалист по фармакологии и предприниматель с 15-летним опытом разработки лекарств от рака. Он также основал такие швейцарские компании в сфере биотехнологий, как PIQUR и TargImmune. Вместе с сестрой, доктором Наташей Цмильянович, которая является сооснователем и директором по науке Swiss Rockets AG, он разрабатывал лекарства от рака в Университете Базеля и управлял рядом биотехнологических предприятий. Сооснователями компании также являются Мануэль Эбнер и доктор Томас Сандер. Мануэль Эбнер, управляющий директор Bank of America Merrill Lynch (Швейцария), выступает в качестве стратегического консультанта Swiss Rockets. Доктор Томас Сандер, один их первых сотрудников биотехнологической компании Actelion, консультирует Swiss Rockets по научным вопросам.

Доктор Владимир Цмильянович возглавляет совет директоров Swiss Rockets AG. Кроме него, в совет директоров входят профессор, доктор Майкл Н. Холл, известный ученый и профессор института Biozentrum при Университете Базеля; доктор Наташа Цмильянович, специалист по фармакологии и клинический исследователь с опытом разработки лекарств от рака; доктор Томас Ладнер, юрисконсульт, основатель и сооснователь ряда успешных стартапов и фонда World Minds Foundation; а также Андре Дебруннер, финансовый эксперт и управляющий фондами в Northern Trust Switzerland AG.

Контактная информация для получения более подробных сведений и организации интервью:

KCCC Korfmann Corporate Communications Consulting AG

Доктор Сабина Корфманн-Боденманн

Управляющий директор

Zeltweg 40

8032 Zurich (Цюрих)

Tел.: +41 43 244 87 37

E. [email protected]

Swiss Rockets AG

Доктор Владимир Цмильянович

Генеральный директор

Rittergasse 3

4051 Basel (Базель)

Tел.: +41 61 561 54 21

E. [email protected]

www.swissrockets.com

SOURCE Swiss Rockets AG