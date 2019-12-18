Компания Univar Solutions сообщила о расширении своего российского представительства

Уфа - столица республики Башкортостан, - является важным промышленным, экономическим, научным и культурным центром с населением свыше одного миллиона человек. Город, расположенный в юго-восточном регионе страны, выполняет роль регионального транспортного хаба, предоставляющего будущим и существующим поставщикам и клиентам компании удобную возможность для взаимодействия и общения с отраслевыми экспертами Univar Solutions.

"Открытие нового офиса в Уфе является важным шагом для нашего представительства в одном из крупнейших городов России. Univar Solutions осуществляет постоянные инвестиции в развитие кадрового потенциала и расширение регионального присутствия. Эти инвестиции в полной мере соответствуют наши текущие и будущие планы развития, - прокомментировал вице-президент по вопросам специализированных отраслей промышленности в регионе ЕБВА Мэттью Оттауэй (Matthey Ottaway). - Новый офис обеспечивает нам оптимальные позиции для содействия нашим клиентам и поставщикам в решении сложных проблем за счет выделенных региональных ресурсов".

"Univar Solutions расширяет свое присутствие в Восточной Европе, вкладывая средства в направление пищевых ингредиентов, специалисты которого в настоящий момент работают в Москве и Санкт-Петербурге. Для удовлетворения растущего спроса в ближайшем будущем мы планируем открыть направление косметической продукции и средств личной гигиены", - добавил он.

"Мы гордимся прогрессом, достигнутым нами в России и странах СНГ. Новый офис позволит нам лучше удовлетворять потребности региональных клиентов посредством расширенного ассортимента продукции, оптимизированного клиентского обслуживания и тесным взаимосвязям между всеми рынками, на которых мы работаем, - отметил региональный директор Univar Solutions в России и странах СНГ Антон Подойницын. - Вместе мы сможем эффективнее выявлять региональные тенденции спроса на продукты и технологии, предоставлять техническую поддержку и предлагать аналитическую рыночную информацию, обеспечивающую создание уникальных решений и приносящую дополнительную ценность нашим клиентам и поставщикам".

О компании Univar Solutions

Компания Univar Solutions (код NYSE: UNVR) - ведущий международный дистрибьютор химической продукции и компонентов, а также провайдер дополнительных сервисов для клиентов из самых различных отраслей промышленности. Располагая крупнейшим в отрасли частным транспортным парком, обширной командой специалистов по продажам в Северной Америке, развитой сетью поставщиков, углубленной компетенцией в вопросах функционирования рынка и нормативно-правовой базы, первоклассным потенциалом по разработке формул и составов, уникальными логистическими "ноу-хау", а также передовыми цифровыми инструментами, компания Univar Solutions делает все возможное для содействия клиентам и поставщикам в прогнозировании и использовании ценных возможностей для собственного роста. Узнайте больше на www.univarsolutions.com .

Прогностические заявления

Данный пресс-релиз содержит "прогностические заявления" в пределах определения, данного им в Разделе 27А Закона о ценных бумагах и Разделе 21Е Закона о фондовых рынках от 1934 года с поправками и дополнениями. Подобные заявления подвержены различным известным и неизвестным факторам риска и неопределенности, выходящим за рамки нашего контроля. Мы предостерегаем читателей, что прогностическая информация в данном пресс-релизе не является гарантией будущих событий, а фактические обстоятельства могут значительно отличаться от предполагаемых прогностическими заявлениями. Подобные заявления могут характеризоваться использованием слов "мочь", "планировать", "намереваться", "ожидать", "предполагать", "прогнозировать", "полагать", "продолжать", а также аналогичных выражений в утвердительной или отрицательной форме. Все прогностические заявления актуальны исключительно на момент публикации данного пресс-релиза. Компания не несет никакой ответственности за обновление или пересмотр таких заявлений для отражения изменений в предположениях, в следствие возникновения непредвиденных обстоятельств или по каким-либо иным причинам.

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SOURCE Univar Solutions Inc.