Корейский косметический бренд Bueno Meditech представляет линейку MGF Peptide Line на российском рынке

Название торговой марки Bueno Meditech расшифровывается как Beauty (красота), Unique (уникальность), Eco (EWG) (экологичность), Natural (натуральность), Organic (органика). В основу бренда положены результаты многолетних исследований, проведенных профессорами и экспертами Bueno Meditech в стремлении помочь женщинам сохранять естественную +красоту, используя натуральное и безопасное сырье. Эти исследования были направлены на изучение возможностей различных пептидов (нейропептидов, фитопептидов, октанопептидов, трипептидов), являющихся основными запатентованными компонентами косметических средств бренда. Источниками для этих веществ выступают среды, кондиционированные стволовыми клетками MGF ((EGF, KGF, IGF, bFGF, TGF, VEGF). Пептидные компоненты демонстрируют особенную эффективность в замедлении процессов старения кожи и разглаживании морщин.

Наблюдающийся сегодня всплеск популярности подобных средств по ухожу за кожей объясняется тем, что инновационные продукты, содержащие шесть взаимодополняющих MGF-факторов, подходят для кожи любых типов и оттенков.

В линейке MGF Peptide Series от Bueno Meditech представлены продукты, наилучшим образом отражающие весь потенциал пептидов. Они способствуют регенерации клеток кожи и заживлению внешних повреждений, разглаживанию морщин и уменьшению возрастных проявлений. Благодаря комбинации свойств различных продуктов, антивозрастной эффект усиливается после каждого этапа ежедневного уходового комплекса.

Более 8 000 южнокорейских дерматологов рекомендуют линейку BUENO MGF Peptide Red Line Series в качестве основы для базового ухода за кожей.

BUENO MGF Peptide Toner содержит 74% галактомицетов. Этот ферментированный компонент в два раза усиливает действие пептидов и сужает расширенные поры, минимизируя признаки старения кожи. А входящий в состав эмульсии экстракт чайного дерева помогает в борьбе с кожными высыпаниями и воспалениями. Сыворотка BUENO MGF Peptide Serum содержит самую высокую концентрацию MGF-компонентов, способствуя восстановлению кожи, а крем для глаз этой же линейки питает деликатную кожу пептидами и экстрактом каллуса томата, повышая эластичность и увлажняя ее.

Менеджер Bueno Meditech Мария с уверенностью заявила: "При производстве средств BUENO MGF Peptide Red Line используются только сертифицированные компоненты с высочайшей оценкой по шкале EWG (Рабочей группы по охране окружающей среды), подходящие для ухода за самой чувствительной кожей". Представитель бренда также анонсировала открытие оффлайн-магазина в ближайшем будущем, отметив: "Продукты Bueno Meditech можно будет приобрести в бутике "Золотое яблоко" в московском ТЦ АФИМОЛЛ".

Вы также можете поближе познакомиться со всеми средствами линейки BUENO MGF Peptide Red Line от Bueno Meditech, способствующими регенерации и восстановлению кожи, поврежденной внешними раздражителями.

Приобрести продукты Bueno можно на:

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1230430/Bueno_Meditech.jpg

SOURCE Bueno Meditech